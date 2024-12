Mercedes-AMG introduceert PureSpeed

Het design van de Mercedes-AMG PureSpeed ​ wordt gekenmerkt door een combinatie van een laag silhouet, een lange motorkap en een zeer lage voorkant met een 'sharknose' (haaienneus). Met zijn brede luchtinlaat, opschrift 'AMG' en donkere, verchroomde Mercedes-ster op de softnose lijkt het front op dat van de Mercedes-AMG ONE. De sportwagen beschikt ook over een aerodynamisch geoptimaliseerde motorkap. Het precisiewerk van het aerodynamicateam is ook zichtbaar in de kleine, gedeeltelijk transparante deflectoren aan de voor- en zijkanten van de auto, die turbulentie voor de bestuurder en passagier zo veel mogelijk voorkomen. Eerodynamische, scherp getekende elementen van zichtcarbon in het onderste deel van de carrosserie vormen een sterk contrast met de ronde vormen van het bovenste deel. Ook het kofferdeksel en de achterdiffusor zijn aerodynamisch geoptimaliseerd. Bij het ontwerp van beide elementen is rekening gehouden met het ontbreken van een dak.

Het design van de 21 inch gesmede aluminium velgen wordt gekenmerkt door carbonafdekkingen voor en achter. De achterste afdekkingen zijn volledig gesloten voor een lagere luchtweerstand. De voorste afdekkingen zijn open om de luchtstroom aan de voorkant en de remkoeling te optimaliseren. De sportwagen staat voor op 9,5 J x 21 inch velgen met 275/35 R21-banden op en achter op 11,0 J x 21 inch velgen met 305/30 R21-banden. Het werk van het designteam is ook zichtbaar in de dorpelverbreders met aeroflics. De gespierde schouderpartij boven de achterwielen met grote spoorbreedte gaan over in het elegante kofferdeksel en de brede achterskirt.

HALO-systeem in plaats van een A-stijl

Een andere highlight is het HALO-systeem dat de conventionele A-stijl vervangt. Dit element is geïnspireerd door de hoogste klasse van de autosport en maakt sinds 2018 deel uit van elke Formule 1-bolide. Het beschermt het hoofd van de bestuurder bij een ongeval. Het veiligheidssysteem in de Mercedes-AMG PureSpeed ​​bestaat uit een robuuste stalen buisbeugel. De gevorkte veiligheidsvoorziening is stevig bevestigd aan de carrosserie van de auto. Het aerodynamisch geoptimaliseerde onderdeel beschermt beide passagiers; als zodanig splitst het zich achter de inzittenden van de auto. Het 'roll over protection system' (bescherming bij het over de kop slaan) heeft ook twee stijve rolbeugels die verborgen zijn onder de aerodynamische scoops. Deze componenten maken ook deel uit van de carrosserie. Interessant detail: de HALO wordt aan de onderkant indirect verlicht door smalle ledstrips.

Er zijn ook twee aerodynamisch geoptimaliseerde helmen die speciaal zijn ontworpen en vervaardigd voor de Mercedes-AMG PureSpeed. Ze zijn uitgevoerd in de kleur van de auto en hebben een intercomsysteem. De helmen stellen de bestuurder en passagier in staat om goed met elkaar kunnen praten, zelfs bij hoge snelheden. Ook smartphones kunnen worden gekoppeld aan het intercomsysteem, waardoor de bestuurder en passagier via de luidsprekers van de helmen kunnen bellen en naar muziek kunnen luisteren.

Eerbetoon

Het eerbetoon aan de autosport uit zich ook in veel andere designdetails. De twee scoops achter de stoelen dragen het AMG-embleem en doen denken aan die van legendarische racewagens zoals de 300 SLR, de auto waarmee Stirling Moss en Denis Jenkinson in 1955 de Mille Miglia (een race van 1.000 mijl) in Italië naar de overwinning reden. Passend daarbij is de PureSpeed ​uitgevoerd in de exclusieve Silberpfeil-lak mystic zilver mango.

Het optionele autosportstylingpakket bevat een lak met een kleurverloop van Le Mans-rood naar grafietgrijs met een zwart AMG pattern. Dat laatste is een eerbetoon aan de kleur van de Mercedes die precies honderd jaar geleden de Targa Florio-race op Sicilië won. De racewagen was rood gelakt, een kleur die destijds alleen door Italiaanse fabrikanten werd gebruikt. Duitse racewagens waren daarentegen traditioneel wit. De rode lak was bedoeld om te voorkomen dat Italiaanse autosport-tifosi de Duitse racewagen zouden proberen te hinderen. Het plan werkte: met Christian Werner achter het stuur kwam de Mercedes 2-liter racewagen met nummer 10 als eerste over de finish. Om deze overwinning van honderd jaar geleden te herdenken, is het autosportstylingpakket voorzien van een '10' op de voorspatschermen.

Tweekleurig kleuren- en uitrustingsconcept

Een ander kenmerk van het interieur is het klassieke tweekleurige kleuren- en uitrustingsconcept in kristalwit/zwart. De AMG Performance-stoelen met lederen bekleding en bijzondere siernaden bieden naast een exclusieve uitstraling ook zijdelingse ondersteuning. Het stoeldesign met vloeiende lijnen is geïnspireerd op de lucht die om de auto stroomt. De multicontourstoelen en de stoelventilatie/-verwarming verhogen het comfort. De achterkant van de stoelen is voorzien van carbon elementen. De vloeiende lijnen zijn ook toegepast op de geïntegreerde lederen pads aan de achterkant van de stoelen, terwijl de hoogpolige AMG-vloermatten de kleur, het design en de siernaden van de stoelen weerspiegelen. Ook de instaplijsten zijn bekleed met leder. Het AMG Performance-stuurwiel zet het tweekleurige interieurconcept conseauent voort.

Eveneens opvallend in het interieur is de op maat gemaakte analoge klok, ontworpen door IWC Schaffhausen. Deze is prominent in het midden van het dashboard geplaatst in een druppelvormige behuizing in glanzend zwart op een voet van zichtcarbon. De sokkel heeft een geraffineerd ontwerp waardoor de klok lijkt te zweven. De chronometer heeft een PureSpeed-specifieke wijzerplaat met AMG-ruitpastroon. De wijzerplaat is voor de zichtbaarheid verlicht in de schemering en in het donker. De karakteristieke bezel onderstreept de visuele affiniteit met de legendarische IWC Ingenieur Collection. De '1 out of 250'-badge in de middenconsole maakt duidelijk dat de sportwagen deel uitmaakt van de strikt gelimiteerde Mythos-serie.

Om de geparkeerde auto te beschermen tegen slecht weer, zoals regen of wind, wordt de PureSpeed standaard geleverd met een beschermhoes. Deze wordt op de traditionele manier over het interieur inclusief HALO gespannen en aan de wielkasten bevestigd. Elke klant ontvangt bovendien een op maat gemaakte, PureSpeed-specifieke AMG-indoor car cover. Met een ademende buitenkant van scheurvaste synthetische vezels en een antistatische binnenkant van flanel beschermt het de auto in de garage tegen stof en krassen.

AMG-sportwagenarchitectuur met aluminium composietstructuur

De PureSpeed ​​is gebaseerd op de sportwagenarchitectuur van Mercedes-AMG. Het onderstel bestaat uit een aluminium spaceframe met een zelfdragende structuur. Deze bouwwijze claimt maximale stijfheid en is daarmee de basis voor nauwkeurige rijdynamiek en sportieve carrosserieverhoudingen. De materiaalmix vermindert het gewicht. De gebruikte materialen zijn onder meer aluminium, magnesium, vezelcomposieten en staal. Voor de aero-elementen op de voor- en achterskirt, dorpelverbreders en bekleding achter de stoelen is carbon gebruikt.

Geavanceerde aerodynamica

De auto beschikt over een groot aantal actieve aero-elementen, zoals de uitschuifbare achterspoiler, die is geïntegreerd in het kofferdeksel. Deze verandert van positie afhankelijk van de rijomstandigheden. De besturingssoftware houdt rekening met tal van parameters, waaronder rijsnelheid, dwars- en langsacceleratie en stuursnelheid. De spoiler neemt bij snelheden boven de 80 km/h vijf verschillende hoeken aan, waardoor hij afhankelijk van zijn positie de rijstabiliteit kan optimaliseren of de luchtweerstand kan verminderen.

Ook het actieve aerodynamische element dat in de bodemplaat voor de motor is verborgen, draagt ​​bij aan een veilig en dynamisch rijgedrag. Dit carbonprofiel weegt ongeveer 2 kg en reageert op de AMG-rijprogramma's door het carbonprofiel bij snelheden boven de 80 km/h automatisch met circa 40 mm te verlagen. Hierdoor ontstaat het zogeheten Venturi-effect, waarmee de auto aan het wegdek vastzuigt en de lift op de vooras wordt verminderd.

Net als bij de AMG GT 63 PRO is de bodemplaat ook voorzien van aerodynamische extra elementen die het ontbreken van een dak compenseren en de downforce verbeteren. Het liftsysteem op de vooras wordt gebruikt om de PureSpeed ​​omhoog te brengen voordat deze over hobbels of stoepranden rijdt.

4,0 liter V8-AMG-biturbomotor

De 4,0 liter V8-AMG-biturbomotor met een maximumvermogen van 430 kW (585 pk) en een maximumkoppel 800 Nm zorgt voor de aandrijving. De PureSpeed accelereert in 3,6 seconden van 0 naar 100 km/h, en heeft een topsnelheid van 315 km/h. De AMG SPEEDSHIFT MCT 9G-transmissie belooft korte schakeltijden. De koppelomvormer is vervangen door een natte startkoppeling. Het vermindert het gewicht van de auto en optimaliseert dankzij de lagere massatraagheid de reactie op gaspedaalcommando's, met name tijdens sprints en lastwisselingen.

De PureSpeed ​​is voorzien van de vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+. Het systeem combineert de voordelen van verschillende aandrijfconcepten: de volledig variabele koppelverdeling tussen de voor- en achteras zorgt voor tractie bij fysieke grenzen alsmede een rijstabiliteit en rijveiligheid onder alle omstandigheden.

Onderstel en remmen

Het AMG ACTIVE RIDE CONTROL-onderstel met semi-actieve hydraulische rolstabilisatie zorgt voor het wegcontact. In plaats van conventionele mechanische dwarsstabilisatoren maakt het systeem gebruik van actieve hydraulische elementen die rolbewegingen in fracties van een seconde compenseren.

Actieve achterasbesturing

De PureSpeed ​​is uitgerust met actieve achterasbesturing. Afhankelijk van de snelheid draaien de achterwielen in de tegenovergestelde richting (onder 100 km/h) of in dezelfde richting (boven 100 km/h) als de voorwielen.