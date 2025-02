Mercedes-Benz

Mercedes-Benz bouwt woonwijk in Miami

6 februari 2025 - Mercedes-Benz en de Amerikaanse JDS Development Group zijn gestart met de verkoop voor de tweede woontoren van Mercedes-Benz Places in Miami. Op 5 februari vond de officiƫle opening plaats van de speciaal daarvoor ingerichte Sales Gallery, samen met de onthulling van de Silver Arrow Lounge. Met een oppervlakte van meer dan 2,5 miljoen vierkante voet is Mercedes-Benz Places in Miami niet alleen het eerste vastgoedproject van het merk in de VS maar ook een van de grootste die momenteel in aanbouw is in Florida.