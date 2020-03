Mercedes-Benz breidt MBUX uit

13 maart 2020 | Sneeuwcondities, een horoscoop of puzzels: via "Hey Mercedes" hebben passagiers in een Mercedes-Benz nu toegang tot vier nieuwe entertainmentfuncties van het multimediasysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience). MBUX doet daarnaast de stropdas wat losser en gaat vanaf april in veel talen informeler communiceren in de jij-vorm.

Vanaf april 2020 introduceert Mercedes-Benz geleidelijk een nieuwe, informelere vorm van interactie in nieuwe auto's in Duitsland, Nederland, Zweden, Spanje, Italië, Brazilië, Polen, Taiwan en Hong Kong. In deze landen zal MBUX binnenkort de klanten in de jij-vorm aanspreken in plaats van de formele u-vorm. MBUX wil hiermee als persoonlijke assistent de emotionele band tussen de klanten en hun Mercedes-Benz verder versterken.

"Hey Mercedes, hoe is de sneeuw in Samnaun?" Speciaal voor skiërs integreert Mercedes-Benz per direct de mogelijkheid om in MBUX het weerbericht voor specifieke regio's te laten voorlezen, in vrijwel elke taal. Hieronder vallen ook sneeuwberichten voor populaire skigebieden zoals Samnaun. Het systeem toont en vertelt de sneeuwhoogten op de berg en in het dal, alsmede het aantal liften en hoeveel daarvan in gebruik zijn.

"Hey Mercedes, wat is de horoscoop voor de Waterman?" MBUX kan vanaf nu ook in de sterren kijken voor de bestuurder, zodat deze de ogen op de weg kan houden. Het is tevens mogelijk om een persoonlijke horoscoop te laten voorlezen (alleen beschikbaar in Duits en Brits Engels). Voor deze horoscoop wordt via een spraakdialoog de geboortedatum of het sterrenbeeld gevraagd en wordt de betreffende daghoroscoop voorgelezen.

Stad, land, rivier: naast het lezen van de sterren kan MBUX nu ook fungeren als quizmaster om passagiers te vermaken met een fascinerende geo-quiz over de hoofdsteden van de wereld. Zo helpt MBUX mee om de rit in een Mercedes-Benz aangenamer te maken.

Deze services vormen een aanvulling op het reeds uitgebreide aanbod aan entertainment- en assistentiefuncties van MBUX tijdens het rijden. Andere sterke punten van MBUX zijn de gebruiksvriendelijke spraakassistent, de intuïtieve touchscreenbediening van het mediadisplay en de kaartweergave met augmented reality-technologie tijdens actieve navigatie: een videobeeld van de omgeving wordt hierbij aangevuld met nuttige navigatie-informatie.

