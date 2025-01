MBUX wordt slimmer met Google Cloud

Het Google Maps-platform voorziet Mercedes-Benz rijders van informatie over 250 miljoen plekken over de hele wereld. De kaart wordt continu bijgewerkt, met meer dan 100 miljoen updates per dag. Met de verbeterde zoek- en navigatie-ervaring kunnen gebruikers op een natuurlijke manier communiceren met de MBUX virtuele assistent en antwoorden krijgen op vragen als: "Kun je me naar het dichtstbijzijnde restaurant brengen voor een unieke culinaire ervaring?". Gebruikers kunnen ook vervolgvragen stellen, zoals: "Heeft het restaurant goede recensies?" of "Wat is de specialiteit van de chef?". De MBUX virtuele assistent kan vervolgens antwoorden met nauwkeurige, up-to-date informatie en navigatiedetails weergeven via de user interface in de auto. De nieuwe functie wordt later dit jaar beschikbaar in de MBUX virtuele assistent van de nieuwe Mercedes-Benz CLA.

De Automotive AI Agent van Google Cloud stelt de MBUX virtuele assistent ook in staat om complexe, meerdelige dialogen te voeren en kan het gespreksverloop opslaan. Zo kunnen gebruikers het gesprek op een later moment voortzetten en tijdens hun rit informatie raadplegen.

De Automotive AI Agent van Google Cloud stelt autofabrikanten in staat om de kracht van generatieve AI en grote taalmodellen (LLM's) te gebruiken om tailormade, eigen spraakassistenten met geavanceerde AI-kwaliteit te ontwikkelen en implementeren. De Automotive AI Agent is ontwikkeld met behulp van de Gemini-modellen van Google, waardoor multimodale verwerkingsmogelijkheden mogelijk zijn via interacties in natuurlijke taal. Hiervoor wordt informatie van het Google Maps-platform gebruikt.

De nieuwe AI-ondersteunde zoek- en navigatiefunctie voor POI's debuteert later dit jaar in de nieuwe Mercedes-Benz CLA. Het wordt de eerste auto met het nieuwe MB.OS besturingssysteem van Mercedes-Benz. De MBUX spraakassistent komt aansluitend ook in andere modellen beschikbaar.