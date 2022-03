Mercedes-Benz opent accufabriek in Amerika

16 maart 2022 | Mercedes-Benz opent een nieuwe accufabriek in Bibb County, Alabama, een paar maanden voor de start van de productie van volledig elektrische Mercedes-EQ modellen in de VS. Het automerk maakt zich klaar om de productie van elektroauto's op drie continenten op te voeren. De nieuwe Amerikaanse accufabriek onderstreept het belang van de VS binnen het wereldwijde productienetwerk van Mercedes-Benz en de status van Alabama als exportknooppunt voor luxe SUV's, ook in het elektrische tijdperk.

Mercedes-Benz gaat de EQS SUV en EQE SUV produceren in de fabriek in Alabama, als onderdeel van een wereldwijd offensief om volledig elektrische modellen te produceren op zeven locaties op drie continenten. De accufabriek in Bibb County gaat de accu's leveren voor de nieuwe EQS SUV en de EQE SUV.

In de Mercedes-Benz fabriek in Tuscaloosa, Alabama, worden al sinds 1997 grote SUV's van het merk geproduceerd. Met de komst van de EQS SUV gaat ook deze fabriek elektrisch. Mercedes-Benz geeft een eerste glimp vrij van het ruime, luxueuze en sterk gedigitaliseerde interieur van de EQS SUV, voorafgaand aan de officiële wereldpremière van het nieuwe model op 19 april.

Sinds de jaren negentig heeft Mercedes-Benz in totaal meer dan 7 miljard dollar geïnvesteerd in Alabama. Hiervan ging 1 miljard dollar naar de bouw van de accufabriek, het logistic center en de flexibilisering van de productielijnen. Momenteel heeft Mercedes-Benz U.S. International (MBUSI) circa 4.500 mensen in dienst en zorgt het ook voor naar schatting 11.000 extra banen bij toeleveranciers en dienstverleners in de regio. Sinds 1997 hebben ongeveer 4 miljoen auto's de fabriek in Tuscaloosa verlaten; alleen al in 2021 circa 260.000 SUV's. Ongeveer twee derde van de jaarlijkse productie wordt geëxporteerd, waardoor MBUSI een van de grootste auto-exporteurs in de VS is.

Dankzij het flexibele productiesysteem van Mercedes-Benz kunnen verschillende modellen en aandrijflijnen op één productielijn worden geassembleerd, zodat de fabriek zich kan aanpassen aan de veranderende vraag van de klant. Naast de conventioneel aangedreven GLE, GLE Coupé, GLS en Mercedes-Maybach GLS worden er twee volledig elektrische modellen aan de productielijn toegevoegd. Beide nieuwe modellen zijn voorzien van accu's uit de nabijgelegen fabriek in Bibb County.

De productie van de lithium-ion-accu's voor de EQS SUV en EQE SUV is CO2-neutraal. De energieopslagsystemen worden geassembleerd tot een compleet systeem op een productielijn van ongeveer 300 meter lang met meer dan zeventig werkstations. Met behulp van een volledig gedigitaliseerd productieproces worden de afzonderlijke componenten geassembleerd, waaronder maximaal twaalf celmodules en het zogenoemde EE-compartiment voor intelligente integratie van de vermogenselektronica. In Bibb County worden zo'n 600 nieuwe banen gecreëerd.

Het accusysteem van de EQS SUV met zeven zitplaatsen is gebaseerd op een modulaire architectuur die ook wordt gebruikt in de limousines EQS en EQE. Het wordt gekenmerkt door een ultramoderne celchemie met nikkel, kobalt en mangaan in een verhouding van 8:1:1. De verlaging van het kobaltgehalte tot zo'n 10 procent en de CO2-neutrale productie van de accu's vergroten de duurzaamheid.

Met de nieuwe fabriek wordt Bibb County onderdeel van het wereldwijde accuproductienetwerk van Mercedes-Benz, dat fabrieken op drie continenten omvat, waaronder Kamenz en Stuttgart in Duitsland, Beijing in China, Bangkok in Thailand en Jawor in Polen. De afzonderlijke fabrieken beleveren de lokale autoproductie en zijn indien nodig ook klaar voor export. Mercedes-Benz investeert meer dan een miljard euro in de ontwikkeling van het wereldwijde accuproductienetwerk.

Voor de medewerkers van de fabriek in Bibb County werden nieuwe veiligheids- en trainingsconcepten ontwikkeld. Mercedes-Benz hecht daarbij bijzonder veel belang aan bedrijfs- en arbeidsveiligheid. Zo dient elk teamlid dat toegang heeft tot de accufabriek een uitgebreide HV-veiligheidstraining te volgen. Mercedes-Benz besteedt veel tijd aan deze speciale, uitgebreide trainingen, die regelmatig worden herhaald.

Om belangrijke leveranciers zo veel mogelijk lokaal te laten opereren, gaat Mercedes-Benz samenwerken met een van 's werelds toonaangevende accutechnologiebedrijven: Envision AESC. Envision AESC zal de accufabriek van Mercedes-Benz in Bibb County voorzien van accumodules vanuit een nieuwe fabriek in de VS. De leveringen vangen vanaf het midden van het decennium aan.

Dankzij een hoge mate van flexibiliteit en uitgebreide digitalisering met het MO360-productiesysteem, kan Mercedes-Benz de assemblage van Mercedes-EQ modellen in de bestaande fabrieken opvoeren en in de serieproductie integreren. Dat is bijvoorbeeld te zien bij het 'huwelijk', het samenbrengen van carrosserie en aandrijflijn. Dit 'Fullflex Marriage' bestaat uit verschillende modulaire stations die het mogelijk maken om verschillende aandrijflijnvarianten aan te sluiten op de respectievelijke carrosserieën op dezelfde assemblagelijn.

Met MO360, het uitgebreide digitale productie-ecosysteem van Mercedes-Benz, is de efficiëntie van de productie aanzienlijk verhoogd. Dankzij het connected productiesysteem kunnen proces- en kwaliteitsverbeteringen worden gecontroleerd en doorgevoerd in alle fabrieken van Mercedes-Benz waar personenwagens worden gebouwd. Daarnaast voorziet MO360 iedere medewerker van maatwerk d informatie en werkinstructies in realtime en ondersteunt zo de teamleden optimaal in hun werk. Bij HV-techniek is een hoog kwalificatieniveau van belang.

Bij de bouw van de nieuwe fabriek stond duurzaamheid centraal, te beginnen met een zeer energiezuinig ontwerp van het gebouw. Zo wordt thermische zonne-energie gebruikt om water te verwarmen, terwijl het opvangen en gebruiken van regenwater helpt om waardevolle natuurlijke hulpbronnen te sparen. Andere duurzame initiatieven zijn onder meer de intelligente en zeer efficiënte aansturing van de led-verlichting en ventilatie in de accumontageruimte. Deze worden aangevuld met airconditioningsystemen die draaien op milieuvriendelijke koelmiddelen en moderne, energiebesparende procestechnologie. De vorkheftrucks worden aangedreven door waterstof in plaats van diesel.

In overeenstemming met de strategie van Mercedes-Benz om de opwekking van hernieuwbare energie in de fabrieken uit te breiden, zal de locatie in Bibb County vanaf 2024 in zijn geheel draaien op energie uit hernieuwbare bronnen, zodra de geplande zonne-energieprojecten worden goedgekeurd.

Naast circulaire economie en waardebehoud zet Mercedes-Benz in op recycling. Met het oog op de toekomstige recycling van lithium-ion-accusystemen van Mercedes-EQ modellen, breidt de onderneming zijn wereldwijde strategie voor accurecycling uit. Mercedes-Benz begint met de bouw van een eigen fabriek voor accurecycling in Duitsland, op basis van hydrometallurgie. In lijn me deze technologie is de onderneming van plan om de materiaalkringloop te sluiten, samen met hightech partners voor accurecycling in China en de VS.

Mercedes-Benz is bovendien een vijfjarige samenwerking aangegaan met The Nature Conservancy, waarbij de onderneming meer dan 600.000 dollar schenkt ter ondersteuning van de 'Working Woodlands' in het noordoosten van Alabama. 'Working Woodlands' zet zich in voor het behoud, herstel en bevordering van duurzame bosbouw en natuurgerichte concepten. Dit omvat ook de bescherming van dieren in het wild. Het langetermijnproject draagt ​​ook bij aan de verwezenlijking van 'Ambition 2039', de duurzaamheidsstrategie van Mercedes-Benz om tegen 2039 een CO2-neutraal modellengamma aan te bieden.

