Mercedes-AMG introduceert 2e generatie GT

Bij de introductie is de sportwagen leverbaar als AMG GT 63 4MATIC+ Coupé (brandstofverbruik gecombineerd WLTP 14,1 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd WLTP 319 g/km) met een vermogen van 430 kW (585 pk) en als AMG GT 55 4MATIC+ Coupé (brandstofverbruik gecombineerd WLTP 14,1 l/100 km, CO2-emissie gecombineerd WLTP 319 g/km) met een vermogen van 350 kW (476 pk).

Exterieurdesign

Het nieuwe concept met optioneel 2+2-zitplaatsen bood de designers compleet nieuwe designmogelijkheden voor het exterieur. Door de lange wielbasis, de korte overhangen en de steil oplopende voorruit oogt de nieuwe AMG GT compact en krachtig. Het zijaanzicht wordt gekenmerkt door vloeiend vormgegeven oppervlakken zonder overbodige lijnen of randen, tot de verzonken portiergrepen aan toe.

Interieurdesign

Het cockpitdesign is, inclusief de centrale display in de middenconsole, gericht op de bestuurder en vormt een harmonieus geheel. Het volledig digitale combi-instrument is geïntegreerd in een driedimensionaal vizier.

De achterbank vergroot de dagelijkse bruikbaarheid en is geschikt voor personen tot 1,5 meter lengte. De grote EASY PACK-achterklep inclusief HANDSFREE ACCESS-functie vergemakkelijkt het in- en uitladen. Indien nodig kan de bagageruimte worden vergroot met behulp van de in delen neerklapbare achterbankleuning.

De middenconsole loopt over in het onderste deel van het dashboard. Het functionele en optische middelpunt wordt gevormd door het 11,9" grote multimedia touchscreen. Het staande formaat biedt voordelen, vooral voor de navigatie, en meer ergonomische vrijheid. De fraaie weergaven op de lcd-displays maken het eenvoudiger om de voertuig- en comfortfuncties te bedienen.

In het AMG Performance-menu kan de bestuurder middels een vingertik op verschillende pictogrammen een groot aantal gegevens opvragen: bijvoorbeeld het vermogen, het koppel of de dwarsacceleratie, maar ook de vermogensverdeling van de vierwielaandrijving of de actuele voertuigstatus, waaronder de bandenspanning en vloeistoftemperaturen. De wielhoeken op de voor- en achteras of de oliedruk in het actieve rolstabilisatiesysteem kunnen ook worden weergegeven. Met de capacitieve displayknop op de bedieningsbalk onder het centrale display bedient de bestuurder verschillende functies zoals volume, assistentiesystemen, voertuigfuncties of gewenste rijmodus van 'Comfort' tot 'RACE'.

Het optionele head-up display toont relevante informatie en acties driedimensionaal in de echte rijsituatie en omgeving. Ook hierbij kan de bestuurder kiezen uit verschillende weergavestijlen. Afhankelijk van de uitrusting of de persoonlijke smaak verlicht de sfeerverlichting het interieur in 64 verschillende kleuren. De 'subtiele' weergavestijl is gekoppeld aan de sfeerverlichting. Bestuurders kunnen kiezen uit in totaal zeven achtergrondkleuren, die elk zijn toegewezen aan een van de 64 kleuren. Hiertoe behoren twee exclusieve AMG-achtergrondkleuren.

Carrosserie: lichtgewicht composiet aluminium structuur

De materiaalmix van aluminium, staal, magnesium en vezelcomposiet zorgt voor stijfheid in combinatie met een laag gewicht. Andere doelgerichte maatregelen zijn de aluminium plaat aan de onderzijde en de functioneel geïntegreerde veerpoten voor en achter. Ook de dashboarddrager van magnesium en de brug van vezelcomposiet met een mix van glasvezels en carbon maken duidelijk dat de engineers alles in het werk hebben gesteld om de best mogelijke materiaalmix te vinden.

Actieve aerodynamica

Een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van de nieuwe AMG GT was een mate van aerodynamische efficiëntie. Om precies te zijn: een uitgebalanceerde verhouding tussen een lage luchtweerstand en een beperkte opwaartse druk. In dit opzicht profiteert de sportieve coupé van de uitgebreide actieve aerodynamische elementen aan de voor- en achterzijde. Alle stromingsoptimaliserende elementen zijn naadloos in het exterieurdesign geïntegreerd. De aerodynamica van de AMG GT voldoet aan de complexe eisen wat betreft rijstabiliteit, luchtweerstand, koeling en windgeruis. De aerodynamische balans maakt het mogelijk om potentieel gevaarlijke rijsituaties, zoals plotselinge uitwijkmanoeuvres op hoge snelheid, veilig te laten verlopen.

Een technische highlight in de aerodynamische ontwikkeling is het tweedelige, actieve luchtregelsysteem AIRPANEL. Het eerste deel werkt met verticale lamellen die achter de onderste luchtinlaat in de voorskirt zijn geplaatst. Het tweede deel bevindt zich achter de bovenste luchtinlaat en beschikt over horizontale lamellen. Normaal gesproken zijn alle lamellen gesloten. Deze stand vermindert de luchtweerstand en maakt het mogelijk om de lucht naar de voertuigbodem te leiden, waardoor de opwaartse druk aan de voorzijde verder wordt verminderd. Alleen wanneer bepaalde temperaturen zijn bereikt op vooraf gedefinieerde componenten en de behoefte aan koellucht bijzonder groot is, worden de lamellen geopend (bij het tweede systeem pas bij snelheden boven de 180 km/h) en kan er een maximale hoeveelheid koellucht naar de warmtewisselaars stromen.

Een andere actieve component is de uitschuifbare achterspoiler die naadloos is geïntegreerd in de achterklep. Deze verandert afhankelijk van de rijsituatie van positie. De besturingssoftware houdt rekening met tal van parameters, zoals de rijsnelheid, de langs- en dwarsacceleratie en de stuursnelheid. Bij snelheden boven de 80 km/h neemt de spoiler vijf verschillende hoekstanden aan om de rijstabiliteit te optimaliseren dan wel de luchtweerstand te verminderen.

Het actieve aerodynamische element, dat in de voertuigbodem vóór de motor is geïntegreerd, draagt eveneens bij aan het verbeterde rijgedrag. Het lichtgewicht carbon profiel, dat circa 2 kg weegt, is een exclusieve AMG-ontwikkeling en beschermd door patenten. Het reageert op de gekozen AMG-rijprogramma's en zakt automatisch met ongeveer 40 mm bij een snelheid van 80 km/h. Dit creëert een Venturi-effect, dat het voertuig als het ware aan de weg zuigt en de opwaartse druk op de vooras vermindert. De bestuurder merkt dit in positieve zin in de besturing, want de AMG GT laat zich nauwkeuriger besturen in bochten, met nog meer richtingsstabiliteit.

Als optie is ook een aerodynamicapakket leverbaar. Dit omvat aan de voorzijde extra flics op de buitenste luchtinlaten en op de wielkasten. Aan de achterzijde wordt de luchtstroom geoptimaliseerd door zijdelingse flics op de achterskirt, een grotere diffusor en een vaste achterspoiler. Door al deze maatregelen vermindert het aerodynamicapakket de opwaartse druk op de vooras en verhoogt het de downforce op de achteras.

4,0 liter AMG-V8-biturbomotor

Bij de introductie is de nieuwe AMG GT leverbaar met twee vermogensniveaus van de 4,0 liter AMG-V8-biturbomotor. De motoren worden volledig met de hand geassembleerd in de fabriek in Affalterbach volgens het principe 'One Man, One Engine'. In het topmodel GT 63 4MATIC+ levert de motor een vermogen van 430 kW (585 pk) en een maximumkoppel van 800 Nm over een toerenbereik van 2.500 tot 4.500 t/min. Accelereren van 0 naar 100 km/h duurt 3,2 seconden en de topsnelheid bedraagt 315 km/h. In de GT 55 4MATIC+ levert de V8-motor een vermogen van 350 kW (476 pk) en een maximumkoppel van 700 Nm. De sprint van nul naar 100 km/h duurt 3,9 seconden en de topsnelheid bedraagt 295 km/h.

Speciaal voor de AMG GT werd de motor van een nieuwe carterpan, een verplaatste intercooler en actieve carterventilatie voorzien. De in- en uitlaatpoorten zijn geoptimaliseerd voor een effectievere gasuitwisseling en de uitlaatgasgeleiding voor de katalysatorbehuizing en het benzinepartikelfilter is vergroot. De engineers hebben het hogere vermogen van de AMG GT 63 4MATIC+ voornamelijk gerealiseerd door middel van een hogere turbodruk, een grotere luchtdoorvoer en aangepaste motorsoftware.

De AMG SPEEDSHIFT MCT 9G-transmissie combineert een emotionele schakelervaring met korte schakeltijden en is speciaal afgestemd op de vereisten van de nieuwe AMG GT. Een natte startkoppeling neemt de plaats in van een koppelomvormer. Deze koppeling vermindert het gewicht en optimaliseert dankzij de lagere massatraagheid de respons op gaspedaalbewegingen, vooral bij het accelereren en bij lastwisselingen.

Variabele vierwielaandrijving

De twee V8-uitvoeringen zijn standaard uitgerust met de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+. Het systeem combineert de voordelen van verschillende aandrijfconcepten. De volledig variabele koppelverdeling op de voor- en achteras zorgt niet alleen voor tractie op de fysieke grens, de bestuurder kan ook vertrouwen op een hoge mate van rijstabiliteit en rijveiligheid onder alle omstandigheden: zowel op droge wegen als op natte of besneeuwde wegen. De overgang van achterwielaandrijving naar vierwielaandrijving en omgekeerd vindt continu plaats op basis van een matrix die de regeling integreert in de algehele systeemarchitectuur van het voertuig.

Een elektromechanisch geregelde koppeling verbindt de continu aangedreven achteras op variabele wijze met de vooras. De optimale koppelverdeling wordt continu berekend, afhankelijk van de rijsituatie en de wensen van de bestuurder. De nieuwe coupé kan zo traploos schakelen tussen een tractiegerichte vierwielaandrijving met een 50:50 krachtverdeling over de voor- en achteras tot uitsluitend achterwielaandrijving. Naast de tractie en dwarsdynamiek verbetert de vierwielaandrijving ook de langsdynamiek voor een nog krachtigere acceleratie.

Multilink voor- en achterassen en aluminium draagarmen rondom

De nieuwe AMG GT heeft een multilink vooras met vijf draagarmen die volledig in de velg zijn geplaatst. De onafhankelijk van elkaar werkende wielcontrole- en wielophangingselementen maken een hoge dwarsacceleratie mogelijk met minimale aandrijfinvloeden op de stuurinrichting. Ook de wielen aan de achterzijde worden geleid door een constructie met vijf draagarmen.

Om het onafgeveerde gewicht te verminderen, zijn alle draagarmen, fusees en wielophangingselementen op de voor- en achteras van de nieuwe AMG GT gemaakt van gesmeed aluminium. Het multilink-concept geleidt elk wiel met minimale elastische bewegingen.

AMG ACTIVE RIDE CONTROL-onderstel met actieve rolstabilisatie

Daar komt bij de AMG ACTIVE RIDE CONTROL-onderstel met rolstabilisatie. Actieve hydraulische elementen vervangen de conventionele mechanische torsiestang-stabilisatorstangen en compenseren rolbewegingen in de nieuwe AMG GT in fracties van een seconde. De adaptieve schokdempers zijn tevens voorzien van twee hydraulische verbindingen. De ene bevindt zich aan de compressiekant van de demper en de andere aan de trekkant. De demperkamers op alle vier de wielen en de leidingen zijn rechtstreeks verbonden via de regelkleppen van de adaptieve dempers.

De hydraulische koppeling van de vier veerpoten en de drukregeling van de pomp en de schakelkleppen maken een brede rolveersnelheid mogelijk met tegelijkertijd minder rolbewegingen. Bij wijze van spreken kan elke torsiestang worden toegepast, van flexibel tot stijf.

Het basisprincipe van het onderstel is dat de compressie- en trekzijde van de afzonderlijke dempers van het voertuig met elkaar verbonden zijn. De ingaande demper van de linker voordemper is via een hydraulische leiding verbonden met de uitgaande demper van de rechter voordemper. Er is ook een verbinding tussen de drukzijde van de linker achterdemper en de terugveringsfase van de rechter achterdemper. Op analoge wijze zijn de andere zijden van de demperkamers met elkaar verbonden via een tweede circuit. Het vereenvoudigde verloop van de hydraulische leidingen resulteert in een H-vorm.

Naast de onderlinge verbinding van de dempers worden er nog andere componenten in het systeem gebruikt die belangrijk zijn voor de werking ervan. De trek- en drukzijde van de kleppen zijn direct met elkaar verbonden via een elektrisch bedienbare 2/2-weg-klep, die bekend staat als de comfortklep. Aan elk van de drukzijden van de kleppen is ook een drukaccumulator bevestigd. Beide circuits zijn ook verbonden met een centrale pomp. Deze zorgt ervoor dat de druk van het hydraulische systeem in beide circuits kan worden aangepast. De verbinding tussen de pomp en de circuits wordt gemaakt via 2/2-weg-kleppen. Achter de kleppen zijn druksensoren geïntegreerd om de systeemdruk in de respectieve leidingen te controleren. De systeemdruk kan vrij worden gekozen en daarmee ook de grootte van de gegenereerde antirolregeling. Hierbij geldt: hoe hoger de systeemdruk, hoe groter de verwachte rolstijfheid.

Het systeem werkt efficiënt omdat het de bestaande kinetische energie van het voertuig gebruikt om het rolgedrag positief te beïnvloeden. De hydrauliek van het AMG ACTIVE RIDE CONTROL-onderstel bedient ook het optionele liftsysteem voor de vooras. Indien nodig kan de voorzijde met 30 mm worden verhoogd, waardoor het bijvoorbeeld gemakkelijker wordt om ondergrondse parkeergarages in te rijden of over verkeersdrempels te rijden. Het liftsysteem wordt bediend via het centrale multimediadisplay of met de toetsen op het AMG-stuurwiel. Het bijbehorende menu wordt geopend nadat de bestuurder op het voertuigsymbool op de bedieningsbalk hebt gedrukt. Er kunnen onder andere posities worden opgeslagen met behulp van GPS-technologie, zodat de voorzijde van het voertuig automatisch wordt verhoogd wanneer de betreffende punten weer worden gepasseerd.

De nieuwe AMG GT heeft standaard een elektronisch geregeld sperdifferentieel op de achteras, dat zorgt voor tractie en rijveiligheid onder alle rijomstandigheden. Niet alleen wordt de tractie van de aandrijfwielen op de achteras verder verbeterd, ook de bochtsnelheden in het grensbereik nemen toe. Bovendien wordt de rijstabiliteit geoptimaliseerd bij het wisselen van rijstrook met hoge snelheid. Het systeem werkt met een variabel blokkeringseffect in de tractie- en overrun-modus en is perfect afgestemd op de verschillende rijomstandigheden en wrijvingswaarden van het wegdek.

Actieve achterasbesturing

De nieuwe AMG GT is ook standaard uitgerust met actieve achterasbesturing (HAL). Afhankelijk van de snelheid sturen de achterwielen in tegengestelde richting (bij snelheden tot 100 km/h) of in dezelfde richting (bij snelheden boven 100 km/h) als de voorwielen.