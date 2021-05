Mercedes-Benz Museum virtueel te bezoeken

14 mei 2021 | 18 mei 2021 is internationale museumdag. Musea in heel Duitsland nemen al op zondag 16 mei 2021 al deel met een verscheidenheid aan activiteiten. Bovendien viert het Mercedes-Benz Museum op 19 mei 2021 zijn vijftiende verjaardag. Het museum biedt bezoekers dan ook voor beide gelegenheden de mogelijkheid om de collectie 'vanuit huis' te bezichtigen. Bijvoorbeeld met een virtuele rondleiding op Instagram. Vanwege de pandemie is het Mercedes-Benz Museum momenteel nog gesloten voor fysiek bezoek.

Dankzij digitale oplossing kan het Mercedes-Benz Museum ook op afstand worden verkend. Bijvoorbeeld via de website, via interactieve rondleidingen op Instagram of via een dronevlucht op YouTube. De formats en content nemen gestaagtoe naarmate het museum het digitale aanbod blijft uitbreiden.

Bezoekers kunnen het Mercedes-Benz Museum via de website bezoeken wanneer ze willen. De virtuele rondleiding leidt ze door de tentoonstelling die 16.500 m[2] beslaat. De site biedt informatie over alle exposities en 360°-opnamesvan alle Mythos- en Collection-ruimtes en de tentoongestelde auto's. Eerdere speciale tentoonstellingen kunnen ook als 3D-tour worden beleefd, zoals '40 jaar Mercedes-Benz G-Klasse' en '125 jaar VfB Stuttgart'.

Een highlight is een dronefilm die het museum verkent vanaf het dak tot het entreeniveau: de clip van 4 minuten bevat spectaculaire scènes, gefilmd met behulp van speciale, zeer wendbare cameradrones. Een voorbeeld is de snelle vlucht door de open vleugeldeuren van de legendarische Mercedes-Benz 300 SL 'Gullwing'. Toen het in het voorjaar van 2020 uitkwam, werd het filmpje de eerste dagen miljoenen keren bekeken op YouTube en de socialmediakanalen van het Mercedes-Benz Museum.

Elk bezoek aan het museum is een individuele ervaring. Vanuit dit gezichtspunt is er een webserie met rondleidingen met verschillende persoonlijkheden, onder wie Jutta Benz die als achterkleindochter van auto-uitvinder Carl Benz en zijn vrouw Bertha een bijzondere band met het museum heeft. Of Bernd Mayländer, die al twintig jaar de safety car in de Formule 1 bestuurt. Dr. Ulrike Groos, directeur van het Kunstmuseum Stuttgart, geeft haar oordeel. Gorden Wagener, Chief Design Officer van Daimler AG, geeft tijdens de rondleiding aan wat zijn persoonlijke favorieten zijn. En Benedikt Weiler, conservator van het Mercedes-Benz Museum, geeft een kijkje achter de schermen.

Met zijn mix van historisch archiefmateriaal, spannende foto's en video's uit het Mercedes-Benz Museum en van wereldwijde Classic-events, is het digitale Mercedes-Benz Museum het meest succesvolle Classic-kanaal van alle autofabrikanten wereldwijd. Meer dan 2 miljoen mensen volgen @mercedesbenzmuseum op Instagram, naast volgers op andere platforms: @mercedesbenzmuseum op Facebook en @MB_Museum op Twitter.

Op Instagram delen de gidsen van het Mercedes-Benz Museum hun enthousiasme en verrassende weetjes over permanente en speciale tentoonstellingen. De serie 'Exclusive Insights: The Cars of the Mercedes-Benz Museum' biedt kijkers een virtuele ervaring. Rondleider Pádraic Ó Leanacháin geeft inzichten, verkent enkele bijzondere modellen zoals de 500 K Spezial-Roadster in Mythos-ruimte 3 en laat bezoekers proeven van de vakantiesfeer met de Mercedes-Benz 300 TD in de Collection-ruimte. Eveneens via Instagram Stories zijn er museumrondleidingen door Pádraic Ó Leanacháin en Damian Dabrowski over de speciale tentoonstelling '40 jaar G-Klasse'.

De YouTuber Shmee150 presenteert op zijn ontdekkingsreis door het museum vijf weinig bekende feiten over Mercedes-Benz in een virtual reality-format van 180°. Kijkers kunnen zelf rondkijken in het museum door een muis te gebruiken of de smartphone te bewegen. En wie ooit met het idee heeft gespeeld om zijn of haar eigen Mercedes-Benz klassieker aan te schaffen, kan op de website een quiz (mb4.me/classic-quiz) spelen en zo ontdekken welke klassieker het beste bij hem of haar past.

Mercedes toont Concept EQT

10 mei 2021

Mercedes EQA nu ook als 300 en 350

6 mei 2021

Mercedes start met Green Charging

20 april 2021

Mercedes introduceert EQB

18 april 2021