Mercedes-AMG rondt tests PureSpeed af

Tijdens deze ritten concentreert het ontwikkelingsteam zich op een breed spectrum aan taken. Het doel is om de kwaliteit van de tweezitter onder reële rijomstandigheden te testen, teneinde de functionaliteit en het samenspel van alle systemen en componenten te waarborgen. Ook het carrosserieconcept wordt in uiteenlopende situaties beoordeeld om vast te stellen of het voldoet aan de kwaliteitsnormen. Bovendien vindt er fijnregeling plaats onder dynamische omstandigheden en bij hoge snelheden op de testbaan. De voertuigtest op de openbare weg wordt uitgevoerd in samenwerking met projectpartner Pininfarina, bewezen specialist in kleine-serieprojecten.

Een kenmerk van de tweezitter is het HALO-systeem, dat de conventionele A-stijl vervangt. Dit element is een directe afgeleide van de koningsklasse van de autosport. Het beschermt de inzittenden bij ongevallen. Net als in de Formule 1 bestaat het aerodynamisch geoptimaliseerde veiligheidssysteem in de Mercedes-AMG PureSpeed ​​uit een beugel die met de carrosserie verbonden is. Twee helmen, die eveneens aerodynamisch geoptimaliseerd zijn, claimen extra bescherming en zijn exclusief ontworpen en vervaardigd voor de Mercedes-AMG PureSpeed.

De kleine serie, beperkt tot 250 exemplaren, is weggelegd voor enkele liefhebbers en verzamelaars. Geïnspireerd door legendarische racewagens, maakt de combinatie van een ongeëvenaarde race-esthetiek en dynamische prestaties de Mercedes-AMG PureSpeed ​​tot een unieke rijmachine voor kenners. Het is het eerste model van de gelimiteerde, nieuwe Mercedes-Benz Mythos-serie.