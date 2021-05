Mercedes-Benz toont Concept EQT

10 mei 2021 | Met de Concept EQT, een elektrische variant van de nieuwe T-Klasse, geeft Mercedes-Benz Vans een concrete indruk van een compacte MPV. Het concept, dat al veel weg heeft van het productiemodel, combineert een ruim interieur voor maximaal zeven inzittenden met een royale bagageruimte. Mercedes-Benz Vans brengt hiermee de formule van de V-Klasse en EQV naar een compacter segment. De Concept EQT belooft een unieke combinatie van comfort, functionaliteit en elektrisch rijplezier en is voorzien van een elektrisch "longboard" dat geheel is geïntegreerd in de bagageruimte.

De Concept EQT is onmiddellijk herkenbaar als lid van de Mercedes-EQ-familie. Het ontwerp onderscheidt zich door uitgebalanceerde verhoudingen en een sensueel oppervlakontwerp. Gespierde schouders en opvallende wielkasten onderstrepen de aantrekkingskracht van de auto. Het karakteristieke zwarte frontpaneel met LED-koplampen loopt naadloos over in de motorkap en heeft een opvallend sterpatroon. De sterren van verschillende grootte en 3D-effect zijn overal in het design terug te vinden, ook op de 21-inch lichtmetalen velgen, het panoramadak en het elektrische longboard achterin. Er is ook een lichtstrip die de LED-koplampen verbindt met de LED-achterlichten. Dit zorgt in combinatie met de hoogglans carrosserielak voor een fascinerend contrast.

De stoelen zijn bekleed met wit nappaleder; de gevlochten lederen applicaties op het middenpaneel van de stoelen zijn gemaakt van gerecycled leer. Bijzonder opvallend is het instrumentenpaneel. Het bovenste gedeelte heeft de vorm van een vleugelprofiel met de uitstraling van een kiezelsteen en versmelt dynamisch met het instrumentenpaneel. Boven het instrumentarium bevindt zich een bergvak. De ronde luchtroosters in hoogglans zwart, de gegalvaniseerde sierelementen en het multifunctionele stuurwiel met Touch Control-knoppen leggen nadruk op de moderne uitstraling.

De Concept EQT (lengte/breedte/hoogte: 4.945/1.863/1.826 millimeter) is aan beide zijden voorzien van schuifdeuren met een grote opening, zodat de full-size stoelen op de derde rij zonder problemen kunnen worden bereikt. Op de tweede zitrij kunnen drie kinderzitjes naast elkaar worden gemonteerd. Een panoramadak met erin een gelaserd sterrenlandschap zorgt voor veel licht. Het flesontwerp van de auto, dat van voren naar achteren smaller wordt, doet de auto langer lijken. De steil aflopende achterkant met verticale achterklep zorgt voor een ruime laadruimte. Als er meer bagageruimte nodig is, kunnen de stoelen op de derde rij volledig worden neergeklapt of verwijderd.

De Concept EQT benadrukt zijn ruimtelijkheid en grote variabiliteit met een verrassing: een elektrisch longboard geïntegreerd in de bagageruimte. Het kan worden opgeborgen in een compartiment met dubbele bodem onder een deksel van plexiglas in een aluminium frame, gelijk met de laadvloer. Ook het longboard is gemaakt van aluminium en heeft een sterpatroon voor stijlvolle uitstraling.

Mercedes-Benz brengt het MBUX-infotainmentsysteem (Mercedes-Benz User Experience) naar het segment van de compacte MPV's. Het systeem is te bedienen via het vrijstaande centrale touch screen, de touch control buttons op het stuurwiel en optioneel via de spraakassistent 'Hey Mercedes'. MBUX kan anticiperen op wat de bestuurder zou willen doen met behulp van voorspellende functies. Als iemand bijvoorbeeld regelmatig op vrijdag een bepaalde persoon belt op weg naar huis, zal het systeem op deze dag van de week zijn of haar telefoonnummer op het display voorstellen. Andere kernpunten van MBUX in combinatie met Mercedes me connect zijn onder meer de live verkeersinformatie en draadloze updates.

In het mediadisplay van het infotainmentsysteem dient de EQ-tegel in het hoofdmenu als centraal toegangspunt tot de specifieke menu's en instellingen. Deze omvatten de laadstroom, vertrektijd, energiestroom en een verbruikshistogram. Het mediadisplay kan ook worden gebruikt om de navigatie en de rijmodi te bedienen. In combinatie met Mercedes me connect worden ook EV-specifieke navigatiediensten en -functies aangeboden, zoals de weergave van laadstations, de elektrische actieradius en een geoptimaliseerde routeplanning die rekening houdt met het laadniveau, het weer of de verkeerssituatie.

De nieuwe T-Klasse, die in 2022 op de markt komt, richt zich op de compacte personenwagenmarkt. Dit jaar beleven de nieuwe Citan en Citan Tourer hun première. Zij zijn gericht op de compacte bestelwagenmarkt en worden ook verkrijgbaar in een elektrische variant.

