DRIVE PILOT van Mercedes-Benz nu leverbaar

Na het activeren van DRIVE PILOT regelt het systeem de snelheid en afstand en houdt de auto binnen de rijstrook. Het routeprofiel, de gebeurtenissen op de route en de verkeersborden worden continu geanalyseerd en het systeem houdt rekening met alle mogelijke variabelen. DRIVE PILOT reageert ook op onverwachte verkeerssituaties en handelt deze zelfstandig af, bijvoorbeeld door middel van uitwijkmanoeuvres binnen de rijstrook of door middel van remmanoeuvres. Het systeem van Mercedes-Benz voor hooggeautomatiseerd rijden (SAE-Level 3) bouwt voort op de omgevingssensoren van het rijassistentiepakket en omvat extra sensoren die de fabrikant onmisbaar acht voor een veilige werking. Het gaat hierbij vooral om radar, LiDAR en camera's, maar ook om ultrasoon- en vochtsensoren die gegevens leveren. Parallel aan de introductie van DRIVE PILOT in Duitsland wil Mercedes-Benz tegen het einde van het jaar de wettelijke seriegoedkeuring verkrijgen voor de twee Amerikaanse staten Californië en Nevada, op voorwaarde dat de juridische situatie daar het toelaat.

Redundantie voor veilig hooggeautomatiseerd rijden

Geautomatiseerd voertuiggebruik volgens SAE-Level 3 vereist een systeemontwerp dat het mogelijk moet maken om zowel eenvoudige als ernstige storingen betrouwbaar op te lossen. De redundante architectuur omvat het remsysteem, de stuurinrichting, de energievoorziening en delen van de sensortechnologie, zoals voor omgevingsherkenning en rijdynamiekberekening. Ook de accu, de stuurmotor, de wielsnelheidssensoren en de verschillende algoritmen die het systeem gebruikt om de gegevens te berekenen, zijn redundant uitgevoerd. Bovendien zijn delen van de sensortechnologie ook functioneel redundant, omdat ze elkaar met hun verschillende fysische concepten (bijvoorbeeld optisch, ultrasoon, radiogolven) aanvullen en zo een veilige overdracht mogelijk maken. Op die manier creëert Mercedes-Benz volledig nieuwe maatstaven op het gebied van veiligheid bij geautomatiseerd rijden.

In het geval dat er een storing optreedt, blijft het voertuig dankzij het redundante systeemontwerp wendbaar, waardoor DRIVE PILOT een veilige overdracht aan de bestuurder kan uitvoeren. Als de bestuurder niet binnen de gestelde tijd van maximaal 10 seconden gehoor geeft aan het overnameverzoek, bijvoorbeeld vanwege een medische noodsituatie, initieert DRIVE PILOT onmiddellijk een noodstop die veilig is voor het achteropkomende verkeer. Daartoe berekent de zogenoemde Intelligent Drive Controller voortdurend het optimale traject om veilig tot stilstand te komen. Ondertussen is de manoeuvreerbaarheid van DRIVE PILOT zo ontworpen dat het voertuig binnen zijn rijstrook blijft en botsingen met andere weggebruikers en objecten op de weg vermijdt.

De exacte locatie van een Mercedes uitgerust met DRIVE PILOT wordt bepaald met behulp van een positioneringssysteem dat veel krachtiger is dan conventionele GPS-systemen. Naast de gegevens die door LiDAR-, camera-, radar- en ultrasoonsensoren worden verzameld, geeft een digitale HD-kaart een 3D-beeld van de weg en de omgeving met informatie over weggeometrie, routekenmerken, verkeersborden en speciale verkeerssituaties (bijvoorbeeld ongevallen of wegwerkzaamheden). Deze zeer nauwkeurige kaart verschilt van kaarten voor reguliere navigatiesystemen door onder meer de grotere nauwkeurigheid in centimeters in plaats van meters en het gedetailleerde knooppunt- en trajectmodel. De kaartgegevens worden opgeslagen in back-end datacenters en voortdurend bijgewerkt. Elk voertuig slaat ook een afbeelding van de kaartinformatie aan boord op, vergelijkt dit voortdurend met de backend-gegevens en werkt indien nodig de lokale dataset bij. Dit alles maakt een stabiele en exacte positionering mogelijk door een weergave van de omgeving die onafhankelijk is van factoren zoals schaduwen of vuile sensoren.

DRIVE PILOT: wettelijk geregeld voor de openbare weg

Mercedes-Benz zorgt ervoor dat de nieuwe technologie op een wettelijk verantwoorde manier op de weg wordt gebracht. Engineers, juristen, compliance managers, functionarissen voor gegevensbescherming en ethisch experts hebben tijdens het ontwikkelingsproces als een interdisciplinair team samengewerkt. De basis voor geautomatiseerd rijden wordt bijvoorbeeld gevormd door extra controlemechanismen: voor veiligheidsrelevante functies, zoals voetgangersdetectie, maken de engineers van Mercedes-Benz bewust geen gebruik van algoritmen die het voertuiggedrag veranderen terwijl het voertuig nog in bedrijf is, bijvoorbeeld via zelflerende benaderingen. De focus ligt meer op het zogenoemde 'supervised learning' - dat wil zeggen dat Mercedes-Benz bepaalt en controleert wat de kunstmatige intelligentie mag leren. Voordat de AI-software op de weg wordt gebruikt, worden uitgebreide validatietests uitgevoerd om te garanderen dat de AI in echte verkeersomstandigheden het beoogde gedrag vertoont. In het geval van voetgangersdetectie helpt AI het systeem om objecten en situaties op en naast de weg snel en veilig te identificeren. De ethische eis van de autofabrikant is dat de detectie niet-discriminerend is. Dit betekent dat de autofabrikant met verschillende voertuigsensoren die permanent de weg en de berm in de gaten houden, mensen altijd correct wil identificeren, ongeacht hun kleding, lichaamsgrootte, houding of andere kenmerken.

Met de openstelling van de Wegenverkeerswet (StVG) voor Level 3-systemen in 2017 heeft Duitsland als eerste land een wettelijke basis gecreëerd voor het beoogde gebruik van deze systemen. Het technische goedkeuringsreglement waarmee een dergelijk systeem kan worden gecertificeerd, is pas begin 2021 van kracht geworden. Sindsdien kan het systeem in Europa worden geïmplementeerd; een kans die Mercedes-Benz als eerste fabrikant snel en als eerste merk deed: in december 2021 was Mercedes-Benz de eerste autofabrikant die voldeed aan de veeleisende wettelijke vereisten van de internationale UN-R157 voor een Level 3-systeem dat hooggeautomatiseerd rijden mogelijk maakt.

Concreet leidt dit tot eisen aan het voertuig en verplichtingen voor de bestuurder: het voertuig moet in de hooggeautomatiseerd-modus de rijtaak uitvoeren en voldoen aan alle verkeersregels die gericht zijn op het besturen van het voertuig. De bestuurder heeft echter nog steeds als taak om te voldoen aan andere verkeersregels die gelden op de openbare weg. Hiertoe moet de bestuurder te allen tijde gereed zijn om de controle over te nemen en de controle te hervatten op verzoek van DRIVE PILOT of door andere vanzelfsprekende omstandigheden.