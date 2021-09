Mercedes-Benz toont EQG Concept

5 september 2021 | Met de Concept EQG presenteert Mercedes-Benz de bijna-productiestudie van een volledig elektrische modelvariant van zijn iconische terreinwagen. Visueel combineert de concept car de onmiskenbaar onderscheidende look van de G-Klasse met de contrastrijke details en designelementen die typisch zijn voor de volledig elektrische modellen van Mercedes. De 4x4-kwaliteiten van de 'G' gaan niet alleen hun weg vinden naar het tijdperk van elektromobiliteit, maar zullen op sommige gebieden zelfs worden uitgebreid. De Concept EQG biedt daarmee een veelbelovende vooruitblik van waartoe een Mercedes-Benz G-Klasse met accu-elektrische aandrijving in staat zal zijn.

De Concept EQG is helemaal ontworpen volgens de designtraditie van de modelserie en is direct herkenbaar als G-Klasse. De bijna-productiestudie neemt het hoekige silhouet van de G-Klasse over, inclusief zijn iconische elementen. Verlichte strepen accentueren de robuuste stootlijsten aan de buitenkant. De scheidingsrand van de opvallende tweekleurenlak, glanzend zwart aan de bovenkant, glanzend alubeam aan de onderkant, loopt aan de voorzijde direct onder de bovenliggende motorkap, waardoor dit designkenmerk nog duidelijker wordt benadrukt.

Het front van de Concept EQG ziet er bekend uit, niet in de laatste plaats door de typische ronde koplampen. In plaats van een grille, zoals bij de conventioneel aangedreven modelversies, heeft deze volledig elektrische variant een doorlopende diepzwarte grille. In deze Black Panel-grille zet de verlichte ster met 3D-effect een opvallend accent. Daaromheen creëert het animated patroon van 'ronde vierkanten' (Squircle Pattern) in het bekende blauw van de Mercedes-EQ modellen een visuele link. Een rondom verlichte band omhult het Black Panel, dat, naast de wit verlichte cirkels in de buitenspiegels, de dagrijverlichting van de koplampen aanvult.

De Concept EQG staat op 22 inch gepolijste lichtmetalen velgen in een exclusief design. In plaats van de gebruikelijke reservewielafdekking is er een afsluitbare box met wit verlichte accenten op de achterdeur, waarvan het design doet denken aan een wallbox. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de laadkabel binnen handbereik op te bergen. "We rijden de toekomst in met de nieuwe EQG! Dit voertuig combineert ultramoderne offroad-capaciteiten met het tijdperk van elektromobiliteit, waar we allemaal naar moeten streven. Hij staat voor ons streven naar de hoogste normen en luxe. Voor ons was het belangrijkste om het volledige G-Klasse-DNA te behouden, maar deze naar het EQ-tijdperk te brengen: een echte de G-Klasse, maar dan anders. Moderne accenten zoals de witte led-technologie en een wallbox aan de achterkant van het voertuig illustreren het verschil", aldus Gorden Wagener, Chief Design Officer van Daimler Group.

Een andere highlight van het exterieurdesign is de vlakke dakreling in hoogglanzend zwart. Het centrale element van het minimalistische design is de gecentreerde 'G', die van bovenaf onmiskenbaar is. De witte led-strip die in de voorkant van de dakreling is geïntegreerd, is een moderne interpretatie van het zoeklicht dat onmisbaar is voor veeleisende offroad-avonturen; en onderstreept zo de ernst van de Concept EQG op dit gebied: niet ondanks, maar juist vanwege zijn volledig elektrische aandrijving. Een andere rode led-balk vormt de achterkant van de dakreling.

De Concept EQG is duidelijk een 'G', niet alleen qua design, maar ook vanwege zijn innerlijke waarden, waardoor hij een echte offroader is. De carrosserie is ook nu gebaseerd op het robuuste ladderframe. De onderstelconstructie blijft extreem terreinvaardig, zoals typisch voor de G-Klasse: met onafhankelijke wielophanging op de vooras en een starre as achter, nieuw ontwikkeld voor de integratie van de elektrische aandrijving. Met vier afzonderlijk regelbare elektromotoren, afzonderlijk regelbaar en dicht bij de wielen, biedt het voertuig unieke rijeigenschappen, zowel on- als offroad. In combinatie met de schakelbare transmissie, waarmee de Concept EQG in de Low Range-modus kan worden gebracht, voldoet hij ook aan de hoge 'G'-specifieke prestatie-eisen in het terrein.

De designvoordelen van de elektrische aandrijving spelen ook een rol, waardoor hij bij uitstek geschikt is voor het terrein en offroad-inzet. De in het ladderframe geïntegreerde accu's zorgen voor een laag zwaartepunt. Omdat de elektromotoren praktisch bij de eerste omwenteling hun maximumkoppel leveren, beschikt een volledig elektrische terreinwagen zoals de Concept EQG en het latere productiemodel over een enorme trekkracht en bestuurbaarheid, wat ook een voordeel blijkt te zijn op steile hellingen en diepe terrein.

