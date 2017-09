Mercedes-Benz

EQ-Ready app bepaalt of elektrische auto haalbaar is

6 september 2017 | Klaar voor de elektrische auto? De nieuwe EQ Ready-app helpt automobilisten te besluiten of het voor hen persoonlijk zinvol is om over te stappen naar een elektroauto of een hybrid. De smartphone-app kan echte ritten van de bestuurder opslaan, zijn of haar dagelijkse mobiliteitsgedrag analyseren en de resultaten vergelijken met een grote hoeveelheid data van elektrische en hybride auto's. Daarmee wordt het mogelijk om elektromobiliteit op een virtuele maar realistische wijze uit te proberen. De EQ Ready-app adviseert tevens welk alternatief aangedreven model van Smart of Mercedes-Benz het beste past bij iemands rijgedrag. De nieuwe app is in aanloop naar de IAA 2017 geïntroduceerd en is daar ook uit te proberen op de Mercedes-Benz stand in Hal 2, Level 0.