Mercedes-Benz pakt uit op IAA 2017

22 augustus 2017 | Op de internationale autoshow van Frankfurt (IAA) laat Mercedes-Benz van 14 t/m 24 september zien op welke manier het merk de mobiliteit van de toekomst gaat vormgeven. De vijftigste verjaardag van Mercedes-AMG wordt gevierd met de introductie van de Mercedes-AMG Project ONE. Deze hypercar is uitgerust met Formule 1 hybridetechniek en baant de weg voor AMG's 'Future of Driving Performance'. Een nieuwe showauto biedt een oplossing voor carsharing in de stad. Daarnaast gaat de elektrificatie van het Mercedes-Benz gamma door met een studiemodel in het compacte segment en de GLC F-CELL EQ Power, een bijna productierijpe auto met een hybridesysteem en een brandstofcel.

In totaal stelt Mercedes-Benz Cars zo'n honderd voertuigen tentoon in Frankfurt, waaronder een aantal conceptauto's. De Mercedes-AMG Project ONE is een bijna productierijp studiemodel van een hypercar. Het seriemodel maakt als allereerste auto gebruik van echte Formule 1-hybridetechniek. Daarbij debuteert in Frankfurt de elektrische Smart showcar, een studiemodel van het recent opgerichte EQ-submerk van Mercedes-Benz.

Een andere Mercedes-Benz primeur is de eerste volledig elektrische EQ-conceptauto in het compacte segment. Met zijn EQ-merk wil Mercedes-Benz in de toekomst ook compacte auto's van een elektrische aandrijflijn voorzien en daarmee e-mobility voor een belangrijke doelgroep beschikbaar maken. Daarnaast wordt een voorseriemodel van de Mercedes-Benz GLC F-CELL EQ Power geïntroduceerd. Deze plug-in hybrid met brandstofcel koppelt praktische voordelen als een grote actieradius (500 kilometer) en korte waterstof-tankstops aan lokaal emissievrij rijden. De verregaand vernieuwde S-Klasse Coupé en S-Klasse Cabriolet in standaard- en AMG-versie staan ook op de beursvloer.

De traditionele autopresentaties worden drie dagen lang (15 t/m 17 september) via de me Convention aangevuld met interactieve dialogen. De thema's zijn afgeleid van de CASE-strategie en gaan verder dan producten alleen: New Creation, New Urbanity, New Leadership, New Realities en New Velocity. De me Convention is een inspirerende mix van workshops, gesprekken met experts, interactieve labs en kunstinstallaties. Op deze manier probeert Mercedes-Benz de discussie aan te gaan over thema's die met toekomstige mobiliteit te maken hebben. Tijdens de IAA zijn meer dan honderd internationale visionairs, innovators en inspirerende persoonlijkheden als spreker aanwezig, waaronder astronaut Buzz Aldrin, mediakunstenaar en choreograaf Christian 'Mio' Loclair, de Tibetaanse monnik en mindfulnessspecialist Gelong Thubten, avonturier en Mercedes-Benz ambassadeur Mike Horn, supermodel Amber Valetta, de beroemde industrieel ontwerper Hartmut Esslinger, technologiejournalist Amber Mac en Miriam Meckel, uitgever van het Duitse zakenblad Wirtschaftswoche.

De Mercedes-Benz beurspresentatie staat geheel in het teken van de CASE-strategie, met de CASE City op de begane grond van de Festhalle als hoogtepunt. In de foyer van de Festhalle, waar Mercedes-Benz traditiegetrouw exposeert, staat een 'digitaal dashboard' dat bezoekers realtime met mediale elementen informeert over diverse live events en talkshows. Bezoekers kunnen zich hier ook aanmelden voor een individuele, digitale rondleiding, met digitale passen van Mercedes-Benz voor de wallet-app. Via 'Mercedes-Benz To Go' kunnen bezoekers op de hoogte blijven van alle hoogtepunten en informatie krijgen over de tentoongestelde auto's en de me Convention. De Mercedes-Benz passen kunnen via www.mercedes-benz.com/IAA of via scannen van de QR-code worden verkregen en zelfs live worden doorgegeven aan anderen. Op de beursvloer is het tevens mogelijk om via de QR-code scanner interessante informatie op te slaan. Die informatie kan vervolgens worden verstuurd via een eigen 4G-verbinding of wifi.

Zo'n 400 medewerkers hebben twee maanden lang gewerkt aan de Mercedes-Benz stand op de IAA. De stand is 11.000 vierkante meter groot en is in de Festhalle opgebouwd met 970 ton staal, meer dan 250 kilometer aan bedrading en zo'n 6.000 lampen.