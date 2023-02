MBUX ontvangt update

De user interface met grote kaartweergave en individuele 'tegels' kan intuïtief worden bediend, zonder door submenu's te hoeven scrollen. Het systeem leert de bestuurder kennen en onthoudt vaak gebruikte instellingen of routes. Het stelt vervolgens gepersonaliseerde infotainment-, comfort- en voertuigfuncties voor, passend bij de rijsituatie. Een voorbeeld: elke avond belt de bestuurder zijn gezin op weg naar huis van zijn werk. Het voertuig leert deze gewoonte in en stelt vervolgens in de toekomst het telefoongesprek op dit moment voor als 'tegel' op het bovenste menuniveau. De bestuurder kan deze suggestie natuurlijk indien nodig afwijzen met de functie 'Nu niet voorstellen', of permanent wissen met 'Niet meer voorstellen'. Ook deze wensen onthoudt het voertuig.

Navigatie is naast radio/media en telefonie de belangrijkste functie voor gebruikers en deze staat daarom na deze update altijd op een centrale plek op het beeldscherm. Met behulp van kunstmatige intelligentie worden er meer dan twintig andere functies automatisch aangeboden als ze relevant zijn voor de gebruiker: van ENERGIZING COMFORT-programma's zoals een ontspannende massage op lange reizen tot informatie over de status van aangesloten smart home-apparaten en suggesties voor het voeren van telefoongesprekken. De ontwikkelaars hebben deze suggestiemodules, die worden weergegeven in de Zero Layer-interface, intern 'Magic Modules' genoemd. De Zero Layer debuteerde in 2021 in de volledig elektrische EQS en EQE. De functie is nu ook standaard aan boord van de C-klasse (206-serie) en S-klasse (223-serie inclusief Maybach) vanaf modeljaar 21/2, net als bij andere toekomstige seriemodellen.

De gratis draadloze update werkt eenvoudig: klanten met een actief Mercedes me-account krijgen via het MBUX Infotainmentsysteem en via de Mercedes me-app een melding dat deze update beschikbaar is. Download en installatie vinden op de achtergrond plaats. Klanten zonder Mercedes me-account worden per post geïnformeerd over de beschikbaarheid van de update. Voor de gegevensoverdracht gebruikt Mercedes-Benz mobiele radiotechnologie en de communicatiemodule die in het voertuig is geïnstalleerd. De klant kan vervolgens de activering starten nadat hij of zij akkoord is gegaan met de gebruiksvoorwaarden. Na het volgen van de setup-assistent is er toegang tot de nieuwe functie. Wie het originele menu wil behouden, kan snel heen en weer schakelen tussen de oude en nieuwe user interface.