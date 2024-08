Door segmenten samen te voegen! Voorheen had Mercedes-Benz de C-Klasse coupé en cabriolet alsmede een E-Klasse coupé en cabriolet. De CLE Coupé en CLE Cabriolet moeten al die modellen nu vervangen. De CLE is daarom groter dan een C-Klasse en kleiner dan een E-Klasse. Omdat de CLE is bedoeld als een klassieke cabriolet, volgt het model de standaard huisstijl van Mercedes-Benz zonder veel vernieuwing (daar zijn de EQ-modellen voor).

Ruimte

Tijdens de proefrit met de CLE Coupé is de achterbank ervaren als een handige extra bergruimte, niet als serieus bruikbare zitplek. Dat ligt heel anders bij de Cabriolet. Volwassenen kunnen hier daadwerkelijk zitten, zij het uitgesproken "knus" met gesloten dak. Met geopend dak zitten ze goed. Met een druk op de knop kan een windbreker boven de voorruit en een windscherm achter de achterbank worden uitgeklapt. Dan neemt de comfort achterin toe, terwijl voorin alleen rijgeluiden toenemen.

De bestuurder en bijrijder zitten diep en bijna onder de voorruit. Dat geeft volop bescherming tegen de rijwind en maakt de CLE Cabriolet uitgesproken comfortabel. Het elektrisch bediende dak opent (en sluit) opmerkelijk vlot en is van uitzonderlijke kwaliteit. Zelfs bij slecht weer en harde wind is de CLE Cabrio net zo stil als een auto met vast dak. Bij regen is te horen hoe de druppels op het dak tikken en alleen dan realiseren de inzittenden zich dat dit een cabriolet is.

„Met gesloten kap is de CLE Cabriolet even stil als de Coupé en daarom een heerlijke reisauto“

Uitrusting

De CLE Cabriolet (of Coupé) bedient zich van een klassieke stijl en dus heeft Mercedes-Benz niet gekozen voor een dashboard met beeldschermen van links tot rechts. Achter het stuurwiel is weliswaar een beeldscherm te vinden in plaats van analoge klokken, maar de layout biedt desgewenst wel een klassieke weergave.

Midden op het dashboard is een tweede beeldscherm te vinden waarmee het audio-, communicatie- en navigatiesysteem wordt bediend. Zoals gebruikelijk bij Mercedes-Benz kan dit worden bediend met knoppen op het stuurwiel (links voor functies op het linker scherm, rechts voor functies op het rechter scherm), door het beeldscherm aan te raken en met gesproken commando's. Zelfs wanneer de bestuurder spreekt met zachte stem terwijl het dak is geopend, is de computer van de CLE een goed verstaander en zorgen de rijgeluiden niet voor problemen. Het audiosysteem van Burmester biedt behalve een rijke en heldere klank meer dan voldoende vermogen om ook met geopend dak een feestje te bouwen.

De CLE biedt alle luxe die mag worden verwacht van een moderne auto in dit segment, maar weet dat zo te verpakken dat het gevoel van een klassieke cabriolet blijft behouden. Helaas ontkomt Mercedes-Benz niet aan de verplichting om de bestuurder voor iedere fout of slordigheid te waarschuwen. Het is merkbaar dat deze software continu wordt ontwikkeld, want het systeem is veel toleranter dan voorheen en is daarom niet meteen uitgeschakeld. Mocht dat toch nodig zijn, dan maakt Mercedes-Benz het uitschakelen uiterst eenvoudig.

CLE 200 of 300

Tijdens de test met de Coupé is gereden met de "CLE 200", ofwel de lichtste benzinemotor op de prijslijst. Die presteert ruim voldoende, maar heeft soms enige bedenktijd nodig om tot die prestaties te komen. Bovendien is de daadkracht sterk afhankelijk van de gekozen modus, want alleen in de sportstand bijt de CLE 200 echt goed door.

Deze Cabriolet is gereden als "CLE 300". Ook dit is een viercilinder 2.0 liter benzinemotor, maar met een vermogen van 258 pk / 400 Nm (tegenover 204 pk / 320 Nm voor de CLE 200). Vanaf het eerste moment is merkbaar dat het vermogen onder de oppervlakte altijd beschikbaar is, waardoor de "300" veel krachtiger voelt en meer overtuigt als liefhebbersauto. Wanneer de CLE 300 echt moet presteren vraagt dat even tijd omdat het volledige vermogen pas vanaf zo'n 5.000 tpm beschikbaar is. Vervolgens is het prettig dat vierwielaandrijving standaard is en de CLE 300 onder uiteenlopende omstandigheden optimaal kan presteren.

In de eco-stand leent de CLE 300 zich voor ontspannen rijden omdat de 9-traps automaat het toerental dan extra laag houdt. Mild hybrid techniek zorgt daarbij voor extra souplesse en een lager verbruik. Wanneer het gaspedaal wordt losgelaten, wordt bewegingsenergie omgezet in elektriciteit waarmee later een kleine elektromotor wordt aangedreven. Heel slim: op basis van een radar en het navigatiesysteem kan de auto extra inhouden om extra energie terug te winnen. Omdat dit gedrag goed voorspelbaar is, maakt de bestuurder daar als vanzelf gebruik van en is remmen minder vaak nodig omdat het loslaten van het gaspedaal voldoet. Tijdens een kleine week toeren, veelal met geopend dak, kwam het testverbruik uit op 1 op 15,3 (veel gunstiger dan de fabrieksopgave en slechts een fractie meer dan met de CLE 200 Coupé).

Weggedrag

Omdat de CLE Cabriolet een grote auto is zonder vast dak, is merkbaar dat de stevigheid die een dak biedt ontbreekt. Op slecht wegdek tordeert de Cabrio daarom merkbaar. Dit is echter niet storend, want de CLE is geen sportwagen maar een auto waarbij het gaat om de reis. De wegligging is desondanks uitstekend, maar alle reserve is vooral ingebouwd om de rust te kunnen behouden onder alle omstandigheden.

Conclusie

Hoe is Mercedes-Benz erin geslaagd om in een tijd waarin SUV's en elektrische auto's de markt domineren een bijna klassieke cabriolet neer te zetten? Door twee modellen, de E-Klasse en de C-Klasse, te combineren. En door de CLE als coupé en als cabriolet aan te bieden. Bovendien weet de cabriolet zich goed te onderscheiden van het aanbod van andere merken omdat het een volwaardige vierzitter is.

Daarbij blijft Mercedes-Benz trouw aan de eigen idealen. De CLE is niet bedoeld als sportwagen. Ook de CLE 300 met een royaal motorvermogen en een geavanceerd onderstel zet die capaciteiten in om met gemak te presteren en daardoor bovengemiddeld comfort te bieden. Met gesloten kap is de CLE Cabriolet even stil als de Coupé en daarom een heerlijke reisauto. Wanneer de kap wordt geopend, kunnen alle vier de inzittenden behalve van de auto ook van de omgeving genieten.