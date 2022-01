Mercedes-Benz EQS nu ook als 350 en 53-AMG

25 januari 2022 | De Mercedes-Benz EQS is nu ook beschikbaar als 350 (instapmodel) en als AMG 53 (topmodel). De nieuwe EQS 350 is nu te bestellen en heeft een consumentenadviesprijs vanaf 91.303 euro. Het eerste accu-elektrische productiemodel van AMG, de Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+kan eveneens vanaf nu worden besteld. De consumentenadviesprijs van de luxe sportlimousine begint bij 172.0102 euro.

De achterwielaangedreven EQS 350 heeft een maximumvermogen van 215 kW / 292 pk. Met een maximumkoppel van 565 Nm accelereert de luxe limousine van 0 naar 100 km/h in 6,6 seconden. De EQS 350 is standaard uitgerust met onder andere actieve achterasbesturing, stoelverwarming, een centraal display met 12,8 inch oled-touchscreen, bestuurdersdisplay met 12,3 inch lcd-display en MBUX navigatie met augmented reality.

Naast de Luxury Line en de AMG Line kent de EQS 350 een derde uitrustingslijn: de Business Line. De EQS 350 Business Line, tevens de basisversie van de EQS, heeft standaard een uitrusting die is afgestemd op de zakelijke rijder.

De Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ heeft een maximumvermogen van 560 kW / 762 pk en is in Affalterbach op alle prestatierelevante gebieden nieuw ontwikkeld en doorontwikkeld. Het model heeft veel merkspecifieke uitrustingen: van de aandrijving met twee AMG-specifieke elektromotoren tot het exterieur- en interieurdesign en het rijgeluid. De standaarduitrusting omvat onder meer de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+, de actieve achterasbesturing en het luchtgeveerde AMG RIDE CONTROL+-onderstel met adaptief verstelbare demping. Ook het MBUX Hyperscreen en het DIGITAL LIGHT zijn standaard.

Met de AMG SOUND EXPERIENCE geeft de EQS 53 4MATIC+ elektrisch rijden een nieuw, krachtig en sonoor geluid. Het sound system creëert een geluidservaring met behulp van speciale luidsprekers, een basactuator en een sound generator. Er is keuze uit twee versies: 'Authentic' en 'Performance'. Deze exclusieve AMG SOUND EXPERIENCE wordt van binnen en van buiten gegenereerd met een klankkleur en intensiteit die passen bij de rijomstandigheden, het gekozen rijprogramma of de voorkeur van de bestuurder. De klankkarakteristieken 'Balanced', 'Sport' of 'Powerful' kunnen met de stuurwieltoetsen op het AMG Performance-stuurwiel worden gekozen.

De volledig elektrische sportlimousine kan met een scala aan opties individueel worden uitgerust. Enkele voorbeelden zijn:

Het AMG DYNAMIC PLUS-pakket levert kortstondig meer vermogen en koppel: 560 kW/762 pk in plaats van 484 kW/658 pk en 1.020 Nm in plaats van 950 Nm. De sprinttijd van 0 naar 100 km/h is dan 3,4 seconden in plaats van 3,8 seconden. Het pakket omvat ook andere extra's op het gebied van rijdynamiek, waaronder de boost voor RACE START en de van 220 naar 250 km/h verhoogde topsnelheid. De AMG SOUND EXPERIENCE 'Performance' is eveneens inbegrepen.

Het keramische AMG-composietremsysteem (op de vooras) claimt korte remwegen, een nauwkeurige controle en een maximaal uithoudingsvermogen, zelfs onder extreme belasting. Ten opzichte van het standaard remsysteem heeft dit speciale, lichtere systeem een verhoogde wendbaarheid vanwege een lager onafgeveerd gewicht op het onderstel. De royaal bemeten keramische remschijven (440 x 40 mm) op de vooras hebben een composietconstructie en zijn axiaal zwevend verbonden met een aluminium remschijftop. De bronskleurige remklauwen vormen een onderscheidende finishing touch.

Ook optioneel leverbaar AMG TRACK PACE, de virtuele race-engineer. De software maakt deel uit van het infotainmentsysteem MBUX en is ontworpen voor het rijden op een racecircuit. Het registreert permanent meer dan tachtig specifieke gegevens, waaronder de snelheid en acceleratie, en kan ronde- en sectortijden weergeven, inclusief eventuele verschillen ten opzichte van een referentietijd. Met de speciale weergaven in groen of rood kunnen bestuurders in één oogopslag zien, zonder cijfers te hoeven lezen, of ze sneller of langzamer zijn dan de beste tijd. AMG TRACK PACE is ook leverbaar als on-demand uitrusting die over-the-air kan worden geactiveerd.

Het AMG-nightpakket maakt het exterieur nog expressiever met de vele elementen in zwart of zwart chroom. Al naargelang de lakkleur ontstaan ​​hierdoor contrasten of vloeiende overgangen.

Buitenspiegels in hoogglanzend zwart (in carrosseriekleur bij unilak zwart).

Spiegelvoeten in zwart.

Sierlijst bovenkant portieren en sierlijst ruitframes in zwart.

Warmtewerend, donkergetint glas vanaf de B-stijlen.

AMG-specifieke dorpelverbreders met portiersierlijsten in zwart chroom.

Sierelementen op de A-wing, frontsplitter, flics en vinnen aan de luchtinlaten links en rechts in zwart chroom.

AMG-specifiek sierelement op de achterskirt met drie lamellen links en rechts in zwart chroom.

Met Mercedes me Charge kunnen klanten altijd duurzaam laden bij elk openbaar laadstation in Europa. In de eerste drie jaar na aanschaf van een EQS rekent Mercedes-Benz geen basistarief. Met certificaten van oorsprong zorgt Mercedes-Benz ervoor dat er net zoveel groene stroom uit hernieuwbare energiebronnen aan het net wordt geleverd als er via Mercedes me Charge wordt geladen. Een ander voordeel is IONITY Unlimited: alle Europese EQS-rijders kunnen via Mercedes me Charge een jaar lang gratis gebruikmaken van het IONITY-snellaadnetwerk. Ze profiteren ook van een geïntegreerde betalingsfunctie met eenvoudige facturatie.

Iedere in Nederland geleverde EQS kan 200.000 kilometer CO2-neutraal geladen worden. Mercedes-Benz Nederland doet hiermee nog een schepje bovenop het internationale initiatief van Mercedes me Charge om EQS-rijders 'groen' te laten laden en zo de CO2-voetafdruk verder te verkleinen. Mercedes-Benz Nederland zorgt met het lokale Green Charging-initiatief dat deze laadsessies met de EQS CO2-neutraal zijn, ongeacht de locatie of laadservice. Om dit te realiseren worden voor iedere geregistreerde EQS vooraf Garanties van Oorsprong (GvO) ingekocht. Deze Garanties van Oorsprong garanderen dat een gelijkwaardige hoeveelheid energie uit hernieuwbare bronnen aan het stroomnet wordt geleverd. De hoogwaardige Garanties van Oorsprong zijn uitsluitend afkomstig van zon- en windparken in Nederland, waarmee een duurzame bijdrage aan het lokale leefmilieu wordt geleverd.

