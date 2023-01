Mercedes-Benz lanceert eigen laadnetwerk

De onderneming is van mening dat deze strategische stap de bruikbaarheid en het gemak van de nieuwe generatie elektrische voertuigen aanzienlijk zal verbeteren, het eigendom van een Mercedes onderscheidend zal maken en de EV-transformatie zal versnellen. Het laadnetwerk is in eerste instantie beschikbaar voor Mercedes-Benz klanten, die onder meer een snelle toegang krijgen via een reserveringsfunctie. Het netwerk staat echter ook open voor bestuurders van alle andere merken met compatibele technologie. Dit veelomvattende initiatief heeft, naast support voor gedeelde netwerken zoals IONITY, ook tot doel de wereldwijde acceptatie van elektromobiliteit te stimuleren.

Mercedes-Benz start met de uitrol van het netwerk in Noord-Amerika

Mercedes-Benz heeft tijdens de CES 2023 in Las Vegas aangekondigd dat de uitrol van zijn laadnetwerk dit jaar van start gaat in Noord-Amerika. De samenwerkingspartners zijn onder meer MN8 Energy, een van de grootste exploitanten van zonne-energie en accu-opslagsystemen in de VS, en ChargePoint, een toonaangevend bedrijf op het gebied van netwerktechnologie voor het laden van elektrische voertuigen. De partners plannen tegen 2027 een netwerk van in totaal meer dan 400 hubs in Noord-Amerika met meer dan 2.500 high-power laders te hebben geopend, om een hoogwaardige, duurzame en betrouwbare laadervaring te bieden.

De Mercedes-Benz Electric Intelligence-navigatie maakt het afleggen van lange afstanden gemakkelijk door automatisch de routeplanning te optimaliseren, de beste laadstations op te nemen en vooraf te reserveren. Het systeem kent de bezettingsgraad op de respectievelijke locaties en zorgt ervoor dat klanten op het gewenste moment direct toegang hebben tot het gereserveerde laadstation. Hierdoor geldt voor klanten van Mercedes-Benz geen wachttijd.

De ervaring wordt verbeterd door de 'Plug & Charge'-functie. Het laadstation communiceert direct met het voertuig via de laadkabel. Een handmatige authenticatie via pas, app of het centrale voertuigdisplay is niet vereist, maar wel mogelijk. Mercedes-Benz klanten kunnen deze functie gebruiken via de Mercedes me connect-service Mercedes me Charge3. Alle andere klanten hebben direct toegang tot een scala aan betalingsfuncties.

Afhankelijk van de regio en locatie bieden de hubs 4 tot 12 en uiteindelijk 30 high-power laders (HPC) met een laadvermogen tot 350 kW. De lay-out van de laadstations zorgt voor veel ruimte rondom het voertuig, en daarmee ongehinderd laden van alle kanten. Waar mogelijk worden de laadstations voorzien van een overkapping ter bescherming tegen het weer.

De locaties en de omgeving van de Mercedes-Benz laadstations worden geselecteerd met het oog op de bredere behoeften van de klant. De lader komt daarom met eetgelegenheden en toiletten in de buurt. De laadstations worden ook uitgerust met onder meer bewakingscamera's om een veilige laadomgeving te bieden.

Duurzamer door groen laden

In lijn met de duurzame bedrijfsstrategie 'Ambition 2039', streeft Mercedes-Benz ernaar om zijn klanten in staat te stellen groene stroom te laden bij het eigen laadnetwerk, bij voorkeur gegarandeerd via leveringscontracten voor groene stroom of door gebruik te maken van hernieuwbare energiecertificaten van erkende leveranciers. Een aantal Mercedes-Benz laadstations zal ook worden uitgerust met fotovoltaïsche systemen om elektriciteit te leveren voor bijvoorbeeld de verlichting en videobewaking.

De totale investeringskosten voor het Noord-Amerikaanse netwerk gaan iets meer dan 1 miljard euro bedragen, verdeeld over de komende 6 tot 7 jaar. Het kapitaal hiervoor wordt verstrekt door Mercedes-Benz en MN8 in een verdeling van ongeveer 50:50.