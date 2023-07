Mercedes-Benz activeert automatische rijstrookwissel

De functie automatische rijstrookwissel is een integraal onderdeel van de actieve afstandsassistent DISTRONIC met actieve stuurassistent. Bij een langzaam rijdende voorligger kan het voertuig in het snelheidsbereik van 80 tot140 km/h de rijstrookwissel zelf initiëren en volledig automatisch inhalen als er rijstrookmarkeringen worden gedetecteerd en er voldoende vrije ruimte is. Voorwaarde is een weg met een snelheidslimiet en het voertuig dient uitgerust te zijn met MBUX navigatie. Het systeem vereist geen verdere actie van de bestuurder om de automatische rijstrookwissel uit te voeren.

Met actieve routegeleiding helpt het systeem ook bij het navigeren bij afritten en bij het wisselen van snelweg. Aangezien de verantwoordelijkheid bij een SAE-Level 2 systeem ook bij de automatische rijstrookwissel bij de bestuurder blijft liggen, heeft Mercedes-Benz er bewust voor gekozen dat de handen altijd aan het stuur gehouden dienen te worden. Veiligheid staat bij Mercedes-Benz voorop en daar hoort ook bij dat er geen verwarring ontstaat bijvoorbeeld door verkeerde verwachtingen.

De actieve afstandsassistent DISTRONIC met actieve stuurassistent (SAE-Level 2) maakt gedeeltelijk geautomatiseerd rijden mogelijk waarbij de bestuurder wordt ondersteund bij snelheden tot 210 km/h. Het systeem kan op alle soorten wegen worden geactiveerd. Bijzonderheid: bij snelheden onder de 130 km/h functioneert de stuurassistent ook bij slecht zichtbare wegmarkeringen. DISTRONIC regelt ondertussen automatisch de snelheid, past de afstand tot de voorligger aan en helpt bij het optrekken in fileverkeer.

DRIVE PILOT: systeem voor hooggeautomatiseerd rijden (SAE-Level 3)

Mercedes-Benz biedt met DRIVE PILOT met internationaal geldige goedkeuring voor hooggeautomatiseerd rijden op SAE-Level 3. Het stelt klanten in staat om onder bepaalde omstandigheden de rijtaak aan het systeem over te dragen, zoals in druk verkeer of verkeersopstoppingen op geschikte snelweggedeelten.

Het systeem functioneert momenteel tot een snelheid van 60 km/h en stelt gebruikers in staat om kostbare tijd terug te winnen die is te gebruiken voor andere activiteiten. DRIVE PILOT is sinds mei 2022 beschikbaar in Duitsland voor de S-Klasse en EQS. Mercedes-Benz is ook de eerste autofabrikant die goedkeuring heeft gekregen in de Amerikaanse staten Californië en Nevada. DRIVE PILOT is daar vanaf modeljaar 2024 beschikbaar als optie voor de S-klasse en EQS. De eerste exemplaren met deze technologie worden naar verwachting eind 2023 aan klanten geleverd.