Mercedes-Benz lanceert Ask Mercedes-app

27 november 2017 | Waar is die toets in de middenconsole voor? Hoe kan ik mijn mobiele telefoon met de auto verbinden? Wat is Sport+? Tal van vragen die Mercedes-Benz rijders hebben over de displays, functies en bedieningselementen van hun auto, kunnen voortaan worden beantwoord door de virtuele assistent genaamd 'Ask Mercedes'. De nieuwe dienst maakt gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en combineert een chatbot met augmented reality-functies: vragen kunnen op een smartphonescherm worden getypt of mondeling gesteld met behulp van spraakherkenning. Daarnaast kunnen in de nieuwe E-Klasse en S-Klasse bedieningselementen en displays worden gescand met de smartphonecamera. Na visuele herkening van de objecten, krijgt de bestuurder uitleg over de betreffende functie.

De intelligente virtuele assistent beantwoordt vragen die de bestuurders hebben met betrekking tot de bediening van hun nieuwe auto. Eigenaren van een nieuwe E-Klasse of S-Klasse kunnen tevens op speelse wijze meer te weten komen over hun auto: met behulp van de camera van de smartphone kunnen ze het interieur van hun auto verkennen, waarbij het systeem in staat is om de bestuurder uitleg te geven over de betreffende functies. Ook aan mensen die in alle rust meer te weten willen komen over hun auto is gedacht: 'Ask Mercedes' is ook vanuit huis toegankelijk via social media (Facebook Messenger) en spraakassistenten (Google Home, Amazon Echo).

Met de 'Ask Mercedes'-app kunnen bestuurders de dialoog aangaan met Mercedes-Benz, waarbij ze onmiddellijk antwoord krijgen. De chatbot kan volgens de makers overweg met natuurlijk taalgebruik en zou vragen begrijpen die op uiteenlopende manieren worden geformuleerd. De vraag "Hoe kan ik zuiniger rijden?" wordt evenzeer begrepen als bijvoorbeeld de vraag "Wat is DYNAMIC SELECT?" Zelfs vragen over het merk Mercedes-Benz en het Daimler-concern, zoals "Wie is de directeur van Mercedes?", worden beantwoord.

Op tal van locaties, van de binnenstad van Londen tot Pretoria in Zuid-Afrika en het Klantencentrum in Sindelfingen, hebben de ontwikkelaars van Ask Mercedes vragen gesteld aan klanten en geïnteresseerden. Zodoende hebben ze duizenden concrete vragen verzameld over de bediening van auto's. Hierdoor was het mogelijk om de inhoud zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften en het kennisniveau van de klanten. Waar nodig zijn foto's en video's aan de tekst toegevoegd. Ook zijn er verwijzingen naar het online instructieboekje en YouTube.

In de nieuwe E-Klasse en S-Klasse is het mogelijk om de autofuncties beter te leren kennen dankzij de augmented reality-functie van de app. Als de smartphone op het dashboard, het stuurwiel of de middenconsole wordt gericht, worden er automatisch nummers geplaatst op de bedieningselementen en displays die op het camerabeeld worden weergegeven. Als de gebruiker vervolgens op een nummer klikt, wordt er informatie over het betreffende onderdeel gegeven. Voor een eenvoudige navigatie wordt er onderaan het smartphonescherm een menubalk weergegeven, waardoor bediening met één hand mogelijk is. Ook worden de weergegeven functies gelabeld.

Ask Mercedes wordt nog dit jaar in Zuid-Afrika en Maleisië op de markt gebracht en komt daar beschikbaar in de Engelse taal. Tegelijkertijd zal in de VS online een model worden geïntroduceerd met een beperkt aantal augmented reality-functies. Begin 2018 volgt de introductie in India en Hong Kong. Volgend jaar wordt eveneens een Duitstalige versie op de markt gebracht.

'Ask Mercedes' zal in de komende maanden stapsgewijs worden uitgebreid: in de komende maanden wordt het leverbaar voor andere modellen, ook zal er meer inhoud beschikbaar komen en wordt het systeem toegankelijk via meer communicatiekanalen.