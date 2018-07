Daimler start praktijktest zelfrijdende auto in 2019

20 juli 2018 | Bosch en Daimler zetten vaart achter de ontwikkeling van volledig autonome mobiliteit (SAE-niveau 4/5) in de stad. De partners hebben Californië gekozen als locatie voor hun eerste testvloot. In de tweede helft van 2019 gaan Bosch en Daimler inwoners van de staat een shuttleservice met autonoom rijdende voertuigen aanbieden op een aantal routes in een grote stad. Daimler Mobility Services zal de testvloot en de bijbehorende mobiliteits-app gaan beheren. Het proefproject moet laten zien hoe mobiliteitsservices als carsharing (car2go), taxidiensten (mytaxi) en multimodale platforms (moovel) in de nabije toekomst op een intelligente manier verbonden kunnen worden. Het Amerikaanse techbedrijf Nvidia zal het benodigde kunstmatige intelligentie-platform leveren.

Bij de ontwikkeling van volledig autonoom rijdende voertuigen profiteren Bosch en Daimler van hun decennialange ervaring in het veilig op de markt brengen van mobiliteitsinnovaties. "Het allerbelangrijkste is dat we een veilig, betrouwbaar en volwassen systeem introduceren", aldus Dr. Michael Hafner, Head of Automated Driving bij Daimler AG. "Veiligheid heeft de hoogste prioriteit en is een cruciaal thema in alle ontwikkelingsfasen."

"Je kunt het ontwikkelen van autonoom rijdende voertuigen vergelijken met een tienkamp", aldus Dr. Stephan Hönle, Senior Vice President Business Unit Automated Driving bij Robert Bosch GmbH. "Het is niet genoeg om uit te blinken op één of twee gebieden. We moeten álle disciplines beheersen. Alleen dan zullen we erin slagen om op een veilige manier autonome mobiliteit op autowegen en in de stad te introduceren."

Autonoom rijdende voertuigen gebruiken meerdere sensoren om een beeld te krijgen van hun omgeving. Er is een enorm computervermogen nodig om de informatie van die sensoren in korte tijd te analyseren, te interpreteren en om te zetten naar besturingscommando's. Daarbij moeten de systemen van volledig autonoom rijdende voertuigen redundant zijn uitgevoerd en over een hoge mate van functionele veiligheid beschikken. De benodigde processen worden bijvoorbeeld tegelijkertijd op meerdere plekken in de computer uitgevoerd, daardoor heeft het systeem altijd meteen toegang tot deze parallel gegenereerde informatie.

Het systeem van Bosch en Daimler maakt gebruik van een besturingsnetwerk dat is opgebouwd uit een aantal besturingseenheden. Nvidia levert hiervoor het benodigde platform, dat overweg kan met AI-algoritmes (Artificial Intelligence) die de bewegingen van het voertuig aansturen. De besturingseenheden verzamelen de gegevens uit alle sensoren (radar, video, LIDAR [LIght Detection And Ranging of Laser Imaging Detection And Ranging] en ultrasoonsensoren), verwerken ze in milliseconden en sturen aan de hand daarvan de auto aan. Het besturingsnetwerk als geheel kan honderden biljoenen berekeningen per seconde maken.

In de tweede helft van 2019 zullen Daimler en Bosch in de Amerikaanse staat California een autonoom rijdende testvloot introduceren. Ook gaan de ontwikkelingspartners klanten op een aantal routes in de San Francisco Bay in Silicon Valley een shuttleservice met autonoom rijdende voertuigen aanbieden. De proeven moeten uitwijzen hoe volledig autonoom rijdende voertuigen geïntegreerd kunnen worden in een multimodaal vervoersnetwerk. Veel steden hebben te maken met een bestaand openbaar vervoersysteem dat onder druk staat. De proef in Californië moet laten zien hoe nieuwe technologie een oplossing kan bieden voor dat probleem.

Bosch en Daimler werken sinds april 2017 samen aan de ontwikkeling van autonoom rijden. Hun doel is om daarmee de verkeersstromen in steden te verbeteren, de verkeersveiligheid te vergroten en te werken aan de toekomst van de mobiliteit. De technologie moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat carsharing een stuk aantrekkelijker wordt en dat mensen die niet kunnen of mogen rijden, bijvoorbeeld omdat ze geen rijbewijs hebben, toch mobiel blijven. Ook kunnen inzittenden van autonoom rijdende voertuigen hun tijd een stuk beter benutten doordat ze niet zelf hoeven te rijden. Het voertuig komt naar de bestuurder toe, niet andersom. Binnen een afgebakend stadsdeel kunnen gebruikers straks heel gemakkelijk een deelauto of autonoom rijdende taxi bestellen.

Medewerkers van Bosch en Daimler werken op twee locaties samen: in Stuttgart, Duitsland en rond Sunnyvale in Silicon Valley (nabij San Francisco). Ze delen hun kantoorruimte, wat zorgt voor kortere lijnen en snellere beslissingen. Daarbij hebben ze zo toegang tot de expertise van hun collega's bij het andere bedrijf. Bosch en Daimler delen de kosten van het project.

Het is aan Daimler om het ontwikkelde systeem te integreren in voertuigen. De fabrikant stelt daarom ontwikkelingsvoertuigen aan het project beschikbaar, testfaciliteiten en later ook de voertuigen voor de testvloot. Bosch is verantwoordelijk voor de benodigde componenten, zoals sensoren en besturingseenheden. De partners testen hun systemen in hun eigen laboratoria en op testlocaties in het Duitse Immendingen en Boxberg. Verder heeft Mercedes-Benz sinds 2014 toestemming om autonoom rijdende voertuigen te testen in de omgeving van Sunnyvale, Californië. Sinds 2016 mag de fabrikant dat ook in de Duitse regio Sindelfingen/Böblingen. Bosch was in 2013 de eerste leverancier van auto-onderdelen die autonoom rijdende voertuigen in Duitsland en de Verenigde Staten op de openbare weg mocht testen.