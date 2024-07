Mercedes-AMG CLE 53 nu te bestellen

Tot de standaarduitrusting behoort het AMG RIDE CONTROL-onderstel met adaptief verstelbare demping en actieve achterasbesturing. Ook aan boord zijn het parkeerpakket met achteruitrijcamera, het AMG Performance-stuurwiel in nappaleder en het PRE-SAFE®-veiligheidssysteem. De brandstoftank van 65 liter maakt een grote actieradius mogelijk.

De nieuwe Cabriolet staat standaard op 19 inch tienspaaks lichtmetalen AMG-velgen. Ze zijn aerodynamisch geoptimaliseerd, matzwart gespoten en hebben een hoogglansafwerking. De vooras is voorzien van 9,5 J x 19 velgen met 265/40 R 19 banden. De afmetingen op de achteras zijn 11,0 J x 19 met 295/35 R 19 banden. Tegen meerprijs zijn 20 inch lichtmetalen en gesmede velgen in verschillende kleuren leverbaar.

Kenmerken in het interieur zijn de integrale voorstoelen in zwart lederlook ARTICO en microvezel MICROCUT met AMG-specifiek dessin en rode contrastsiernaden. Andere interieurkenmerken zijn rode veiligheidsgordels en sierdelen in glanzend carbon. Optioneel zijn tal van lederen en nappalederen bekledingen leverbaar. Als wordt gekozen voor nappaleder, is het AMG-embleem in reliëf in de voorste hoofdsteunen aangebracht.

AMG DYNAMIC PLUS-pakket

Voor een intsensere rijbeleving bundelt het optionele AMG DYNAMIC PLUS-pakket sportieve uitrustingsdetails. Tot de kenmerken behoren de RACE START en het rijprogramma 'RACE' met driftmodus. Het AMG Performance-stuurwiel in microvezel MICROCUT beschikt over stuurwieltoetsen voor een snelle bediening van de rijprogramma's en andere rijdynamische instellingen. Rode remklauwen met opschrift 'AMG' op de voor- en achteras onderstrepen optisch het sportieve karakter. De actieve motorsteunen maken een situatie-afhankelijke spreiding mogelijk tussen een comfortabele en een sportieve verbinding van de motor met de carrosserie.