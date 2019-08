Mercedes A en B-Klasse nu als plug-in hybrid

21 augustus 2019 | Onder het EQ Power-label breidt Mercedes Benz Cars zijn aanbod van plug-in hybrids consequent uit, nu met de A-Klasse 250 e Hatchback (brandstofverbruik gecombineerd: 1,5-1,4 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd: 34-33 g/km, stroomverbruik gecombineerd: 15,0-14,8 kWh/100 km), de A-Klasse 250 e Limousine (brandstofverbruik gecombineerd: 1,4 l/100 km, CO2- emissie gecombineerd: 33-32 g/km, stroomverbruik gecombineerd: 14,8 -14,7 kWh/100 km) en de B-Klasse 250 e (brandstofverbruik gecombineerd: 1,6-1,4 l/100 km, CO2- emissie gecombineerd: 36-32 g/km, stroomverbruik gecombineerd: 15,4-14,7 kWh/100 km) uit de familie van compacte auto's die over de hybride aandrijving van de derde generatie beschikken.

De modellen uit de familie van compacte auto's van Mercedes-Benz hebben dwars geplaatste motoren. Voor de automatische transmissie met dubbele koppeling 8F-DCT werd een hybride aandrijfunit ontwikkeld volgens dezelfde technische principes als bij de automatische transmissies van de modellen met in lengterichting geplaatste motoren. Het betreft hier een permanent-synchroonmotor die aan de binnenzijde is gemonteerd. De stator is vast geïntegreerd in de aandrijfunit, terwijl de verliesarme natte koppeling in de rotor van de elektromotor is ingebouwd. De vraaggestuurde stator- en rotorkoeling maken het mogelijk om zonder problemen het piek- en continuvermogen van de elektromotor te gebruiken.

Voor het eerst bij een model van Mercedes-Benz wordt de verbrandingsmotor uitsluitend door de elektromotor gestart; de compacte hybrids beschikken niet over een aparte 12V-startmotor. De elektromotor heeft een vermogen van 75 kW. Samen met de 1,33 liter viercilindermotor levert dit een systeemvermogen van 160 kW (218 pk) en een systeemkoppel van 450 Nm op. De EQ Power-technologie van de elektromotor zorgt voor indrukwekkende prestaties: de A 250 e heeft slechts 6,6 seconden nodig om van 0 naar 100 km/ h te accelereren en de topsnelheid bedraagt 235 km/h.

Een lithium-ion-hoogvoltage-accu met een totale capaciteit van circa 15,6 kWh doet dienst als energieopslagunit. De accu kan via een externe elektrische energiebron worden opgeladen. De A 250 e en B 250 e kunnen worden opgeladen met wissel- of gelijkstroom. In de rechter zijkant van de auto's bevindt zich een laadaansluiting. De compacte plug-in hybrids kunnen via een 7,4 kW wallbox met wisselstroom (AC) binnen 1 uur en 45 minuten worden opgeladen van 10 naar 100% SoC (Status of Charge). Bij DC-laden bedraagt de laadtijd ongeveer 25 minuten van 10 tot 80% SoC. De accu's zijn afkomstig van de 100% Daimler-dochter Deutsche ACCUMOTIVE. De hoogvoltage-accu is watergekoeld en weegt circa 150 kg.

Een bijzondere uitlaat maakt een bijzonder slimme packaging mogelijk: de uitlaat loopt niet door tot de achterzijde van de auto, maar eindigt halverwege de voertuigbodem en de einddemper is in de middentunnel geplaatst. Door de integratie van de brandstoftank in de asdrager ontstaat er ruimte onder de achterbank voor de hoogvoltage-accu. Bij de A250 e en B250 e is de bagageruimte zodoende nauwelijks kleiner dan bij de modellen met conventionele verbrandingsmotor.

Omdat de compacte modellen gebruikmaken van de derde generatie plug-in technologie, zijn ook alle functies hiervan beschikbaar. Dit omvat in het bijzonder de routegebaseerde bedrijfsstrategie, die rekening houdt met navigatiegegevens, snelheidsbeperkingen en de route. De bedrijfsstrategie houdt rekening met de gehele geplande route en benut de elektrische rijmodus op de momenten die zich daar het beste voor lenen.

Met de introductie van MBUX (Mercedes-Benz User Experience) zijn de vorige plug-in modi van alle EQ Power-modellen omgezet in rijprogramma's. Dit betekent dat de nieuwe rijprogramma's 'Electric' en 'Battery Level' in elke Mercedes-Benz plug-in hybrid beschikbaar zijn. Dit is bij de compacte modellen van begin af aan het geval. In het rijprogramma 'Electric' kan de maximale e-performance worden ervaren. De verbrandingsmotor wordt alleen ingeschakeld als de bestuurder het gaspedaal helemaal intrapt. In het rijprogramma 'Electric' kan het niveau van de recuperatie ook via de stuurschakelpaddles worden aangepast. De stuurschakelpaddles maken vijf verschillende recuperatieniveaus mogelijk (DAUTO, D+, D, D- en D--).

De rijprogramma's Comfort, ECO en Sport zijn eveneens beschikbaar. Afhankelijk van de vereisten kan de bestuurder ofwel de voorkeur geven aan elektrisch rijden, voor maximale rijdynamiek kiezen door beide motoren in te laten schakelen of de voorkeur geven aan het rijden met een verbrandingsmotor, bijvoorbeeld om de elektrische actieradius in stand te houden.

Een belangrijke comfortfunctie is de preconditionering vóór het starten van de auto, omdat de A250 e en B250 e over een elektrische aircocompressor beschikken. De preconditionering kan ook gemakkelijk via een smartphone worden geactiveerd. Het trekvermogen van de compacte hybrids is eveneens aanzienlijk: 1.600 kg (geremd).

Mercedes me Charge biedt bestuurders van een plug-in hybrid optioneel toegang tot meer dan 300 exploitanten van openbare laadstations (stad, parkeergarages, autosnelwegen, winkelcentra, enz.). Dankzij het navigatiesysteem kunnen klanten van Mercedes-Benz deze laadstations vinden en gemakkelijk toegang krijgen tot de laadpunten via de Mercedes me Charge-laadkaart, via de Mercedes me-app of direct vanuit de auto. Hiervoor zijn geen andere contracten nodig: naast een authenticatie profiteren klanten van een geïntegreerde betalingsfunctie met eenvoudige facturering nadat ze hun betaalmethode hebben ingevoerd. Elk laadproces wordt automatisch verrekend. De individuele laadprocessen worden maandelijks in een overzichtelijke factuur samengevat.