Mercedes-Benz toont Concept CLA Class

De Concept CLA Class is het eerste voertuig dat is gebaseerd op het nieuwe Mercedes-Benz MMA-platform en wijst de weg naar de volgende generatie elektrische aandrijftechnologie waarmee het seriemodel wordt uitgerust. Met een verwachte actieradius van meer dan 750 km (WLTP) is de elektroaandrijving veruit de beste in zijn segment. Dit komt overeen met een laag energieverbruik van circa 12 kWh/100 km.

De nieuwe, in eigen huis ontwikkelde aandrijflijn is rechtstreeks afgeleid van de elektroaandrijving van de VISION EQXX en bestaat uit een 800V elektroarchitectuur in combinatie met een accu met een uitzonderlijke energiedichtheid en een efficiënte elektrische aandrijfeenheid. In de Concept CLA-Class is deze geconfigureerd voor achterwielaandrijving. Dankzij het modulaire ontwerp is hij echter ook geschikt voor vierwielaangedreven voertuigen. De aandrijflijn van de volgende generatie is schaalbaar voor tal van andere toepassingen, ook in andere voertuigsegmenten.

HV-accu

Het accusysteem, dat werd ontwikkeld voor het MMA-platform, is gebaseerd op een modulaire architectuur. Klanten kunnen kiezen uit twee verschillende celchemievarianten. De topvariant heeft anodese met siliciumoxide voor een gunstige energiedichtheid. De instapvariant loopt voorop in het segment door het gebruik van lithium-ijzerfosfaat. De accu zelf heeft een laag totaalvolume. Voor het eerst zijn de celmodules bevestigd met lijm in plaats van schroeven. De hieruit resulterende structuur is niet alleen lichter dan een conventionele accuconfiguratie, maar ook stijver. Dit heeft ook een positief effect op de botsveiligheid. De 800V-configuratie maakt ook een hoge mate van elektrische duurzaamheid mogelijk in een compact pakket met lagere koelvereisten. De HV-configuratie maakt ook laden met gelijkstroom met een hoog vermogen van 250 kW mogelijk, wat een actieradius van 400 km oplevert in 15 minuten.

Mercedes-Benz Electric Drive Unit (MB.EDU)

De elektrische aandrijfeenheid MB.EDU bestaat uit een motor, transmissie en vermogenselektronica. Gebaseerd op een modulair concept is dit het eerste lid van een familie van aandrijfeenheden die ontworpen zijn voor een breed scala aan vermogensvereisten in verschillende modelseries. De permanent bekrachtigde synchroonmotor met een vermogen van 175 kW is gekoppeld aan een tweetraps transmissie. De vermogenselektronica brengt de besturing van motor en transmissie samen in één processor en is voorzien van een siliciumcarbide omvormer voor een uitzonderlijk laag energieverbruik.

Dit weerspiegelt het hoge integratieniveau van de MB.EDU, wat resulteert in een compact totaalpakket dat minder dan 110 kilo weegt. De hoge energie- efficiëntie tot 93 procent van de accu naar de wielen op langeafstandsritten is te danken aan de zorgvuldige minimalisering van de verliezen in het hele systeem.

MMA-elektroaandrijving verhoogt duurzaamheid

De synchroonmotor met permanente magneet in de Mercedes-Benz Electric Drive Unit (MB.EDU) heeft een aanzienlijk lager aandeel, bijna 0 procent, zware zeldzame aardmetalen dan voorgaande generaties. De nieuwe MMA-elektroaandrijving zet ook een stap voorwaarts in de CO2-neutrale productie van de accu's. Niet alleen de celproductie is CO2-neutraal, maar ook de kathodeproductie. Hierdoor kan Mercedes-Benz de CO2-voetafdruk van de cellen met 40 procent verminderen. Verdere emissiereducties worden bereikt door het gebruik van hernieuwbare energie bij de winning en raffinage van grondstoffen.

Bidirectioneel laden

Als het voertuig is aangesloten op een compatibel bidirectioneel DC-laadstation, wordt het een energieopslagapparaat dat bijvoorbeeld zonne-energie kan opslaan voor later gebruik. Maar het allerbelangrijkste is dat het ook kan dienen als elektriciteitsleverancier, hetzij Vehicle-to-Home (V2H) of Vehicle-to-Grid (V2G).

Een voorbeeld van V2H is het leveren van noodstroom in het geval van een stroomstoring. V2G-toepassingen zijn onder andere het balanceren van pieken en dalen in het elektriciteitsnet of zelfs het verhandelen van groene stroom op de open markt. In alle situaties zorgt het bidirectionele laadsysteem ervoor dat de accu van het voertuig voldoende geladen is om te voldoen aan de behoeften van de klant op de specifieke vertrektijden.

Van papier tot processors

De voorste kuipstoelen hebben de vorm van een puristische 'mono swing' die een gevoel van veiligheid en bescherming geeft. Elke sculpturale buitenschaal gaat over in een zacht omhullende binnenkant, dat in lagen is opgebouwd. Ze verbinden de zitting, rugleuning en zijwangen tot één geheel. De zijwangen komen uit de basislaag tevoorschijn in gladde, driedimensionale S-bochten. Geïnspireerd op 'winglets' creëren ze een extreem pure en toch sculpturale vorm. Voor contrast zorgen de in hoogte verstelbare hoofdsteunen die in een uitsparing lijken te zweven. Dit maakt het design meer open, terwijl de integraallook van de stoelen behouden blijft. De stoelen zijn bekleed met duurzaam geproduceerd en verwerkt nappaleder. Het contrasteert tussen glinsterend zilver en kristalwit.

De hoge plaatsing van de middenconsole, die tussen de bestuurder en voorpassagier vóór de vrijdragende armsteun lijkt te zweven, benadrukt de minimalistische elegantie van het interieur. Zijn proporties en dynamische oriëntatie op het MBUX Superscreen creëren een gevoel van ruimte en openheid. Voor het eerst in een Mercedes bevat het in het oog springende sierdeel een verlicht transparant vlak voor het inductief opladen van een smartphone en een bekerhouder met een verlicht koelribmotief.

MB.OS: de digitale basis voor Mercedes-Benz

De eigen chip-to-cloud architectuur vertegenwoordigt een compleet nieuwe aanpak voor de onderneming en zal een grotendeels verborgen maar bepalend aspect zijn van alle toekomstige voertuigen. De kern van MB.OS is om hardware en software het ontkoppelen en software sneller en flexibeler te ontwikkelen. Dit vergemakkelijkt de voortdurende integratie van innovaties in de voertuigen, waardoor klanten een beter product krijgen.

Het nieuwe MMA-platform zal het eerste zijn dat volledig op MB.OS draait. De Concept CLA Class geeft een voorproefje van wat dit voor klanten gaat betekenen. Om de centrale rol van MB.OS bij het vormgeven van de klantervaring te benadrukken, biedt het interieur van de showcar een visualisatie ervan. De architectuur van het besturingssysteem wordt hier weergegeven door een van de vele hardwarecomponenten: de watergekoelde chip van samenwerkingspartner NVIDIA. MB.OS maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning, aangedreven door de nieuwste generatie chips en system-on-chips (SoC's). Het systeem wordt ondersteund door sensoren en de Mercedes-Benz Intelligent Cloud.

Innovatieve interieurmaterialen

Bij het ontwerpen van het interieur van de Concept CLA Class hadden de Mercedes-Benz designers het duidelijke doel om vanaf het begin het goede voorbeeld te geven. Ze plaatsten duurzaamheid en circulariteit bovenaan de prioriteitenlijst. Deze aspecten kregen evenveel aandacht als visuele en haptische kwaliteitskenmerken, slijtvastheid en veiligheidscriteria. Voor het eerst in een Mercedes is een innovatief papiermateriaal toegepast. De mix van gerecyclede cellulose en hennep in een verhouding van 50:50 is bedoeld voor de serieproductie. Als sierdeel biedt het een opvallende, progressieve look & feel met een grote designflexibiliteit. Het wordt geproduceerd met behulp van hernieuwbare energie en innovatieve duurzame technologieën zoals ozonwaterzuivering en genereert geen stortafval.

De stoelen zijn bekleed met duurzaam geproduceerd en verwerkt leder. Hierbij wordt rekening gehouden met alle aspecten, van de veeteelt tot het looiproces. Naast het naleven van de '5 vrijheden van dierenwelzijn' van het Britse Animal Welfare Committee is een gunningseis voor leveranciers dat het leder vrij moet zijn van elke vorm van illegale ontbossing. Bovendien mogen de graasgebieden niet bijdragen aan de bedreiging of het verlies van natuurlijke bossen. Het leder zelf wordt gelooid met plantaardige looistoffen zoals koffieboonschillen, kastanjes of extracten van andere hernieuwbare grondstoffen. Het leder mag bovendien alleen worden verwerkt in leerlooierijen die gecertificeerd zijn volgens de Gold Standard van de Leather Working Group. Dit omvat belangrijke milieuaspecten in het looiproces, zoals het verminderen van het gebruik van water, energie en chemicaliën.

De vloermatten van de Concept CLA Class zijn geweven van bamboevezel. De portiervakken zijn afgewerkt met een sterke en slijtvaste zijdeachtige stof die biotechnologisch wordt geproduceerd en veganistisch is gecertificeerd. Beide materialen werden voor het eerst toegepast in de VISION EQXX. Ze zijn niet alleen zeer functioneel, maar ook uiterst aantrekkelijk en voelen luxueus aan. De polyester-textielbekleding van de zwevende middenarmsteun is gemaakt van gerecycled PET.

Onder de huid van de Concept CLA Class

Omdat staal en aluminium tot de componenten behoren met de grootste CO2-bijdrage bij de productie van voertuigen, heeft Mercedes-Benz zichzelf duidelijke doelen gesteld om de uitstoot te verminderen. Deze omvatten het CO2-vrij maken van de focusmaterialen, het verhogen van het aandeel recyclingmateriaal en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Tijdens het ontwikkelingsproces voor CO2-arme staalsoorten en CO2-arme aluminiumsoorten worden de materialen en resulterende componenten zorgvuldig onderzocht en uitgebreid getest om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de strenge crashveiligheidsnormen van Mercedes-Benz.

In Europa streeft de onderneming naar een aanzienlijke vermindering van de CO2-voetafdruk van staal bij 50 procent van de in eigen huis geperste onderdelen die in de instapmodellen worden gebruikt. Dit zou resulteren in een besparing van circa 100 kg CO2 per voertuig. Naast gerecycled staal dat wordt geproduceerd in elektrische vlamboogovens die op hernieuwbare energie werken, zal de materiaalmix in de toekomst ook staal bevatten dat afkomstig is van directe reductie met groene waterstof. Dit zal geleidelijk worden ingevoerd gedurende de levenscyclus van het voertuig, afhankelijk van de beschikbaarheid.

Het MMA-platform versnelt ook de sterke vooruitgang die Mercedes-Benz boekt in het gebruik van aluminium met een lagere CO2-uitstoot. In Europa zal minstens een derde van het aluminium in de komende generatie elektrische modellen worden geproduceerd met hernieuwbare energie. De toepassingen omvatten een breed scala aan onderdelen, van de wielen tot de accubehuizing. Dit verlaagt de CO2-voetafdruk van dit aluminium met minimaal 40 procent ten opzichte van aluminium dat in Europa wordt gebruikt. Dit komt overeen met een vermindering van de CO2-uitstoot met circa 300 kg per voertuig. De onderneming gaat, op weg naar een volledig verantwoorde toeleveringsketen van aluminium, het aandeel aluminium dat is gecertificeerd volgens de normen van het Aluminium Stewardship Initiative (ASI) in toekomstige modellen aanzienlijk vergroten. Op dit moment worden de aluminium platen voor de in eigen huis geperste componenten ingekocht bij ASI-gecertificeerde leveranciers.