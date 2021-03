Mercedes-AMG bouwt nieuw testcentrum

8 maart 2021 | Net als het moederbedrijf Mercedes-Benz volgt Mercedes-AMG consequent de weg van de elektrificatie; dit jaar worden de eerste elektrische modellen geïntroduceerd. Nu zet het sportwagenmerk de volgende stap met de bouw van een testcentrum voor de ontwikkeling van geëlektrificeerde haandrijflijnen en elektrische componenten. Op 4 maart 2021 werd de eerste schop in de grond gestoken voor het nieuwe testcentrum. Daarmee investeert AMG in belangrijke toekomstthema's en onderstreept zijn commitment voor de locatie Affalterbach.

Het nieuwe 'Technikum', met een totale oppervlakte van 5.000 m2 op drie etages, zal tegen 2022 verrijzen tussen de Benz- en de Maybachstrasse in Affalterbach. Het is een hooggeautomatiseerd testcentrum voor de ontwikkeling van geëlektrificeerde high-performance aandrijflijnen en elektrische componenten. Met twee vierwiel-testbanken en een hoogvoltagetestbank voor accu's bereidt AMG zich voor op de toekomst. Indien nodig kan het gebouw worden uitgebreid.

Philipp Schiemer, voorzitter van de raad van bestuur van Mercedes-AMG GmbH: "Met de bouw van het testcenter onderstrepen we bij AMG ons commitment aan de locatie Affalterbach en blijven we stappen zetten richting de toekomst". Jochen Hermann, lid van raad van bestuur en Chief Technology Officer van Mercedes-AMG GmbH vervolgt: "Ons nieuwe testcenter stelt ons in staat om voertuigcomponenten en prototypen onder realistische omstandigheden en al in een vroeg ontwikkelingsstadium te testen. Zo besparen we niet alleen tijd in het ontwikkelingsproces, maar verbeteren we ook de kwaliteit van de resultaten."

Samen met de AMG-directie was ook de burgemeester van de gemeente Affalterbach, Steffen Döttinger, aanwezig om de eerste schop in de grond te steken en de start van de bouw van het nieuwe testcentrum te vieren. "AMG is met zijn succesverhaal een belangrijke werkgever en een boegbeeld van onze gemeente. Wij zijn zeer verheugd dat Mercedes-AMG met de bouw van het nieuwe testcenter verder investeert in de locatie Affalterbach", aldus Döttinger.

De vierwiel-testbanken helpen de engineers in Affalterbach bij de simulatie van reële rij- en omgevingsomstandigheden. De vier wielnaven van een auto zijn verbonden met de vier machines van een testbank en bootsen zo realistische rijweerstanden na om het rijgedrag op de weg te simuleren. Een van de testbanken is ook uitgerust met een klimaat- en hoogtekamer. Deze maakt gebruik van een vacuüm om een hoogte van 5.000 meter boven zeeniveau en een temperatuur van -30°C na te bootsen. De ontwikkelaar zit tijdens de tests niet zelf in de auto, maar bestuurt deze vanuit de operatorruimte in een geautomatiseerd proces. Daarmee draagt AMG ook bij aan een duurzamere toekomst: door het gebruik van de testbanken zijn er minder testkilometers op de weg nodig.

Of het nu om arctische temperaturen of een tropisch klimaat gaat, met de hoogvoltagetestbank met klimaatkamer kunnen de in Affalterbach ontwikkelde hoogvoltageaccu's in een temperatuurbereik van -40 tot +80 °C volautomatisch worden getest. Dit maakt het mogelijk om vrijwel alle denkbare omstandigheden te kunnen nabootsen waarmee een accusysteem tijdens zijn levensduur te maken kan krijgen. De nadruk ligt hierbij vooral op veiligheid, duurzaamheid en de werking en prestaties onder extreme omstandigheden. De uitgebreide meettechniek van het testcenter en de hoge automatiseringsgraad resulteren in reproduceerbare testomstandigheden die voldoen aan de wettelijke voorschriften.

Bij de geplande bouw van het testcentrum zet Mercedes-AMG zich in voor duurzaamheid. Het doel is om efficiënte gebouwtechniek en facilitaire voorzieningen op de locatie, bijvoorbeeld door het gebruik van warmteterugwinningssystemen en een groot reservoir als energieopslag. Het gebouw zal grotendeels worden verwarmd met eigen procesafvalwarmte. Wanneer er overtollige warmte is, kan deze worden geleverd aan een onderling gekoppeld lokaal verwarmingssysteem.

Mercedes EQS nu te reserveren

1 maart 2021

Mercedes EQC krijgt nieuwe versies

24 februari 2021

Mercedes introduceert C-Klasse 2021

23 februari 2021

Mercedes EQA nu te bestellen

4 februari 2021