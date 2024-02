Mercedes-Benz introduceert CLE Cabriolet

Het elektrische windscherm AIRCAP en de hoofdruimteverwarming AIRSCARF behoren tot de standaarduitrusting. Beide systemen zijn doorontwikkeld. AIRCAP bestaat uit twee elementen: de windlamel op de voorruit leidt de luchtstroom over het hoofd van de inzittenden. Hij klapt uit met een druk op de knop. Het automatische windscherm achter de achterste hoofdsteunen vermindert de turbulentie op efficiënte wijze. AIRSCARF zorgt voor warmere luchtstroom rond de nek en keel van de voorste inzittenden, ook bij ongunstige windomstandigheden.

De standaard akoestische stoffen kap is leverbaar in zwart, rood of grijs. De meerlaagse structuur met uitgebreide isolatie vormt de basis voor comfort en vermindert ook wind- en rijgeluiden. De stoffen kap opent en sluit binnen 20 seconden tot een rijsnelheid van 60 km/h. Voor het eerst wordt hij volledig elektrisch aangedreven, waardoor de bediening stiller verloopt. De standaard volledig elektrische rollo scheidt de opgevouwen stoffen kap automatisch van de resterende bagageruimte.

Uitrusting

Het vrijstaande 12,3 inch volledig digitale combi-instrument en het 11,9 inch op de bestuurder gerichte centrale display in staand formaat zijn blikvangers in het interieur. Het laatstgenoemde display kan elektrisch worden gekanteld van 15 tot 40 graden om verblinding te voorkomen wanneer de stoffen kap geopend is. Een ander kenmerk is de optionele dynamische sfeerverlichting, waarbij lichtbanden zich uitstrekken van de cockpit, over de portieren en achterste zijpanelen tot achter de achterbank. Dit wrap-around effect wordt versterkt door twee andere details: de bovenkant van het dashboard, de bovenkant van de portieren en het opbergdeksel van de stoffen kap zijn bekleed met zwarte nappalederlook. Tenslotte is er de chroomomlijsting die het gehele passagierscompartiment omsluit.

Om te voorkomen dat de optionele lederen stoelbekleding in de zomer te warm wordt, is deze voorzien van een speciale coating die de infraroodstralen van de zon reflecteert. Hierdoor blijft het leder volgens Mercedes-Benz tot 12 graden koeler in direct zonlicht dan onbehandeld standaardleder. Ook met gesloten kap warmt het interieur minder op dankzij de koele stoelbekleding. De kleuren voor het zonreflecterende leder en nappaleder variëren van zwart, macchiatobeige/zwart, tonkabruin/zwart en powerrood/zwart tot wit/zwart.

De exclusief voor de CLE ontwikkelde voorstoelen hebben een integraalsportstoeldesign. In combinatie met het optionele Burmester 3D-surround sound system zijn ze beide voorzien van twee luidsprekers ter hoogte van de hoofdsteunen. Dit audiosysteem heeft in totaal zeventien luidsprekers.

Ruimte

De afmetingen van het nieuwe model: 4.850 mm lang, 1.861 mm breed en 1.424 mm hoog en een wielbasis van 2.865 mm. Vooral de achterpassagiers profiteren van de 25 mm langere wielbasis. Ze hebben onder andere 72 mm meer knieruimte en 19 mm meer schouder- en elleboogruimte tot hun beschikking. Daarmee is de CLE Cabriolet aanzienlijk ruimer dan de C-Klasse Cabriolet.

Met een volume van 385 liter (295 liter bij geopende kap) is de bagageruimte bedoeld voor dagelijks gebruik. Indien nodig kan deze worden uitgebreid met behulp van de neerklapbare achterbankleuning. Deze kan vanuit de bagageruimte in de verhouding 60:40 worden neergeklapt. De toegang tot de bagageruimte is contactloos en volledig automatisch met HANDS-FREE ACCESS. Ook KEYLESS GO behoort tot de standaarduitrusting. De portieren worden vergrendeld en ontgrendeld door de portiergreep aan te raken.

MBUX

De derde generatie MBUX (Mercedes-Benz User Experience) infotainmentsysteem maakt het gebruik van apps van derden2 mogelijk, zoals het entertainmentplatform TikTok, het videoconferentiesysteem Zoom of de aanbieder van internetradio en podcasts Audials. Het MBUX entertainmentpakket is optioneel leverbaar via de Mercedes me Store. Het omvat internetradio, muziekstreaming en een datapakket van een geselecteerde externe provider.

MBUX biedt met behulp van kunstmatige intelligentie ook een eigen niveau van personalisatie met geautomatiseerde comfortfuncties. Vanaf de introductie kunnen klanten gebruik maken van routines voor standaardroutines. Voorbeelden zijn 'Koude dagen' (stoelverwarming wordt ingeschakeld bij een bepaalde buitentemperatuur) of 'Date night' (romantische muziek wordt afgespeeld via Bluetooth audio; de sfeerverlichting wordt roze). De routines worden bediend via een carrousel op het centrale display. Het is ook mogelijk eigen routines te maken door verschillende functies en voorwaarden aan elkaar te koppelen. De routines worden gemaakt op het centrale display en weergegeven onder het menupunt 'Mijn routines'.

Techniek

Een sportonderstel met een amplitude-selectief dempingssysteem is als optie leverbaar. Het optionele DYNAMIC BODY CONTROL-onderstel zorgt voor sportief of juist comfortabel rijgedrag door middel van de continue, adaptief verstelbare demping voor en achter. Het actieve onderstel regelt de dempingskarakteristieken in samenspel met de motor-, transmissie- en stuureigenschappen voor elk wiel afzonderlijk. Hierbij wordt rekening gehouden met de rijsituatie, de rijsnelheid en het wegdek. Met de DYNAMIC SELECT-schakelaar kan de bestuurder kiezen tussen een comfortabele of een sportief-straffere afstelling.

Alle motoren zijn mild hybrids. Elke motor heeft een geïntegreerde startdynamo en een 48V-boordnet. Er is keuze uit diverse viercilinders en een 3,0 liter zes-in-lijn benzinemotor (Mercedes-Benz CLE 450 4MATIC, WLTP: brandstofverbruik gecombineerd: 8,5-7,9 l/100 km, COâ''-emissie gecombineerd: 192-180 g/km).