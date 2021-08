Mercedes-Benz en GROB werken samen

4 augustus 2021 | Mercedes-Benz intensiveert de samenwerking met GROB-WERKE op het gebied van systeemtechnologie die benodigd is om de toekomstige accugeneraties te produceren. Het merk versterkt daarmee de productiecapaciteit voor accu's en de eigen kennis.

Het lokaal produceren van accu's is een belangrijke succesfactor voor het elektro-offensief van Mercedes-Benz. Negen accufabrieken op drie continenten gaan het wereldwijde accuproductienetwerk van Mercedes-Benz vormen, en de ambitie van de onderneming ondersteunen om vóór het einde van het decennium volledig elektrisch te worden (waar de marktomstandigheden dit toelaten). Met betrekking tot de industriële productie van toekomstige accugeneraties intensiveert het merk zijn samenwerking met strategisch partner GROB-WERKE GmbH & Co. KG, een Duitse wereldmarktleider op het gebied van accuproductie- en automatiseringssystemen.

"Het wereldwijde accuproductienetwerk van Mercedes-Benz is een steunpilaar van het Mercedes-EQ-modeloffensief en een sleutelfactor in onze strategische stap van 'Electric first' naar 'Electric only'. Door onze samenwerking met GROB-WERKE willen we het verdere potentieel in systeemtechnologie op het gebied van efficiëntie, digitalisering en duurzaamheid benutten en zo onze accuproductiecapaciteit verder vergroten", aldus Jörg Burzer, lid van de raad van bestuur van Mercedes -Benz AG, verantwoordelijk voor Production & Supply Chain.

De focus van het partnership ligt op de gezamenlijke ontwikkeling en bouw van efficiënte productiesystemen voor het wereldwijde accuproductienetwerk en omvat zowel de assemblage van accumodules als accupakketten. Mercedes-Benz versterkt zo de accuproductiecapaciteit en kennis op het gebied van systeemtechnologie. In de accufabrieken van Mercedes-Benz worden al productiesystemen van GROB-WERKE gebruikt. In de toekomst gaan de partners nauw samenwerken om de ontwikkeling en bouw van deze zeer gespecialiseerde productiesystemen te creëren volgens de methodiek van 'Design for Manufacturing'.

"Mercedes-Benz en GROB-WERKE werken al vele jaren succesvol samen. Met deze samenwerking willen we in de toekomst een sterke partner zijn voor Mercedes-Benz, met innovatieve systeemconcepten voor accumodules en accupakketten", aldus German Wankmiller, CEO van GROB-WERKE GmbH & Co. KG.

Het partnership is gericht op de systeemtechnologie van toekomstige generaties accusystemen van Mercedes-Benz, die vanaf 2025 in de Mercedes-EQ modellen zullen worden gebruikt.

In de toekomst worden de accu's voor de elektrische auto's van Mercedes-EQ geleverd door een wereldwijd accuproductienetwerk met negen fabrieken op zeven locaties op drie continenten. Mercedes-Benzproduceert momenteel al accusystemen in Kamenz (Saksen), Hedelfingen (Stuttgart), Bangkok (Thailand), Peking (China) en Jawor (Polen). In Brühl (Stuttgart) en Tuscaloosa (VS) bereidt Mercedes-Benzzich al voor op de start van de productie in 2022. Daarnaast wordt in de toekomst een nieuwe accufabriek gebouwd op het fabrieksterrein in Sindelfingen bij Stuttgart.

