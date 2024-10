Mercedes-Benz opent accurecyclefabriek

De technologiepartner van Mercedes-Benz voor de accurecyclingfabriek is Primobius, een joint venture tussen het Duitse fabrieks- en machinebouwbedrijf SMS group en de Australische ontwikkelaar van procestechnologie Neometals. De fabriek ontvangt financiering van het Duitse ministerie van Economische Zaken en Klimaatactie als onderdeel van een wetenschappelijk onderzoeksproject met drie Duitse universiteiten. Het project kijkt naar de hele procesketen voor recycling, inclusief logistieke en re-integratieconcepten. De partners leveren zo een belangrijke bijdrage aan de toekomstige schaalvergroting van de accurecyclingindustrie in Duitsland.

Geïntegreerd mechanisch-hydrometallurgisch recyclingconcept

Voor het eerst in Europa omvat de Mercedes-Benz accurecyclingfabriek alle stappen van het vermalen van accumodules tot het drogen en verwerken van actieve accumaterialen. Tijdens het mechanische meerfasenproces worden kunststoffen, koper, aluminium en ijzer gesorteerd en gescheiden. Het daaropvolgende hydrometallurgische proces is gewijd aan de zogeheten zwarte massa. Dit zijn de actieve materialen die de elektroden van de accucellen vormen. De waardevolle metalen kobalt, nikkel en lithium worden afzonderlijk gewonnen in een meerfasig chemisch proces. Deze recyclaten zijn van accukwaliteit en daarom geschikt voor gebruik bij de productie van nieuwe accucellen.

In tegenstelling tot de pyrometallurgie die tegenwoordig in Europa wordt toegepast, is het hydrometallurgische proces minder intensief in termen van energieverbruik en materiaalafval. Door de lage procestemperaturen tot 80 °C wordt bij deze methode minder energie verbruikt. Bovendien draait de recyclingfabriek, net als alle andere Mercedes-Benz productiefabrieken, netto CO2-neutraal. De fabriek wordt voorzien van 100% groene stroom. Het dak van het 6.800 m2 grote gebouw is uitgerust met een fotovoltaïsch systeem met een piekvermogen van meer dan 350 kW.

De Mercedes-Benz accurecyclingfabriek in Kuppenheim heeft een jaarlijkse capaciteit van 2.500 ton. De teruggewonnen materialen worden gebruikt voor de productie van meer dan 50.000 accumodules voor nieuwe volledig elektrische modellen van Mercedes-Benz. De opgedane kennis kan helpen om de productievolumes op middellange tot lange termijn op te schalen.

Holistische benadering van waardecreatie uit accu's

Mercedes-Benz hanteert een holistische benadering van de circulariteit van accusystemen op basis van drie kernthema's: circulair ontwerp, waardebehoud en het sluiten van de materiaalkringloop. Met zijn Design for Circularity-aanpak houdt de onderneming vanaf het begin rekening met de volledige waardeketen van accutechnologie. Op de Mercedes-Benz eCampus in Stuttgart-Untertürkheim, die in 2024 werd geopend, stroomt het circulaire denken door in de ontwikkeling van nieuwe accucellen. De accu's voor de elektrische auto's van Mercedes-Benz worden netto CO2-neutraal3 geproduceerd in accufabrieken op drie continenten. De lokale accuproductie is een sleutelfactor voor het succes van de duurzame bedrijfsstrategie van Mercedes-Benz.

In lijn met het circulaire denken en om hulpbronnen te sparen, biedt de onderneming ook gereviseerde accu's aan als reserveonderdelen voor al zijn elektrische modellen. Daarnaast heeft dochteronderneming Mercedes-Benz Energy een succesvol bedrijfsmodel opgezet met grootschalige stationaire opslagtoepassingen. Accu's die niet langer geschikt zijn voor gebruik in auto's, kunnen gebruikt worden als second-life energieopslagsysteem.