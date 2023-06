Deelname aan het bètaprogramma is optioneel. Geïnteresseerden krijgen instructies over het gebruik via de Mercedes me-app of rechtstreeks in het voertuig via het commando "Hey Mercedes, ik wil deelnemen aan het bètaprogramma". De implementatie van het bètaprogramma geschiedt over-the-air. Mercedes-Benz integreert ChatGPT via Azure OpenAI Service en maakt daarbij gebruik van de mogelijkheden van het Microsoft cloud- en AI-platform.

Uitbreiding spraakbediening

ChatGPT vormt een aanvulling op de "Hey Mercedes" spraakbediening. Hoewel de meeste spraakassistenten zich beperken tot voorgedefinieerde taken en antwoorden, maakt ChatGPT gebruik van een zogeheten Large Language Model om natuurlijke spraak aanzienlijk te verbeteren en de onderwerpen uit te breiden waarop de spraakassistent kan reageren.

Mercedes-Benz combineert nu het beste van twee werelden door de gevalideerde gegevens van de MBUX spraakassistent te combineren met de meer natuurlijke dialogen van ChatGPT. Gebruikers ervaren een spraakassistent die niet alleen natuurlijke stemcommando's accepteert, maar ook gesprekken kan voeren. Dus in de toekomst zal iedereen die zijn spraakassistent vraagt naar, bijvoorbeeld, wetenswaardigheden over de bestemming, een suggestie voor een nieuw recept of een kennisvraag, ook antwoord krijgen. Het voertuig geeft alle informatie via spraak, zodat de bestuurder altijd de ogen op het verkeer kan houden. De handen blijven aan het stuur.

Mercedes-Benz garandeert gegevensbescherming

Een samenwerking met Microsoft maakt de integratie van ChatGPT mogelijk. Via Azure OpenAI Service maakt Mercedes-Benz gebruik van de grootschalige generatieve AI-modellen van OpenAI, gecombineerd met de beveiligings-, gegevensbeschermings- en betrouwbaarheidsfuncties van Azure. Mercedes-Benz behoudt op de achtergrond de volledige controle over de IT-processen. De tijdens de test vergaarde spraakopdrachtgegevens worden opgeslagen in de Mercedes-Benz Intelligent Cloud, waar ze worden geanonimiseerd en geanalyseerd.

Met het bètaprogramma, dat naar verwachting drie maanden zal duren, wil Mercedes-Benz Amerikaanse klanten de gelegenheid bieden om als early adopters de nieuwste technologieën in hun voertuigen uit te proberen. In ruil daarvoor hopen de ontwikkelaars van Mercedes-Benz nuttige inzichten te krijgen in specifieke verzoeken, waardoor ze nauwkeurige prioriteiten kunnen stellen bij de doorontwikkeling van spraakbediening. De bevindingen worden verwerkt in de strategie voor de introductie van een Large Language Model in andere landen en.

ChatGPT en Mercedes-Benz AI-principes

GPT staat voor 'Generative Pre-trained Transformer'. Hierachter zitten geavanceerde neurale netwerken die zijn getraind om teksten te creëren. ChatGPT is gebaseerd op een Large Language Model van de OpenAI van het bedrijf. Het systeem beantwoordt vragen, maakt teksten of vat ze samen, kan vertalen en zelfs programmeercodes genereren..

Mercedes-Benz hanteert bij de integratie van ChatGPT een aanpak die in lijn is met de eigen AI-principes. Het doel hiervan is om de voordelen van innovatieve AI-oplossingen toegankelijk te maken voor klanten. Tegelijkertijd houdt Mercedes-Benz potentiële risico's naar eigen zeggen nauwlettend in de gaten. Het systeem moet voortdurend worden verbeterd ten gunste van alle klanten. Het verantwoord omgaan met generatieve AI-oplossingen heeft bij Mercedes-Benz topprioriteit.