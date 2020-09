Mercedes-Benz EQ-modellen nu als Business Solution

9 september 2020 | Mercedes-Benz heeft van twaalf plug-in hybrids een Business Solution-variant aan het modellengamma toegevoegd. De Business Solution-modellen zijn reeds uit voorraad leverbaar en hebben standaard een royale uitrusting tegen een speciale prijs. De consumentenadviesprijzen inclusief BTW, BPM en afleverkosten beginnen bij 41.195 euro voor de A250e .

In het compacte segment biedt Mercedes-Benz voor elke modelserie een plug-in hybrid-variant aan: A-Klasse Hatchback, A-Klasse Limousine, B-Klasse, CLA Coupé, CLA Shooting Brake en GLA. Gezamenlijk leveren de 160 kW / 218 pk sterke 1,33 liter viercilinder benzinemotor en de 75 kW elektromotor een systeemvermogen van 160 kW/218 pk en een maximumkoppel van 450 Nm. De elektrische actieradius is meer dan 60 km (WLTP). De lithium-ion-accu, met een totale capaciteit van 15,6 kWh, kan extern worden geladen via wisselstroom (AC) of gelijkstroom (DC). Bij een 7,4 kW laadpunt (AC) duurt het ongeveer 1 uur en 45 minuten om de accu van 10 naar 100 procent SoC (State of Charge) te laden. Met behulp van DC-snelladen (optioneel) bij maximaal 24 kW vergt het ongeveer 25 minuten om de accu van 10 tot 80 procent SoC te laden.

De Business Solution EQ Power-modellen van de C-Klasse, E-Klasse en de GLC Coupé en SUV beschikken over een derde generatie aandrijflijn. Het vermogen van de elektromotor van 90 kW, gekoppeld met de diesel- en benzinemotoren levert in alle gevallen een systeemvermogen van meer dan 300 pk, en het direct beschikbare koppel van 440 Nm resulteert in uiterst verfijnde prestaties in alle rijmodi, inclusief volledig elektrisch, en topsnelheden van 140 km/h. De elektrische actieradius van de C-Klasse en E-Klasse bedraagt ruim 50 km (WLTP). Cruciaal voor de elektrische actieradius is de nominale capaciteit van 13,5 kWh.

Ook de volledig elektrische EQC is als Business Solution leverbaar. De EQC Business Solution biedt de zakelijke rijder een compleet uitrustingsniveau. De maandelijkse netto bijtelling voor de bestuurder bedraagt € 398 (afhankelijk van inkomensklasse). Voor meer rijcomfort en veiligheid is de EQC Business Solution tijdelijk uitgerust met een gratis rijassistentiepakket plus, metallic-lak en anti-diefstalpakket. De EQC Business Solution is er in drie uitrustingsniveaus: Standaard, Luxury en AMG.

Bij de aanschaf van een plug-in hybrid of EQC uit het Mercedes-Benz modellengamma wordt tijdelijk zonder meerprijs een EVBox laadstation inclusief installatie ter waarde van € 2.150 (inclusief BTW) aangeboden. De wallbox maakt het mogelijk een volledig elektrische auto of plug-in hybrid met hoge vermogens te laden (tot maximaal 22 kW), met het comfort van een vast laadpunt en een vaste laadkabel. Bovendien biedt de wallbox de gebruiker inzicht in de laadsessies en (bij zakelijk gebruik) de mogelijkheid tot vergoeding van de thuislaadkosten.

