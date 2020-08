Mercedes-AMG test Project ONE

19 augustus 2020 | De ontwikkeling van de hypercar Mercedes-AMG Project ONE gaat een nieuwe fase in en komt daarmee steeds dichter bij de serieproductie: verschillende voorseriemodellen worden nu beproefd in het eigen test- en technologiecenter Immendingen. Het testen wordt steeds meer verschoven van testbank naar testbaan. Voor het eerst hebben de projectleiders ook het volledige vermogen van meer dan 735 kW /1000 pk van de uitgebreid geƫlektrificeerde en zeer complexe hybride aandrijfeenheid vrijgegeven voor rijtests.

Naast het dynamische testprogramma en het finetunen van de rijeigenschappen van de auto is het ontwikkelingswerk ook gericht op de actieve aerodynamica. Het complexe samenspel tussen de verschillende actieve componenten, zoals de lamellen in de voorspatschermen of de grote achterspoiler, bevestigt nu ook buiten de windtunnel zijn werking om de beloofde dwarsdynamiek mogelijk te maken.

Het doel om met de Project ONE een nieuw niveau van rijdynamiek en prestaties voor een straatauto te bereiken, en daarmee een mijlpaal in de autogeschiedenis te zetten, komt volgens Mercedes-AMG dan ook steeds dichterbij. Het aanpassen van een complete Formule 1-aandrijfeenheid voor een hypercar met straatgoedkeuring, die niet alleen een indrukwekkende rijdynamiek moet bieden, maar ook perfect moet presteren in het dagelijks verkeer en volledig elektrisch moet kunnen rijden, vormde een enorme uitdaging. In veel opzichten, zoals het geluidsniveau, heeft het ontwikkelingsteam zich met dit project op onbekend terrein begeven en met veel doorzettingsvermogen en een hoog niveau van engineering oplossingen gevonden die klaar zijn voor serieproductie.

Parallel aan de omvangrijke dynamische tests met de projectvoertuigen, gaat eveneens op de locatie Affalterbach de ontwikkeling van dit unieke hybride model van Mercedes-AMG onverminderd door. De verschillende voertuigsystemen worden op de motortestbanken en in de eigen simulator door en door getest. De volgende stap in het omvangrijke test- en ontwikkelingsprogramma ligt al vast: de prestaties van de Project ONE worden binnenkort ook op de Nordschleife van de Nürburgring getest.

