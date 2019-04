Mercedes-Benz klaar voor EQ-dealerschap

4 april 2019 | Mercedes Benz Cars rolt op dit moment het EQ-dealerschap in de Benelux uit. EQ is het nieuwe label van Mercedes-Benz voor elektromobiliteit en staat voor 'Electric Intelligence'. Na een intensief trainingsprogramma voor zowel verkopers als monteurs voldoen straks 65 verkooppunten in de Benelux aan de eisen die Mercedes-Benz heeft opgesteld voor het verkopen, onderhouden en repareren van elektrische voertuigen van het EQ-merk.

Dankzij het gevolgde opleidingstraject, waarbij ook energie- en laadoplossingen aan de orde zijn gekomen, mogen de EQ-dealers - waarvan 34 in België, 30 in Nederland en 1 in Luxemburg - zich expert in elektromobiliteit noemen. Daarmee zijn zij voorbereid op de grote stappen die Mercedes-Benz zet met betrekking tot elektrificering van de auto. De overige Mercedes-Benz vestigingen fungeren als servicepunt om EQ-voertuigen in te nemen en vervolgens voor onderhoud bij een EQ-dealer onder te brengen. Op deze manier houdt de klant contact met zijn eigen, dichtstbijzijnde Mercedes-Benz dealer.

In 2022 zal het gehele portfolio van Mercedes-Benz Cars geëlektrificeerd zijn. Er zullen elektrische alternatieven in elk segment worden geboden, van smart tot SUV. Het gaat in totaal om meer dan 130 varianten, van een 48V-boordnet met EQ Boost en plug-in hybrids met EQ Power tot volledig accu-aangedreven EQ-modellen. Het elektro-offensief vindt plaats onder de vlag van het nieuwe technologie- en productmerk EQ en staat voor een uitgebreid elektrisch ecosysteem voor elektromobiliteit, dat is opgebouwd uit producten, services, technologieën en innovaties.

Het EQ-label is een elementair onderdeel van de Mercedes-Benz bedrijfsstrategie voor toekomstige mobiliteit, gebundeld onder de term CASE. De vier letters staan voor de vier strategische pijlers 'connectiviteit' (Connected), 'autonoom rijden' (Autonomous), 'flexibel gebruik' (Shared & Services) en 'elektrische aandrijving' (Electric). Voor wat betreft de laatste pijler brengt Mercedes-Benz in het najaar van 2019 zijn eerste volledig elektrische personenwagen op de markt: de EQC. Op het gebied van kwaliteit, veiligheid en comfort is de EQC de Mercedes-Benz onder de elektroauto's met overtuigende rijeigenschappen. Daarbij komt nog de hoge rijdynamiek, dankzij twee elektromotoren aan de voor- en achteras met een totaalvermogen van 300 kW.

Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, verwacht dat elektromodellen in 2025 een verkoopaandeel van 15-25% zullen hebben bij Mercedes-Benz, afhankelijk van de individuele klantvoorkeuren en de ontwikkeling van een openbare laadinfrastructuur.