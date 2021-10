Mercedes-Benz introduceert Manufaktur-label

7 oktober 2021 | Met het nieuwe label 'MANUFAKTUR' speelt Mercedes-Benz in op de groeiende wens van klanten naar meer individualiteit en wordt het bestaande productaanbod aangevuld met extra exclusiviteit en luxe: geselecteerde materialen die hoofdzakelijk met de hand worden verwerkt, exclusieve lakken en hoogwaardige sierdelen in het interieur bieden een breed scala aan opties voor een individuele uitstraling. Een vergelijkbaar programma is al enkele jaren beschikbaar voor de G-Klasse: 'G manufaktur' voorziet in een eigen selectie van materialen en kleuren die speciaal zijn afgestemd op dit model. Met de introductie van het nieuwe MANUFAKTUR-label biedt Mercedes-Benz nu ook een vergelijkbaar individualiseringsprogramma voor andere modelseries, zoals de CLS, de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé, de S-Klasse met lange wielbasis en de Mercedes-Maybach S-Klasse.

Naast de motor, kleur, interieuruitrusting en comfortfuncties krijgen Mercedes-Benz klanten vele opties aangeboden waarmee ze hun droomauto kunnen afstemmen op hun wensen. Voor wie daarnaast op zoek is naar iets bijzonders op het gebied van lak, lederen bekleding en interieurdesign, biedt Mercedes-Benz met het nieuwe MANUFAKTUR-label nu meer exclusieve individualiseringsmogelijkheden voor bepaalde modelseries.

Een van de sterkste uitdrukkingsvormen van een auto is de kleur. Het MANUFAKTUR-programma biedt een exclusieve selectie speciale lakken; zowel zijdemat als glanzend metallic, of unilakken. Sommige van deze kleuren doen denken aan de historie van Mercedes-Benz. MANUFAKTUR siliciumgrijs uni maakte tot begin jaren '60 deel uit van het kleurengamma en was bijvoorbeeld voor de 300 SL 'Gullwing' als speciale lak leverbaar. MANUFAKTUR grafiet metallic en MANUFAKTUR olijf metallic behoorden in de jaren '80 tot de exclusieve exterieuropties, terwijl MANUFAKTUR vintageblauw uni in de jaren '90 een populaire keuze was voor de E-Klasse (W123) en de S-Klasse (W126). De trend naar een zijdematte finish wordt weerspiegeld in elegante lakken als MANUFAKTUR kasjmierwit magno en MANUFAKTUR kalaharigoud magno, of het sportieve MANUFAKTUR nachtzwart magno.

Nappaleder met bijzondere contrastkleurconcepten kenmerkt de ambiance in het interieur. Hier komt de klassieker MANUFAKTUR diepwit / zwart weer tot leven, evenals de speciale bekledingskleur MANUFAKTUR pastelgeel / zwart, die tot 2012 leverbaar was voor de S-Klasse. Eveneens in combinatie met zwart staan andere lederkleuren, zoals MANUFAKTUR notenbruin/zwart, MANUFAKTUR truffelbruin/zwart of het maritieme MANUFAKTUR yachtblauw / zwart, ​​voor de hoogste individuele elegantie. Het pakket bevat ook ton-sur-ton hoofdsteunkussens met gestikt logo; al naargelang het model en de gekozen uitrusting met de Mercedes-Benz ster, de dubbele M-ruit van Mercedes-Maybach of het opschrift 'Mercedes-AMG' in bijvoorbeeld de vloermatten. Kiest de klant een van de optionele embleempakketten die leverbaar zijn voor de S-Klasse met lange wielbasis en de Mercedes-Maybach S-Klasse, dan kunnen de merkemblemen ook worden gestikt in goud- of platinakleur, om de luxueuze ambiance extra te versterken.

In combinatie met de gekozen bekleding krijgen klanten verder verfijnde componenten voor een coherente en consistente totaalindruk. Zo zijn bijvoorbeeld het handgemaakte, tweekleurige lederen MANUFAKTUR stuurwiel en het middendeel van de portieren, de armsteun en de onderkant van het dashboard bekleed met nappaleder.

Een optie die aanvullend kan worden gekozen, is de MANUFAKTUR-interieurhemel van volledig nappaleder met dubbelgestikt Maybach-ruitpatroon. Het bestaat uit een achterpaneel in contrastkleur met ruitpatroon en een middenpaneel in contrastkleur zonder ruitpatroon. Het interieur wordt gecompleteerd door hoogpolige vloermatten met een rand van het gekozen nappaleder in een contrasterende kleur. Afhankelijk van de uitrustingslijn en de keuze van het embleempakket zijn de vloermatten voorzien van een gestikte Mercedes-Benz ster, het Maybach-logo of het opschrift 'Mercedes-AMG'. De merkemblemen komen ook terug op de instaplijsten, waar ze extra worden verlicht en omlijst door het actuele Mercedes-Benz star pattern of, in het geval van de Mercedes-Maybach, het actuele Maybach pattern.

Een echte blikvanger die de aanwezigheid van het merk onderstreept, is de MANUFAKTUR omgevingsverlichting met geanimeerde projectie. Bij opening van de portieren lichten animated Mercedes-Benz of Mercedes-Maybach patronen met behulp van lcd-technologie op en verlichten ze op eigen wijze zowel de instap voor als achter. Deze bijzondere lichtshow wordt mogelijk gemaakt door vier in de voor- en achterportieren ingebouwde lcd-projectoren, die na 10 minuten vanzelf weer uitschakelen.

Het MANUFAKTUR-programma is beschikbaar voor de Mercedes-Maybach S-Klasse, de Mercedes-Benz CLS, de S-Klasse met lange wielbasis en de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. Voor de CLS kunnen klanten kiezen uit verschillende lakken, waaronder een blauwtint genaamd MANUFAKTUR Côte d'Azur lichtblauw metallic, evenals aantrekkelijke ledervarianten. Het assortiment omvat tevens een lederen stuurwiel plus bagageruimtematten en vloermatten die bij het interieur passen. Ook voor de Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé zijn verschillende lakken leverbaar, waaronder MANUFAKTUR koperoranje mat en verschillende ledervarianten. Daarnaast zijn er een tweekleurig lederen stuurwiel, vloermatten met gestikt opschrift 'Mercedes-AMG' en foliesets in drie kleurvarianten voor de dorpelverbreders.

De komende jaren wordt het MANUFAKTUR-label uitgebreid naar ander modelseries. Zo worden in de toekomst bepaalde submerken (zoals AMG, Maybach en EQ) ook leverbaar met MANUFAKTUR-lakken en MANUFAKTUR uitrustingspakketten. Met de introductie van het MANUFAKTUR-label komen het huidige individualiseringsprogramma en label 'designo' te vervallen.

