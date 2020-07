24 juli 2020 | Onderzoek, ontwikkeling en productie van aandrijfsystemen zijn kerncompetenties van Mercedes-Benz AG. In het kader van de transformatie naar de CO2-neutrale mobiliteit van de toekomst en digitalisering zet de onderneming nu een belangrijke stap door de aandrijfsystemen systematisch op de toekomst af te stemmen. Daartoe groepeert Mercedes-Benz AG alle aandrijfcompetenties binnen het concern in de nieuwe unit Mercedes-Benz Drive Systems.

De transformatie van Mercedes-Benz AG en zijn producten naar de CO2-vrije mobiliteit van de toekomst brengt belangrijke veranderingen met zich mee voor met name de aandrijving. Daarom heeft de onderneming de nieuwe interne unit Mercedes-Benz Drive Systems opgericht voor alle aandrijfcompetenties. Deze stap moet helpen bij het creëren van synergie-effecten en moet de transformatie sneller en efficiënter laten verlopen. Mercedes-Benz Drive Systems verenigt voor het eerst alle aspecten van ontwikkeling, productie en daarmee samenhangende functies, kwaliteitsmanagement, planning en inkoop onder één dak. Als interne systeemleverancier is deze unit verantwoordelijk voor motoren en transmissies, accu's en elektrische aandrijvingen alsmede de bijbehorende hard- en software.

"De aandrijving is een van de centrale componenten van onze auto's en in grote mate verantwoordelijk voor de typische Mercedes-Benz rijeigenschappen - of het nu gaat om modellen met een volledige elektrische, hybride of conventionele aandrijving", aldus Markus Schäfer, lid van de raad van bestuur van Daimler AG en Mercedes-Benz AG, verantwoordelijk voor Daimler Group Research, en tevens COO van Mercedes-Benz Cars. "Met de nieuwe unit Mercedes-Benz Drive Systems creëren we synergie-effecten en zetten we op nog snellere en efficiëntere wijze stappen op weg naar CO2-vrije mobiliteit, via de transformatie van onze aandrijfsystemen. Met de nieuwe business unit kunnen we onze aandrijfsystemen, fabrieken en ontwikkelingswerkzaamheden op een toekomstgerichte en concurrerende manier verder ontwikkelen en tegelijkertijd zo economisch mogelijk produceren. Ik ben ervan overtuigd dat deze focus ons zal helpen bij de realisatie van ons ambitieuze doel om onze klanten in minder dan twintig jaar een volledig CO2-vrij modellengamma te kunnen aanbieden. Door de algehele verantwoordelijkheid voor de volledige toegevoegde waarde - van de accucellen tot de aandrijfsystemen - en de geoptimaliseerde interfaces zijn we klaar voor elke uitdaging, met dank aan Frank Deiß en zijn team. Samen zullen we de komende transformatie en de daarmee gepaard gaande veranderingen met succes kunnen aangaan."

Frank Deiß, voorzitter van Mercedes-Benz Drive Systems, Hoofd Production Powertrain en verantwoordelijk voor de fabriek in Untertürkheim, gaat leiding geven aan de nieuwe unit en wordt tevens voorzitter van de raad van bestuur. In deze functie rapporteert hij rechtstreeks aan Markus Schäfer. Samen met Torsten Eder, Hoofd Powertrain Development, en Andreas Friedrich, vanaf 1 augustus 2020 Hoofd eDrive Development, vormt Frank Deiß de raad van bestuur van Mercedes-Benz Drive Systems.

Frank Deiß: "Voor het eerst verenigt de nieuwe unit Mercedes-Benz Drive Systems alle aandrijfsystemen en aandrijfgerelateerde activiteiten op het gebied van ontwikkeling en productie onder één dak. Als interne systeemleverancier is deze unit verantwoordelijk voor het volledige aandrijfassortiment: motoren en transmissies, accu's en elektrische aandrijvingen alsmede de bijbehorende hard- en software. Zo worden alle aandrijvingen van Mercedes-Benz geïntegreerd in één unit - qua disciplines en producten nauw op elkaar afgestemd en met een hoge mate van individuele bedrijfsverantwoordelijkheid. Tegelijkertijd zullen we door de reorganisatie belangrijke synergieën over de hele procesketen van aandrijfsystemen creëren en daarmee de winstgevendheid op middellange termijn verhogen."

De medewerkers van de bij Mercedes-Benz Drive Systems betrokken afdelingen brengen de expertise die ze bij de werkzaamheden op hun vorige locaties hebben opgedaan, in het nieuwe aandrijfcompetentiecluster in.

Op weg naar CO2-vrije mobiliteit volgt Mercedes-Benz AG een technologisch neutrale aandrijfstrategie met een intelligente mix van de modernste verbrandingsmotoren inclusief 48V-technologie, plug-in hybrids en volledig elektrische modellen. Het doel is om met een aantrekkelijke mix van aandrijvingen in te spelen op de verschillende eisen en marktomstandigheden wereldwijd om klanten een passende auto te kunnen bieden.

