Mercedes-Benz toont EQ Silver Arrow showcar

25 augustus 2018 | Tijdens de Monterey Car Week, die plaatsvindt van 18 tot 26 augustus 2018 in CaliforniĆ«, onthult Mercedes-Benz op Pebble Beach de showcar EQ Silver Arrow. Het evenement trekt autoliefhebbers en -verzamelaars van over de gehele wereld. De EQ Silver Arrow eenzitter is tegelijkertijd een eerbetoon aan de W125 racewagen uit 1937. De lakkleur alubeam silver lijkt op de kleur van de historische 'Silberpfeilen' die, om gewichtsredenen, niet over een witte laklaag beschikten. In het interieur wordt de aanblik bepaald door traditionele, hoogwaardige materialen zoals echt leder, geborsteld aluminium en walnotenhout. De digitale cockpit verwijst daarentegen naar de toekomst: het beschikt over een gebogen panoramadisplay met achterprojectie en een touchscreen dat in het stuurwiel is geĆÆntegreerd.

Met zijn strakke, naadloze design is de vormentaal van de EQ Silver Arrow een merkspecifieke uiting van de Mercedes-Benz designfilosofie 'sensuele puurheid'. Het gestroomlijnde silhouet van de circa 5,3 meter lange en ongeveer 1 meter brede eenzitter is slank en toch sensueel.

De carrosseriestructuur van de showcar is vervaardigd van carbon. De meerlaagse lak alubeam silver oogt als vloeibaar metaal. Dit concept verwijst naar de designtegenstellingen van 'hot' en 'cool'. Functionele componenten van carbon zoals de frontsplitter benadrukken het coole en rationale aspect van deze filosofie. Hetzelfde geldt voor de grille die eruitziet als een display en voor de doorlopende lichtstrook aan de voorzijde. De dorpelverbreders zijn eveneens voorzien van een lichtstrook en het grote opschrift 'EQ' voor de achterwielen is, typisch voor het merk, blauw verlicht.

Voor een uitstekende grip en een overeenkomstige acceleratie is de EQ Silver Arrow voorzien van banden in de maat 255/25 R24 voor en 305/25 R26 achter. De liefde voor details komt tot uiting in het sterpatroon op het loopvlak dat in samenwerking met bandenpartner Pirelli werd gerealiseerd. De achterdiffusor wekt associaties met de autosport op. Twee uitschuifbare achterspoilers doen dienst als luchtrem door de luchtweerstand te verhogen als er moet worden geremd.

Als het bestuurderscompartiment naar voren wordt geklapt, is er zicht op een verrassend breed interieur, dat zich kenmerkt door een interessant contrast. Enerzijds wordt er gebruikgemaakt van traditionele, hoogwaardige materialen. Hiertoe behoren echt leder in de kleur zadelbruin op de stoelen en het stuurwiel, geborsteld aluminium in het hele interieur en walnotenhout met strepen van donker coniferenhout op de vloer. Dit zorgt voor een connectie met de klassieke racewagens uit het tijdperk van de zilverpijlen. Anderzijds beschikt het interieur over moderne, technologische oplossingen zoals het grote projectieoppervlak van het panoramadisplay en innovatieve oplossingen zoals de mogelijkheid van een virtuele race die verwijzen naar het EQ-typische visionaire karakter.

De zittingen en rugleuningen hebben een ongebruikelijk ontwerp: met behulp van een laser zijn er sterren in het leder gestikt. De hoofdruimteverwarming AIRSCARF is geïntegreerd in de stoel. De bestuurder wordt op zijn plek gehouden door een vierpuntsgordel, die door de autosport is geïnspireerd. De pedalen kunnen worden aangepast op het postuur van de bestuurder, met behulp van een bedieningsknop aan de stoel. Passend bij de lakkleur alubeam silver zijn de zijwanden van het interieur bekleed met luxueus, grijs suède.

De bestuurder van EQ Silver Arrow is omgeven door een groot panoramadisplay waarop een beamer van achteren een 3D-beeld van de omgeving projecteert. Als toespeling op mogelijke toekomstige oplaadtechnologieën wordt de rijbaan van de snelweg waarop inductief opladen mogelijk is, op het display weergegeven.

Met behulp van kunstmatige intelligentie is het mogelijk om deel te nemen aan een virtuele race tegen klassieke of moderne zilverpijlen. Hierbij wordt op het panoramadisplay een virtueel circuit weergegeven op de daadwerkelijke rijbaan en ziet de bestuurder zijn opponent voor of achter hem als 'ghost'. De assistentiefunctie 'Virtual Race Coach' zorgt ervoor dat de bestuurder steeds beter wordt, door adviezen te geven tijdens de race.

Verder is er een touchscreen in het stuurwiel geïntegreerd. De bestuurder kan hiermee rijmodi als Comfort, Sport en Sport+ selecteren, die verschillende rijkarakteristieken bieden. De sound kan hier eveneens worden ingesteld. Daarbij is er keuze uit het geluid van een moderne Formule 1-zilverpijl of van een Mercedes-AMG V8-motor.

De EQ Silver Arrow is geconcipieerd als elektroauto. De geruisloze zilverpijl heeft een vermogen van 550 kW (750 pk). De platte accu in de voertuigbodem heeft een bruikbare capaciteit van circa 80 kWh en maakt een berekende actieradius van meer dan 400 km mogelijk volgens de WLTP-meetmethode. De zijdelingse luchtinlaten zorgen ervoor dat er koellucht richting de accu stroomt.

Met de Concept EQA liet Mercedes-Benz tijdens de IAA 2017 in Frankfurt zien hoe de EQ-strategie kan worden toegepast in de compacte klasse. Dankzij een elektromotor aan de vooras en één aan de achteras beschikt deze elektrische atleet over een systeemvermogen van meer dan 200 kW. De rijkarakteristiek kan worden veranderd door de koppelverdeling van de permanente vierwielaandrijving over de voor- en achteras aan te passen. Welk rijprogramma er is geselecteerd, laat de Concept EQA zien op een unieke virtuele grille.

Als rolmodel voor de EQ Silver Arrow dient de W125 twaalfcilinder recordwagen die Mercedes-Benz in 1937 bouwde op basis van de Formule 1-racewagen. Rudolf Caracciola wist met de W125 recordwagen een snelheid van 432,7 km/h te klokken op de autobahn A5 tussen Frankfurt en Darmstadt, waarbij een gemiddelde werd genomen van de snelheid op de heen- en terugweg. Dit snelheidsrecord op de openbare weg hield stand tot november 2017.