Mercedes-AMG ONE breekt record op Nurburgring

De recordritten op 28 oktober 2022 waren spannend: coureur en AMG-merkambassadeur Maro Engel ging om precies 17:14:31 uur het circuit op voor de laatste poging van de dag, waarbij hij met zijn tijd het staande record op het Eifel-asfalt verpulverde. Dit was echt geen minuut te vroeg, want om 17:15 uur zou de baan officieel sluiten. Hoewel Maro Engel eerder al een nieuwe beste tijd had neergezet, was de DTM-coureur nog niet tevreden. Tegen het einde van het traject werden de omstandigheden met de minuut beter. Maro Engel benutte deze allerlaatste kans en verbeterde zijn rondetijd naar het nieuwe officiële record van 6:35,183 minuten. Op basis van de baanvariant die bekend is uit de 'sport auto Supertest' bedraagt de rondetijd 6:30,705 minuten.

De recordpoging leek in eerste instantie niet te gaan lukken. Het weer was zonnig met een licht windje, maar de baan was - typisch voor de Nürburgring in de herfst - op sommige stukken nog steeds vochtig en deels vuil, met als gevolg dat bijvoorbeeld op de snelle 'Kesselchen'-sectie de ideale lijn niet helemaal was opgedroogd. Al met al geen ideale omstandigheden, zeker niet voor een voertuig in deze extreme prestatieklasse. Tegen de tijd dat de baan begaanbaar was voor een eerste snelle ronde, was er minder dan een uur te gaan. Met lucht- en asfalttemperaturen van net onder de 20 °C was dit slechts voldoende voor maximaal vier snelle ronden.

Mercedes-AMG bracht twee ONE's naar de Ring, waardoor de beperkte tijd effectief kon worden benut. Volgens de specificaties van Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG werden beide voertuigen geïnspecteerd en gedocumenteerd door TÜV Rheinland om er zeker van te zijn dat ze in serieproductiestaat waren. Een notaris bevestigde de goede staat van de voertuigen en de correcte uitvoering van de recordritten.

Recordvoertuig in serieproductiestaat

Technisch gezien had het recordbrekende voertuig alles wat de Mercedes-AMG ONE standaard biedt: de hypercar brengt voor het eerst Formule 1 hybride aandrijftechnologie van het circuit naar de openbare weg. Met zijn verbrandingsmotor en vier elektromotoren levert de E PERFORMANCE hybrid in totaal 782 kW (1.063 pk), waarmee hij een (begrensde) topsnelheid van 352 km/h kan bereiken. Andere autosporttechnologieën varieren van de carbon monocoque en de carbon carrosserie tot de zelfdragende motor/transmissie-eenheid, actieve aerodynamica en het push-rod onderstel. Met zijn technologie biedt de tweezits Mercedes-AMG ONE deels zelfs meer dan een Formule 1-racewagen. Hij is uitgerust met de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+ met hybride aangedreven achteras en elektrisch aangedreven vooras met 'torque vectoring'.

Voor de recordpoging zijn de maximale camberwaarden binnen de aflevertolerantie gekozen. Maro Engel koos voor het rijprogramma 'Race Plus'. Dat betekent: actieve, maximaal mogelijke aerodynamica, straffe onderstelafstemming, een verlaging met 37 mm op de vooras en 30 mm op de achteras en het volle vermogen van alle motoren. Het Drag Reduction System (DRS) wordt door de bestuurder geactiveerd door op een knop op het stuur te drukken. Hierdoor worden de voorste lamellen op de spatschermen en het bovenste aero-element van de tweetraps achtervleugel ingetrokken. Als het systeem vertraging of een bepaalde mate van dwarsversnelling detecteert, schuiven de aero-elementen in een weer razendsnel uit.

Energiemanagement

De recordronde in de hybride supersportwagen vereiste niet alleen rijvaardigheid, maar ook een intelligente rijstijl. Maro Engel maakte gebruik van een speciaal energiemanagement voor de ronde over de 20,8 km lange Nordschleife. Hij kon daardoor niet op alle trajecten tot de hoogst mogelijke snelheid accelereren, maar moest energie sparen. Hiervoor gebruikte hij de viertraps Energy Flow Control (EFC) van de AMG ONE en liet soms wat eerder gas los, in vakjargon 'lift and coast' genoemd. Daarnaast maakte hij ook gebruik van energieterugwinning in de remfasen. Zo bood de high-performance accu zelfs op de lange Döttinger Höhe nog voldoende vermogen voor een snelheid van 338 km/h.

Ook de AMG ONE-klant kan al deze mogelijke variaties gebruiken. Dat geldt ook voor de standaard MICHELIN Pilot Sport Cup 2 R MO-banden, die samen met ontwikkelingspartner Michelin speciaal voor de ONE zijn ontwikkeld. Het standaard keramische high-performance AMG-remsysteem zorgde voor maximale vertraging en stabiliteit.

Eerste autofabrikant met een hypercar op de Ring

Mercedes-AMG is de eerste autofabrikant die zich met zo'n hypercar op de Nürburgring Nordschleife heeft gewaagd en er officiële records mee heeft gevestigd. De Mercedes-AMG ONE is daarmee niet alleen het absoluut snelste straatlegale voertuig op de Nordschleife, maar ook de nummer 1 in de categorie 'supersportwagens' van de Nürburgring.

De snelle rondetijden werden nauwkeurig gemeten door de neutrale experts van 'wige SOLUTIONS'. Een onafhankelijke notaris heeft daarnaast de staat van het voertuig en de metingen gecertificeerd met een document van 11 pagina's. De video van de spectaculaire recordrit is hier te zien.