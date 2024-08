Mercedes-Benz test level 4 in China

Het project onderzoekt onder meer de omgevingsdetectie met meerdere sensoren op een hooggeautomatiseerd niveau en is bedoeld om het rijsysteem onder uiteenlopende omstandigheden te verifiëren. Twee speciaal uitgeruste Mercedes-Benz S-Klasse modellen fungeren als testauto's voor de Level 4-systemen. Ze zijn voorzien van speciaal voor het project ontwikkelde sensoren, waaronder LiDAR, radarsensoren en camera's.

Bovendien zijn ze voorzien van redundanties in het elektrische systeem, de besturing en de remmen om de veiligheid te vergroten. De technologie wordt getest in het reguliere verkeer in drukke stedelijke gebieden. Hierdoor kan het ontwikkelingsteam het systeemgedrag in alledaagse situaties analyseren, zoals linksaf slaan met tegenliggers, rijden op rotondes, afslaan en parkeren. De twee S-klasses zijn ook ontworpen om automatisch van rijstrook te wisselen en zelfstandig tolstations te passeren. In extreme situaties voert de testauto een zogeheten minimal risk-manoeuvre uit en zoekt een veilige plek om te stoppen. Level 4 staat voor hooggeautomatiseerd rijden en is het op een na hoogste niveau van automatisering: in gedefinieerde scenario's en omgevingen kan de auto rijtaken uitvoeren zonder dat de bestuurder klaar hoeft te staan ​​om het stuur over te nemen. Mercedes-Benz en het Chinese bedrijf WeRide hebben gezamenlijk testgoedkeuring ontvangen voor geautomatiseerd rijden volgens SAE-Level 4 van de verantwoordelijke instantie in Beijing (Beijing High-Level Automated Driving Demonstration Zone Office).

Mercedes-Benz startte in 2005 met lokale R&D-activiteiten. Het team heeft zich buiten Duitsland ontwikkeld tot een uitgebreid R&D-netwerk, dat de thema's design, elektrificatie, connectiviteit, geautomatiseerd rijden en tests bestrijkt. De afgelopen jaren heeft Mercedes-Benz zijn R&D-investeringen in China continu verhoogd, tot in totaal RMB 10,5 miljard in de afgelopen vijf jaar, en nieuwe R&D-centers in Beijing en Shanghai geopend. Dit jaar kon het Chinese R&D-team het R&D-center in Shanghai uitbreiden.