Mercedes-Benz presenteert EQXX Concept

3 januari 2022 | Mercedes-Benz presenteert de EQXX.Volgens interne digitale simulaties mag worden aangenomen dat deze technologiedrager in de praktijk op de openbare weg meer dan 1.000 km kan afleggen op één acculading. Naast het verhogen van de efficiëntie waren het beschermen van hulpbronnen en de best mogelijke milieuvriendelijkheid ook belangrijke ontwikkelingsdoelstellingen. Daarom kozen de Mercedes-Benz engineers voor een holistische aanpak, waarbij werd begonnen met verbetering van alle componenten van de elektrische aandrijflijn en het gebruik van lichte en duurzame materialen. Daarbij komen nog andere efficiëntiemaatregelen, zoals banden met een extreem lage rolweerstand, een uitgekiende aerodynamica (cw 0,17) en slimme software.

Mercedes-Benz slaat met de VISION EQXX een nieuwe weg in. De onderzoeksauto is een realistische stap richting de toekomst van de EV-technologie. Naast de uitstekende energie-efficiëntie tijdens het rijden, geeft de technologiedrager ook zinvolle antwoorden op andere prangende vragen. Zo wordt bijvoorbeeld de CO2-voetafdruk aanzienlijk verkleind door het gebruik van duurzame materialen. De user interface/user experience (UI/UX) heeft een geheel nieuw, eendelig display dat de gehele breedte van het interieur beslaat. De verschillende elementen van de user interface maken een naadloze interactie tussen de bestuurder en de auto mogelijk. Dit gebeurt onder andere door kunstmatige intelligentie (AI), die de werking van het menselijk brein nabootst. Het software-gestuurde ontwikkelingsproces is revolutionair en laat zien hoe elektroauto's in de toekomst zullen worden ontwikkeld.

De VISION EQXX is het resultaat van een uitgebreid programma dat een blauwdruk biedt voor de toekomst van de automobielbouw. Veel van de innovatieve ontwikkelingen worden nu al in de productie geïntegreerd en sommige ook in de volgende generatie van het Mercedes-Benz Modular Architecture-platform (MMA) voor compacte en middelgrote modellen van Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz beschouwt efficiëntie als het nieuwe hoofddoel en creëert een gemeenschappelijke noemer voor het kwantificeren van technologische ontwikkeling, die verder gaat dan uitsluitend de brandstofefficiëntie. Dit betekent niet alleen meer actieradius met minder energie, maar ook meer luxe en comfort met minder impact op het milieu en meer elektromobiliteit met minder afval.

Om dit te realiseren, verlegt de VISION EQXX op alle gebieden de grenzen van wat technisch haalbaar is. Het prototype geeft een concreet voorproefje van hoe premium efficiëntie voor het elektrisch-digitale tijdperk eruitziet en aanvoelt. Een elegant design en een intuïtieve bediening, aangevuld met geavanceerde digitale technologieën, maken duurzame, elektrische langeafstandsmobiliteit mogelijk, in de kenmerkende stijl van Mercedes-Benz.

Consequent toegepaste efficiëntietechnologieën zorgen op alle gebieden voor het extreem lage energieverbruik en de grote actieradius van de VISION EQXX. Het scala aan technologieën varieert van de innovatieve aandrijflijn tot de bionische lichtgewicht structuur, en van het efficiënte thermomanagement tot de aerodynamisch geperfectioneerde carrosserievorm.

Ook de snelheid waarmee het project werd uitgevoerd, is buitengewoon: van een eerste schets is in 18 maanden een auto gemaakt. Aan de ontwikkeling van de VISION EQXX werkte een wereldwijd, multidisciplinair team, waaronder experts uit de Formule 1. De teamleden maakten gebruik van de nieuwste technologieën en benaderingen om geavanceerde, uiterst efficiënte oplossingen te ontwikkelen met een realistisch potentieel voor de nabije toekomst.

Bij elke rit is het de auto die het werk doet. Hij 'maakt kilometers' terwijl de bestuurder en de passagiers kunnen genieten. De VISION EQXX is gericht op lange afstanden, en efficiëntie is hierbij het allerbelangrijkste aspect.

Met een maximumvermogen 150 kW/204 pk garandeert de uiterst efficiënte elektrische aandrijflijn van de VISION EQXX een uitstekend uithoudingsvermogen voor lange afstanden. Het prototype is meer dan de som van zijn onderdelen. Het is een kunstwerk van techniek. Het team streefde er duidelijk naar een elektrische aandrijflijn te ontwikkelen met een unieke combinatie van efficiëntie, energiedichtheid en lichtgewicht constructie. Eén cijfer in het bijzonder staat hierbij centraal: 95% efficiëntie. Dit betekent dat tot wel 95% van de energie die in de accu is opgeslagen de wielen bereikt. Ter vergelijking: bij een auto met een efficiënte verbrandingsmotor is dat ongeveer 30%, bij een gemiddelde (menselijke) langeafstandsloper wordt ongeveer 50% van de energie effectief gebruikt.

De Formule 1-experts van Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP) in Brixworth (Groot-Brittannië) weten hoe ze elke kilojoule energie moeten gebruiken. In intensieve samenwerking met de race-engineers heeft de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling van Mercedes-Benz de aandrijflijn opnieuw ontworpen en de systeemverliezen verminderd.

Het elektrische aandrijfsysteem van de VISION EQXX is een autonome eenheid die bestaat uit een elektromotor, een transmissie en vermogenselektronica met een nieuwe generatie siliciumcarbiden. De omvormer is gebaseerd op die van de komende Mercedes-AMG Project ONE hypercar.

Voor de VISION EQXX werkte Mercedes-Benz samen met het HPP-team aan de ontwikkeling van een volledig nieuw, compact en licht accupakket met een opmerkelijke energiedichtheid van net geen 400 Wh/l. Deze benchmarkwaarde maakte het mogelijk om op een ruimtebesparende manier een accu met bijna 100 kWh aan bruikbare energie te installeren.

De chemie van de anodes speelt ook een grote rol bij de verhoogde energiedichtheid. Door hun hogere siliciumgehalte en samenstelling kunnen ze aanzienlijk meer energie opslaan dan de anodes die tot dusver beschikbaar waren. Een ander voordeel dat de indrukwekkende energiedichtheid mogelijk maakt, is de hoge integratiegraad van het accupakket. Het platform, dat gezamenlijk is ontwikkeld door Mercedes-Benz R&D en HPP, creëert meer ruimte voor de cellen en vermindert het totale gewicht. Meer ruimte voor de cellen wordt ook geboden door het aparte compartiment voor de elektrische en elektronische componenten (EE), de zogeheten OneBox, die ook voordelen biedt bij de (de)montage. Bovendien bevat de OneBox nieuwe veiligheidsvoorzieningen met een energie-efficiënte werking. Deze verbruiken aanzienlijk minder energie dan vergelijkbare componenten in de huidige elektrische productiemodellen.

Om de grenzen van het technisch haalbare op alle niveaus te verkennen, werkte het accuontwikkelingsteam ook met een ongebruikelijk hoge spanning van meer dan 900 volt. Dit komt ook ten goede aan het onderzoek op het gebied van de ontwikkeling van de vermogenselektronica. Het team heeft veel waardevolle gegevens kunnen verzamelen en evalueert momenteel de potentiële voordelen voor de toekomstige serieproductie.

Compact, licht en zeer efficiënt, dit zijn zeker niet alle voordelen van de nieuwe accu. Deze technologie markeert ook een vooruitgang op het gebied van duurzaamheid, niet in het minst dankzij het design. Zo werd de lichtgewicht afdekking gezamenlijk ontwikkeld door Mercedes-AMG HPP en de onderstelpartners van Mercedes Grand Prix. Het onderdeel is gemaakt van een nieuw, duurzaam composietmateriaal. Het wordt verkregen uit suikerrietafval, versterkt met koolstofvezels en op dezelfde manier gebruikt als in de Formule 1. De accu heeft ook een zogeheten actief celbalanceringssysteem. Dat zorgt ervoor dat de energie tijdens het rijden gelijkmatig uit de cellen wordt gehaald, wat de systeemefficiëntie verder verhoogt. In totaal weegt de accu ongeveer 495 kg, inclusief de OneBox.

Een innovatieve oplossing is gebaseerd op het 'cooling-on-demand'-concept van Mercedes-Benz, dat werd doorontwikkeld voor de VISION EQXX. Dit garandeert een optimale koeling in alle situaties. Aangezien de elektrische aandrijving dankzij de hoge werkingsgraad slechts weinig afvalwarmte produceert, kon het thermomanagementsysteem van de technologiedrager zeer compact en licht blijven. Het gecoördineerde samenspel van luchtkleppen, koelmiddelkleppen en waterpompen zorgt ervoor dat de aandrijflijn, inclusief de vermogenselektronica, altijd binnen het optimale temperatuurvenster werkt. En dit met een minimaal energieverbruik. De reden hiervoor is de doeltreffende combinatie van het luchtstroommanagementsysteem met een koelplaat die in de voertuigbodem is geplaatst en de luchtstroom op dit punt benut.

Dit koelelement is de aerodynamisch meest efficiënte oplossing om de temperatuurbalans van de aandrijflijn te regelen. Onder normale omstandigheden kan het de actieradius van de auto met maximaal 20 km vergroten. Alleen bij zeer hoge buitentemperaturen of dynamisch rijden schakelt het koelsysteem een versnelling hoger. De normaliter gesloten kleppen in het front van de VISION EQXX gaan open bij hogere temperaturen en voeren extra koellucht toe via een luchtkanaalsysteem. De inlaten bevinden zich langs de hogedrukzone van de voorbumper. De uitlaten bevinden zich in de lagedrukzones op de motorkap.

Het voordeel van deze vraaggestuurde koeling: wanneer de kleppen gesloten zijn, blijft de cW-waarde onveranderd laag, wat het grootste deel van de tijd het geval is. Met de kleppen open neemt de luchtweerstandscoëfficiënt met 7 punten (0,007) toe. Als de auto bij stilstand moet worden gekoeld, wordt een extra koelventilator ingeschakeld (thermoefficiëntiemodus).

De warmtepomp van de VISION EQXX maakt voor de verwarming van het interieur gebruik van de warmte die door het aandrijfsysteem wordt gegenereerd én de warmte van de buitenlucht. Dankzij de efficiëntie kan de actieradius van de accu aanzienlijk worden vergroot, bijvoorbeeld in koudere gebieden.

De zogeheten multi-source warmtepomp onttrekt warmte aan de omgevingslucht via een externe warmtewisselaar. Deze nieuwe extra functie vergroot het temperatuurbereik. Dit is bijzonder doeltreffend als het interieur bij zeer lage temperaturen snel moet worden opgewarmd. En om ook de laatste restwarmte te benutten, maakt deze pomp gebruik van de 'verdamper-enthalpie'. Enthalpie is de energie die als warmte vrijkomt wanneer waterdamp in de lucht verandert van gasvormig naar vloeibaar.

De zon is de oorspronkelijke bron van alle energie op aarde, maar meestal bereikt hij de 'verbruiker' via een omweg - via planten, bijvoorbeeld. Voor de ontwikkelingsengineers van Mercedes-Benz lag het dan ook voor de hand om zonder 'tussenschakels' te werken en voor extra energie rechtstreeks naar de bron in de lucht te gaan.

Het elektrische systeem dat de vele nevenaggregaten in de VISION EQXX van stroom voorziet, haalt extra energie uit 117 zonnecellen op het dak. Het werd ontwikkeld in samenwerking met het Fraunhofer-instituut voor zonne-energiesystemen (ISE) - Europa's grootste onderzoeksinstituut op het gebied van zonne-energie. De daaruit voortvloeiende verminderde energiebehoefte van het HV-systeem leidt onder de streep tot een grotere actieradius. Op één dag en onder ideale omstandigheden kan dit een extra actieradius tot 25 km opleveren voor langeafstandsritten.

Bij lange ritten op de openbare weg heeft de luchtweerstand een grote invloed op de actieradius. Tijdens een normale lange rit verbruikt een conventionele elektroauto bijna twee derde van zijn accucapaciteit om de luchtweerstand te overwinnen. Dit is relatief gemakkelijk voor de VISON EQXX met zijn extreem lage luchtweerstandscoëfficiënt van 0,17 cW-waarde gemeten in de aero-akoestische windtunnel van Daimler bij een windsnelheid van 140 km/h..

De VISION EQXX dankt zijn cW-waarde van 0,178 aan de gestroomlijnde basisvorm, de aerodynamisch neutrale koelplaat in de voertuigbodem en de integratie van passieve en actieve aero-elementen in de carrosserie. Om deze resultaten in korte tijd te realiseren, maakte het interdisciplinaire team gebruik van geavanceerde, digitale ontwikkelingstools. Zo was het voor het eerst mogelijk om de luchtweerstand te verminderen en tegelijkertijd de sensuele puurheid van de Mercedes-Benz designfilosofie te combineren met de praktische eigenschappen van een auto die geschikt is voor dagelijks gebruik.

De carrosserievlakken lopen van voor naar achter harmonisch in elkaar over en vormen boven de achterste wielkasten een krachtige en sensuele schouderpartij. Deze natuurlijke stroomlijn eindigt in een duidelijk gedefinieerde, aerodynamisch bijzonder effectieve spoilerrand. Dit element wordt geaccentueerd door een glanzend zwarte sierlijst en benadrukt door de achterlichten.

De lakkleur alubeam silver van de VISION EQXX integreert de gestroomlijnde koepel van het passagierscompartiment en vloeit elegant als een waterdruppel over naar de achterzijde. De intrekbare achterdiffusor is een voorbeeld van de samensmelting van design, aerodynamica en technologie. Vanaf 80 km/h vermindert de diffusor de luchtweerstand en verhoogt hij de rijstabiliteit. In ingetrokken toestand voegt hij zich naadloos in de carrosserie, met behoud van de balans, de proporties en de elegante esthetiek van de achterzijde.

De grootste technische uitdaging bij de ontwikkeling van de achterdiffusor was om het schijnbaar eenvoudige mechanisme klaar te stomen voor een aantal verschillende vereisten; wat soms in strijd is met de wetten van de fysica. Enerzijds ging het erom de functionele veiligheid onder alle omstandigheden te combineren met een consequente lichtgewicht constructie. Anderzijds moest de constructie zodanig zijn dat de diffusor automatisch en zonder vertraging zou intrekken bij een botsing van achteren.

De VISION EQXX heeft een aantal visueel minder opvallende, maar niettemin belangrijke actieve en passieve aerodynamische details. Daar komt nog bij dat het frontale gebied klein is. Het is kleiner dan dat van de huidige CLA of zelfs de smart modellen. Wat op het eerste gezicht nauwelijks opvalt: de spoorbreedte achter is 50 mm smaller dan de spoorbreedte voor en zorgt ervoor dat de achterwielen ideaal in de slipstream van de voorwielen functioneren. Twee geraffineerde details zijn het air curtain voor en de luchtuitstroomopeningen achter de voorste wielkasten. Samen met de aerovelgen en -banden sluit dit systeem de aerodynamische 'breuk' van de voorste wielkasten bijna volledig af. Als er behoefte is aan meer koeling en de koelluchtkleppen in de neus opengaan, leiden luchtkanalen de extra koellucht over de motorkap en laten de perfecte 'flow' bij de wielen en de voertuigbodem ongemoeid.

Het front van de VISION EQXX is een echte blikvanger, ondanks zijn kleine frontale oppervlakte. Boven de glanzend zwarte grille met roségoudkleurige accenten vloeit een lichtband over in de energie-efficiënte koplampen, die doen denken aan die van de EQS. Elke koplamp bestaat uit twee stervormige elementen, waarbij het grootste element zowel het dimlicht als het grootlicht bundelt achter een glanzende lens in het midden. Deze opstelling vormt, in combinatie met het 2D star pattern van de voorbumper, een voorbode van het frontdesign van toekomstige Mercedes-Benz modellen.

Om de velg/band-combinatie voor de VISION EQXX te ontwikkelen, werkten de engineers van Mercedes-Benz samen met de bandenspecialisten van Bridgestone. De technologiedrager staat op Turanza Eco-banden, die een bijzonder lage rolweerstand garanderen dankzij de lichte en milieuvriendelijke ENLITEN- en ologic-technologie. De zijwangen van de banden zijn aerodynamisch geoptimaliseerd. De afdekkingen van de 20 inch lichtgewicht magnesium gesmede velgen zijn exact afgestemd op het bandenformaat. Het semi-transparante dubbelspaaks design van deze afdekkingen voldoet aan alle aerodynamische eisen en biedt tegelijkertijd zicht op de roségoudkleurige accenten de velgen sieren.

Voor het interieur zijn tal van innovatieve materialen gebruikt die zijn geleverd door startups uit verschillende delen van de wereld. De portiergrepen zijn bijvoorbeeld gemaakt van Biosteel-vezel van AMsilk. Dit is een zeer sterk biotechnologisch vervaardigde en als veganistisch gecertificeerde zijdeachtige stof. Het bijzonder milieuvriendelijke materiaal wordt voor het eerst in een auto gebruikt.

Een ander duurzaam materiaal dat wordt gebruikt in het interieur van de VISION EQXX is MyloTM, een eveneens gecertificeerd veganistisch alternatief voor leder. Het wordt gemaakt van mycelium, de ondergrondse wortelachtige structuur van schimmels. MyloTM wordt hoofdzakelijk gemaakt van hernieuwbare, natuurlijk voorkomende grondstoffen. Dit volledig nieuwe biotechnologische materiaal wordt gebruikt voor onderdelen van de stoelvulling van de VISION EQXX.

Het eveneens gebruikte lederalternatief Deserttex is een duurzaam biomateriaal op cactusbasis, gemaakt van poedervormige cactusvezels in combinatie met een duurzame polyurethaanmatrix op biobasis. Het lederalternatief heeft een uitzonderlijk soepel oppervlak dat uiterst zacht aanvoelt. Voor latere versies is een hoger cactusgehalte gepland, waardoor dit materiaal de ecologische voetafdruk van conventioneel kunstleder zou kunnen halveren.

De vloerbekleding in de VISION EQXX is gemaakt van 100% snel hernieuwbare bamboevezel. Deze natuurlijke grondstof is niet alleen hernieuwbaar, maar biedt ook een luxe look & feel. Mercedes-Benz heeft voor deze duurzame, innovatieve en hoogwaardige materialen gekozen, omdat ze het potentieel hebben om alle aardolie- en dierlijke producten te vervangen die momenteel in auto's worden toegepast. Op deze manier wijst Mercedes-Benz een weg naar de toekomst van grondstofbesparend luxe design dat in harmonie is met de natuur.

In de VISION EQXX worden ook gerecyclede materialen op grote schaal toegepast, waaronder gerecyclede PET-flessen, die worden gebruikt in een glinsterende stof die wordt toegepast in de vloerbekleding en de portierpanelen. In het bovenste gedeelte van het interieur, bij de overgang tussen de portieren en de interieurhemel, pasten de designers DINAMICA-materiaal toe. Het bestaat voor 38% uit gerecycled PET-materiaal en creëert een wrap around-effect. Voor het interieur is ook UBQ-materiaal gebruikt, een duurzame kunststofvervanger gemaakt van huishoudelijk afval.

Het BIONEQXX-element, dat is geproduceerd volgens het aluminiumgietprocédé, is momenteel het grootste lichtmetalen structuuronderdeel bij Mercedes-Benz en vormt het belangrijkste component aan de achterzijde van de VISION EQXX. Mercedes-Benz ontwikkelde dit complexe gietstuk in slechts vier maanden met behulp van volledig digitale technieken en een softwareaanpak die uniek is in de auto-industrie. Het resultaat biedt een optimale functionaliteit bij extreem compacte afmetingen.

Gebaseerd op organische vormen is materiaal alleen gebruikt waar het nodig is voor de structurele sterkte, oftewel daar waar belastingen optreden. Want: waar geen belasting plaatsvindt, is geen behoefte aan materiaal. Het belangrijkste structurele criterium is een hoge stijfheid en een stabiel crashgedrag. Het BIONEQXX-gietstuk biedt de mogelijkheid dit te combineren met functionele integratie in één uiterst licht component, als vervanging van een aanzienlijk zwaardere assemblage van meerdere met elkaar verbonden onderdelen.

De openingen in het achterste BIONEQXX-bodemgietstuk zijn afgedicht met 'patches' van UBQ, die in een 3D-printproces zijn vervaardigd. De zogeheten UBQ-patches zijn qua vorm geoptimaliseerd en combineren een zeer hoge stijfheid met uitstekende geluidsisolerende eigenschappen. In totaal zijn in de VISION EQX 42 van deze elementen geïnstalleerd. Ze worden in het BIONEQXX-gietstuk geplaatst met behulp van een speciaal lijmproces. De eenheid is daardoor volledig afgedicht tegen water en vuil. Het onderdeel toont aan dat met deze innovatieve constructie een gewichtsbesparing van 15 tot 20% mogelijk is in vergelijking met een conventioneel vervaardigd onderdeel.

BIONICAST is een gedeponeerd handelsmerk van Mercedes-Benz voor gietstukken die volgens natuurlijke, bionische principes zijn ontworpen. Naast het BIONEQXX-bodemgietstuk wordt bij de VISION EQXX ook gebruikgemaakt van BIONICAST-veerpoten waarin de veringselementen aan de voorzijde van de auto zijn ondergebracht. Net als het BIONEQXX-gietstuk leveren ze een doorslaggevende bijdrage aan de gewichtsbesparing en besparen ze ongeveer 4 kg gewicht in vergelijking met conventioneel vervaardigde veerpoten. Ook de dragers van de ruitenwissers en de motor van de VISION EQXX zijn ontworpen volgens bionische principes. Ook hier blijkt het enorme potentieel van deze toekomstgerichte technologie, die het gewicht aanzienlijk kan verlagen en toch een hoge sterkte kan garanderen. BIONEQXX wordt al toegepast in de serieproductie van Mercedes-Benz modellen, bijvoorbeeld in onderstelcomponenten van de nieuwe EQS.

De portieren van de VISION EQXX zijn gemaakt van een samengesteld materiaal dat CFRP- en GRP-componenten (met koolstof- en glasvezel versterkte kunststoffen) combineert met aluminium versterkingen. Naast de gewichtsvoordelen biedt deze constructie nog andere voordelen, met name een evenwichtige verhouding tussen stijfheid en vervormbaarheid in geval van een botsing. Een nieuw type polyamideschuim versterkt de onderrand van het portier en verbetert de energieabsorptie bij een aanrijding van opzij.

De lichtgewicht bouwwijze van de VISION EQXX is consequent doorgevoerd. Zo verminderen aluminium remschijven de onafgeveerde massa aanzienlijk in vergelijking met gietijzeren schijven. Het door Mercedes Benz Advanced Engineering ontwikkelde remsysteem heeft nog twee andere grote voordelen: het is volledig corrosievrij en vermindert de uitstoot van remstof met maximaal 90% dankzij een innovatieve coating. Nieuwe veren van met glasvezel versterkte kunststof, die zijn ontwikkeld in samenwerking met Rheinmetall Automotive, zorgen voor een verdere gewichtsbesparing in vergelijking met conventionele schroefveren.

Een ander belangrijk efficiëntiekenmerk van de VISION EQXX is zijn vermogen om zelf na te denken. Voor de systeembesturing maakt Mercedes-Benz gebruik van een nieuwe vorm van informatieverwerking die bekendstaat als neuromorphic computing, waarbij zogenoemde 'spiking neural networks' draaien op de hardware. Deze kunstmatige neurale netwerken bootsen de natuurlijke tegenhanger in het menselijk brein na en zenden alleen signalen uit wanneer bepaalde drempelwaarden zijn bereikt. Dit vermindert het energieverbruik aanzienlijk.

In samenwerking met BrainChip, een Californisch bedrijf dat is gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie, hebben de engineers van Mercedes-Benz systemen ontwikkeld op basis van de Akida-hardware en -software van BrainChip. Zo biedt de VISION EQXX bijvoorbeeld de hot-word herkenning "Hey Mercedes", gebaseerd op neuromorfische principes en vijf tot tien keer efficiënter dan conventionele spraakbediening.

Hoewel neuromorfische dataverwerking nog in de kinderschoenen staat, denken experts dat dergelijke systemen binnen enkele jaren op de markt kunnen komen. Als ze op grote schaal worden toegepast, kunnen ze de energie die nodig is om de nieuwste AI-technologieën in auto's te laten werken radicaal verminderen.

De VISION EQXX demonstreert het potentieel van user interfaces op basis van een 'game engine' met nieuwe graphics en een adaptief design. De user interface (UI) laat zien hoe realtime graphics nieuwe digitale werelden opent, onmiddellijk op de behoeften van de bestuurder reageert en de echte wereld in de auto brengt. De user experience (UX) in de VISION EQXX katapulteert inzittenden naar een intelligente, software-gedreven toekomst. Het eerste volledig naadloze display dat ooit in een Mercedes-Benz werd gemonteerd, heeft een eigen design en een intuïtieve bediening en strekt zich met zijn diameter van 47,5 inch uit van de ene A-stijl tot de andere. Met een resolutie van 8K (7.680 x 660 pixels) fungeert het dunne en lichte mini-led-display als een portal dat de bestuurder en passagiers verbindt met de auto en de buitenwereld. Een 'Star Cloud'-avatar, die visueel doet denken aan de naamgever van het merk, Mercedes Jellinek, is de gids. Deze avatar past zich aan de behoeften van de bestuurder aan, ontfermt zich over de passagiers en maakt van de rit een luxueuze ervaring. Het systeem beheert de informatie om ervoor te zorgen dat de bestuurder op het juiste moment krijgt wat hij nodig heeft.

Het eendelige display is ook uiterst energie-efficiënt. De mini-led-achtergrondverlichting bestaat uit meer dan 3.000 lokale dimzones. Dit betekent dat er alleen energie wordt verbruikt in de delen van het display waar dat op een bepaald moment nodig is.

Het 3D-navigatiedisplay past zich aan het type inhoud dat wordt weergegeven aan. Als de bestuurder bijvoorbeeld in een stad rijdt, helpt de abstracte visualisatie van de omringende gebouwen bij de oriëntatie in drukke straten. Bij het rijden op de snelweg of op een provinciale weg neemt de gedetailleerdheid daarentegen af om een beter overzicht van de route te geven. Hierdoor daalt het energieverbruik van het display nog verder.

Naast een naadloze navigatie kan de VISION EQXX ook gegevens evalueren op basis van de route. De avatar assisteert daarbij als een intelligente reisgids. Het systeem kan ook helpen bij het beheer van muziekbestanden en suggesties doen die van toepassing zijn op de betreffende locatie.

De VISION EQXX beschikt bovendien over een systeem dat de bestuurder helpt om efficiënter te rijden. Van energiestroom en accustatus tot topografie en de richting en intensiteit van wind en zon, de efficiëntie-assistent verzamelt alle beschikbare informatie om aanbevelingen te genereren voor een energiezuinige rijstijl. Daarbij wordt de 'horizon' van de bestuurder verruimd met informatie over externe omstandigheden die hij of zij zelf niet rechtstreeks kan waarnemen. Het is vergelijkbaar met de wijze waarop een fietser de kracht van de wind of de extra inspanning bij het bergop rijden voelt. Deze ondersteuning wordt aangevuld met het vermogen van de VISION EQXX om als het ware 'in de toekomst te kijken', met behulp van kaartgegevens. Hierbij anticipeert het systeem op wat de bestuurder te wachten staat om hem of haar te helpen zo efficiënt mogelijk te rijden. Een bolvormige grafiek in het display geeft een intuïtief overzicht, desgewenst ook vergezeld van geluid.

De interface is een doorontwikkeling van het Zero Layer-concept dat voor het eerst werd toegepast in de EQS, en het is gemakkelijker in het gebruik. Dit komt omdat het de interactie tussen de bestuurder en de auto vergemakkelijkt door submenu's achterwege te laten. Het systeem handelt proactief en toont de bestuurder wat hij of zij nodig heeft op het moment dat het nodig is. Een intuïtieve zoomfunctie biedt toegang tot alle functies. De voorpassagier heeft zijn of haar eigen zoomfunctie en entertainment. En wie alleen reist, kan dit deel van het display uitschakelen om zo energie te besparen.

De bediening van het sound system is eveneens geïntegreerd in de user interface van de VISION EQXX. Het systeem combineert een 4D-ervaring met uitzonderlijke energie-efficiëntie. Een conventioneel audi system kan veel energie verbruiken. Daarom hebben de Mercedes-Benz engineers onderzoek verricht naar de wijze waarop de geluidservaring kan worden geoptimaliseerd, terwijl het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt. Eén manier is het verminderen van de interferentie van geluidsgolven die worden geabsorbeerd of weerkaatst door interieuroppervlakken.

Door het totale aantal luidsprekers te beperken en ze dicht bij elke inzittende te plaatsen, wordt de afstand die het geluid aflegt aanzienlijk verkleind. Twee full-range luidsprekers in elke hoofdsteun worden gecombineerd met een basversterker in elke stoel. De VISION EQXX gebruikt deze exciters zowel voor de normale audioweergave als voor voertuiggeluiden, haptische feedback en hoorbare waarschuwingen. Het koppelen van geluid en haptische feedback is een zeer energie-efficiënte manier om de perceptie en het bewustzijn te verhogen.

Het audio system van de VISION EQXX maakt niet alleen een vermindering van het energieverbruik mogelijk, maar biedt ook verschillende geluidszones. De efficiëntie-assistent maakt gebruik van het sound system om de aanbevelingen aan de bestuurder door te geven via een reeks intuïtieve audiosignalen; geïnspireerd op de signalen die vaak in de Formule E worden gebruikt om bestuurders te helpen efficiënter te rijden.

