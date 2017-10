Daimler plant tien elektrische modellen in 2022

13 oktober 2017 | Om lokaal emissievrij rijden te realiseren, hanteert Daimler een drievoudige aandrijvingsstrategie met elektroauto's, hybridemodellen en verbrandingsmotoren. De onderneming kiest voor een holistische aanpak bij de elektrificering met het nieuwe technologie- en productmerk EQ. Naast de ontwikkeling van een modulaire voertuigfamilie wordt een omvangrijk ecosysteem ontwikkeld voor de ontwikkeling van de vereiste laadinfrastructuur.

Met het oog op de mobiliteit van de toekomst zet Daimler in op verschillende technologieën die naast elkaar blijven bestaan. Deze zijn perfect toegesneden op de verschillende klantbehoeften en voertuigtypen. Op dit moment maakt de vierde generatie van de Smart Electric Drive de wereld van de elektromobiliteit toegankelijker en aantrekkelijker. Na de Smart ForTwo Coupé en Smart ForFour (stroomverbruik gecombineerd: 12,9/13,1 kWh/100 km; CO2 emissie gecombineerd: 0 g/km) maakt ook de Smart ForTwo cabrio met accu-elektrische aandrijving (stroomverbruik gecombineerd: 13,0 kWh/100 km) zijn debuut in de zomer van 2017. Smart wil als eerste automerk de transitie gaan maken van de verbrandingsmotor naar de elektrische aandrijflijn. Vanaf 2020 wil de fabrikant alleen nog maar Smarts met elektrische aandrijflijn verkopen in Europa en de VS.

Het studiemodel smart vision EQ fortwo geeft een voorproefje van de nabije toekomst. Dit model symboliseert een nieuwe oplossing voor individueel, zeer flexibel en bijzonder efficiënt openbaar vervoer. Het autonoom rijdende en elektrisch aangedreven studiemodel laat zien hoe de toekomst van stedelijke mobiliteit en het toekomstige carsharing eruitzien.

Mercedes-Benz ontwikkelt onder de merknaam EQ een compleet ecosysteem dat naast een elektrische voertuigfamilie ook een omvangrijk aanbod op het gebied van elektromobiliteit bevat. Dit loopt uiteen van intelligente services en energieopslagunits voor particulieren en zakelijke klanten tot laadsystemen en duurzame recycling. Een belangrijke stap vormt de ontwikkeling van een elektro-architectuur die kan worden gebruikt voor verschillende accuaangedreven elektromodellen. Het eerste seriemodel van het nieuwe produktmerk EQ, de EQC, wordt vanaf 2019 in de Mercedes-Benz fabriek in Bremen geproduceerd.

Met de Concept EQA liet Mercedes-Benz tijdens de IAA in Frankfurt zien hoe de EQ-strategie kan worden toegepast in het compacte segment. Dankzij een elektromotor aan de voor- en achteras beschikt deze elektrische atleet over een systeemvermogen van meer dan 200 kW. De rijkarakteristiek kan worden veranderd door de koppelverdeling van de permanente vierwielaandrijving over de voor- en achteras aan te passen. De Concept EQA laat zien welk rijprogramma er is geselecteerd via een unieke virtuele grille.

Met de GLC F-CELL preproductiemodellen geeft Daimler tevens een duidelijk signaal af over de toekomst van de brandstofceltechnologie. De auto's die op de IAA werden onthuld, beschikken als eerste elektroauto met brandstofcel over een lithium-ion-accu die fungeert als extra energiebron. Door middel van een intelligent samenspel voorzien de twee energiebronnen de elektromotor gezamenlijk van stroom, zodat rijplezier hand in hand gaat met lokaal emissievrij rijden. Andere voordelen van deze praktische en gezinsvriendelijke elektroauto's zijn de grote actieradius, de korte tanktijd, een vermogen van 147 kW/200 pk en de nieuwste generatie assistentiesystemen met aandrijfspecifieke functies.

Ook voor de bedrijfswagens komen in de toekomst lokaal emissievrije elektro-aandrijvingen beschikbaar in alle segmenten: de FUSO eCanter voor licht distributiewerk in Europa, Azië en Amerika en de elektrische Mercedes-Benz truck voor zwaar distributietransport. In de VS werkt Daimler Trucks North America aan de elektrische Freightliner eCascadia voor internationaal transport. In 2018 begint de serieproductie van de eerste accuaangedreven elektrische stadsbus. Mercedes-Benz Vans ontwikkelt volledig elektrische uitvoeringen van de Vito en Sprinter.

Plug-in hybrids zijn een andere technologie op weg naar een lokaal emissievrije toekomst. Ze bieden namelijk het beste van twee werelden: in de stad kunnen ze in de volledig elektrische modus rijden, terwijl ze op langere afstanden profiteren van de actieradius van de verbrandingsmotor. Om de belangrijke rol van hybrids met betrekking tot de elektrificatie van auto's te onderstrepen, zullen de plug-in modellen van Mercedes-Benz in de toekomst worden voorzien van de technologiebadge EQ Power.

Omdat de voordelen van plug-in hybrids met name bij grote auto's en bij een mix van korte en lange afstanden tot hun recht komen, biedt Mercedes-Benz dit aandrijfconcept aan voor de C-Klasse en grotere modellen. Het strategische hybride initiatief wordt mogelijk gemaakt door het intelligente, modulaire hybride concept van Mercedes-Benz: door de modulaire opzet kan het worden toegepast op een groot aantal modelseries en carrosserievarianten alsmede linksgestuurde en rechtsgestuurde uitvoeringen.

Na de C350e (sedan, Estate en verlengde uitvoering voor de Chinese markt), de GLE 500e 4MATIC, de GLC 350e 4MATIC, de GLC Coupé 350e 4MATIC en de E350 e is de nieuwe S560e het achtste plug-in model dat Mercedes-Benz op de markt brengt. De hybride aandrijflijn in de S560e koppelt een 270 kW / 367 pk sterke V6-benzinemotor aan een elektrisch vermogen van 90 kW. De hybride transmissie van de derde generatie is een doorontwikkeling van de automatische transmissie 9G-TRONIC PLUS. De koppelomvormer, koppeling en elektromotor zijn ondergebracht in de hybride aandrijfunit. De compacte bouwwijze werd gerealiseerd door de koppeling, torsie-vibratiedemper en lockup-koppeling van de koppelomvormer in de rotor van de elektromotor te integreren en te verbinden.

Daarnaast luidt de Mercedes-Benz Citaro hybrid een nieuw tijdperk in op het gebied van aandrijflijnen voor stadsbussen. Voor het eerst is de hybride technologie als optie leverbaar voor een uiterst breed gamma stadsbussen met diesel- en benzinemotoren en niet slechts voor een aantal modellen. Op deze manier profiteren veel modellen van de voordelen. In combinatie met de eveneens nieuwe elektrohydraulische besturing reduceert de hybride aandrijflijn van de Citaro Hybrid het brandstofverbruik van een bus die reeds bekendstaat om zijn efficiëntie met nog eens 8,5 procent, afhankelijk van de toepassingswijze en de specificaties van het voertuig.

Mercedes-Benz streeft in het kader van de roadmap voor duurzame mobiliteit ook naar optimalisatie van moderne verbrandingsmotoren. De zuinige, schone en met name in Europa erg populaire dieselmotor levert een zekere bijdrage aan de verdere reductie van het vlootverbruik. De nieuwe OM 654 viercilinder dieselmotor legt het fundament voor een nieuwe motorenfamilie van Mercedes-Benz. Het is de eerste dieselmotor voor personenauto's die gebruikmaakt van getrapte verbrandingskommen in de zuigers. Andere innovaties zijn de combinatie van een aluminium motorblok en metalen zuigers alsmede de doorontwikkelde NANOSLIDE cilinderwandcoating. De nieuwe OM 654 viercilinder beleeft zijn werelddebuut in de E220d, die deel uitmaakt van de nieuwe E-Klasse die in het voorjaar van 2016 op de markt kwam. De nieuwe motor verbruikt circa 13 procent minder brandstof dan zijn voorganger in een vergelijkbare auto.

Binnenkort debuteert de nieuwe generatie viercilinder benzinemotoren (M 264) met een specifiek vermogen van meer dan 100 kW per liter. De toepassing van een riemaangedreven starter-generator met 48V-boordsysteem vormt eveneens een stap richting de elektrificatie van de aandrijflijn en deze maakt bijvoorbeeld boosts mogelijk evenals 'zeilen' met uitgeschakelde motor en recuperatie. Net als de zescilindermotor beleeft de nieuwe achtcilindermotor zijn debuut in de S-Klasse. De nieuwe biturbo behoort tot de zuinigste V8-motoren ter wereld en verbruikt tot 6 procent minder brandstof dan zijn voorganger. Om het brandstofverbruik te verlagen, worden vier cilinders van de nieuwe V8 tegelijkertijd uitgeschakeld bij deellast dankzij het CAMTRONIC klepliftsysteem. De nieuwe V8 levert een vermogen van 345 kW / 469 pk en een koppel van 700 Nm en is verkrijgbaar in de S560.

Al jaren ontwikkelt Daimler zich van autofabrikant naar mobiliteitsaanbieder. In de eerste helft van 2017 is het aantal klanten dat wereldwijd gebruikmaakt van digitale mobiliteitsservices zoals car2go (wereldwijd marktleider op het gebied van free-floating carsharing), mytaxi (Europees marktleider) en moovel meer dan verdubbeld. 15 miljoen klanten maken gebruik van de Daimler-mobiliteitsservices in meer dan 100 steden in Europa, Noord-Amerika en China. Dit is een gevolg van het feit dat Daimler zijn CASE-strategie steeds breder toepast. De vier letters verwijzen naar de mobiliteitsthema's van de toekomst: Connected, Autonomous, Shared & Services en Electric. Shared & Services omvat alle mobiliteitsservices van Daimler Financial Services - van carsharing (car2go) en taxiritten (mytaxi) tot mobiliteitsplatforms (moovel). Sinds eind 2016 biedt Daimler ook carsharing aan particuliere klanten aan via Croove - dat alle automerken omvat en verder gaat dan car2go.

'Mercedes me' biedt op digitale wijze toegang tot de wereld van Mercedes-Benz. Klanten kunnen de portal gebruiken om toegang te krijgen tot de services, producten en lifestyle-aanbiedingen van Mercedes-Benz, Daimler en samenwerkingspartners. Na aanmelding hebben Mercedes-Benz rijders toegang tot gepersonaliseerde content én hun eigen auto. Bezitters van een elektrische of plug-in Mercedes-Benz kunnen gebruikmaken van specifieke functies van Mercedes me: met de standaard Remote Online-functie kunnen klanten op handige wijze de laadtoestand en de actieradius controleren alsmede de dichtstbijzijnde laadpaal vinden via hun smartphone.

Intelligent opladen is een belangrijk onderdeel van het elektromobiliteitsinitiatief van Mercedes-Benz Cars, aangezien de klantacceptatie van elektromobiliteit nauw samenhangt met de beschikbaarheid van een goede laadinfrastructuur. Vandaag de dag zijn er al bijzonder veel mogelijkheden om elektrische auto's op te laden, of dat nu thuis via een wallbox is of via een laadpaal. Vanaf 2018 zal gelijkstroomladen op basis van de CCS-standaard (Combined Charging System) geleidelijk zijn weg gaan vinden naar de elektromodellen van Mercedes-Benz. Daimler werkt met tal van partners samen op dat vlak.

Daimler gaat samen met de BMW Group, Ford Motor Company en het Volkswagen-concern met Audi en Porsche deelnemen in een joint venture om langs de belangrijkste routes in Europa een supersnel, high-performance laadnetwerk op te zetten met vermogens tot 350 kW. De bouw hiervan begint in 2017 en in eerste instantie worden er 400 laadpunten gebouwd in Europa.

In het project charge@Daimler bundelt het concern zijn activiteiten voor de realisatie van een intelligentelaadinfrastructuur die alle productielocaties van het merk in Duitsland omvat. Op dit moment hebben medewerkers van Daimler in 24 Duitse steden toegang tot de omvangrijke laadoplossingen. Eind 2018 zal het netwerk meer dan 200 laadpunten omvatten. Sinds voorjaar 2017 is Daimler hoofdinvesteerder bij ChargePoint Inc, een Amerikaanse aanbieder van laadoplossingen. Het doel van deze strategische investering is een aanzienlijke uitbreiding van intelligent opladen en de beschikbaarheid van een uitgebreid premiumaanbod e-mobiliteit.

Naast de interne ontwikkeling, productie-expertise en modulaire strategie voor alternatieve aandrijflijnen streeft Daimler ook naar directe toegang tot hoofdcomponenten voor elektromobiliteit. Via het tot het concern behorende bedrijf Accumotive beschikt Daimler over een omvangrijke knowhow op het gebied van de ontwikkeling en productie van complexe aandrijfaccu's. In het licht van het geplande elektroauto-initiatief onder het product- en technologiemerk EQ zet Daimler stappen richting een wereldwijd accuproductienetwerk met fabrieken in Europa, Azië en Noord-Amerika. Het concern gaat ruim een miljard euro investeren in de wereldwijde accuproductie met twee fabrieken in het Duitse Kamenz en andere productielocaties in Stuttgart-Untertürkheim, Beijing (China) en Tuscaloosa (VS). Het accuproductienetwerk kan flexibel en efficiënt inspelen op veranderingen in de vraag. De verschillende productielocaties leveren aan de plaatselijke autofabrieken en de accu's kunnen indien nodig ook worden geëxporteerd.

Daimler-dochter NuCellSys is wereldwijd leider op het gebied van brandstofcelsystemen en waterstof-opslagsystemen voor toepassing in auto's. Daimler levert sinds 2015 ook stationaire energieopslagsystemen, waarmee het ook kan groeien buiten de automotive sector.

Het expertisenetwerk omvat tevens joint ventures, bijvoorbeeld met Bosch voor elektromotoren (EM-motive). Er zullen andere joint ventures worden opgezet om een waterstofinfrastructuur op te bouwen (H2 Mobility GmbH) en om een Europabreed snellaadnetwerk op te zetten. Voor het uitbouwen van een geïntegreerd ecosysteem op het gebied van elektromobiliteit streeft Daimler AG ook naar specifieke samenwerkingsverbanden, waaronder met ChargePoint, dat laadoplossingen aanbiedt.