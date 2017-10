Daimler neemt accusysteem in gebruik

24 oktober 2017 | Mercedes-Benz Energy GmbH (een dochteronderneming van Daimler AG) en enercity (Stadtwerke Hannover AG) hebben een van de grootste accusystemen in Europa in bedrijf genomen. De energie-opslagunit, waaraan ongeveer een jaar is gebouw, heeft een speciaal doel. Hij fungeert als een 'levend onderdelenmagazijn' voor elektromobiele accusystemen. Het geheel bestaat uit 1.800 van in totaal 3.240 accumodules die gereserveerd zijn voor de derde generatie smart electric drive-vloot. Ze zijn samengebracht in een energie-opslagunit op het enercity-terrein in Herrenhausen en geven het elektriciteitsbedrijf TenneT de beschikking over zogenoemde primary control power (PCP), waarmee de stabiliteit van de stroomtoevoer wordt behouden. Momenteel kan het systeem al 5 MW aan het elektriciteitsnetwerk leveren. Als in 2018 het hele systeem klaar is, komt de totale capaciteit op 17,4 MWh te liggen.

Voordat de lithium-ion accu's worden ingebouwd in de elektrische voertuigen van Daimler AG, worden ze in de energie-opslagunit van enercity gebruikt als PCP voor de Duitse markt. Deze vorm van 'levende opslag' is een aantrekkelijke business case die alleen kan worden gerealiseerd als autofabrikanten samenwerken met elektriciteitsbedrijven. Ze profiteren in dat geval van elkaars expertise op het gebied van energievoorziening, systeemservices, ontwikkeling, productie en verkoop van accu's. De productie van de lithium-ion accu's vond plaats bij Daimler-dochter Accumotive, de ontwikkeling en productie van het opslagsysteem kwam voor rekening van Daimler-dochter Mercedes-Benz Energy. Beide bedrijven zijn gevestigd in Kamenz. Enercity is verantwoordelijk voor de verkoop van de PCP.

Daimler en enercity dragen op een belangrijke manier bij aan de markt voor PCP en de markt voor elektromobiliteit. De lithium-ion accu's zorgen er met hun opslagcapaciteit voor dat het stroomnetwerk gestabiliseerd kan worden als er schommelingen zijn in de elektrische opbrengst uit onder meer windmolens en zonne-energie. Momenteel wordt dat nog gedaan door in elektriciteitscentrales grote turbines aan te zetten. Ongeveer de helft van het nieuwe systeem is nu operationeel en gekoppeld aan het netwerk, en heeft momenteel een output van 5 MW.

De toepassing van elektrische aandrijving in auto's is een belangrijke stap op weg naar het halen van internationale CO2- en klimaatdoelstellingen. Daimler beseft dat duurzaamheid verder gaat dan de uitstoot van auto's. In de CASE-strategie van het concern wordt daarom gekeken naar de totale levenscyclus: van ontwikkeling tot productie en van het gebruik van een product tot het recyclen ervan. Daimler, Accumotive, Mercedes-Benz Energy en enercity hebben nu een win-winsituatie gecreëerd met hun nieuwe accusysteem. Er worden onderdelen opgeslagen (de lithium-ion accu's) die tegelijkertijd voorzien in de belangrijke behoefte aan PCP.