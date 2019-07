Daimler mag bestuurderloos parkeren

23 juli 2019 | Bosch en Daimler hebben een mijlpaal bereikt op weg naar volledig geautomatiseerd rijden. De twee ondernemingen hebben nu toestemming gekregen van de betreffende autoriteiten in Baden-W├╝rttemberg voor hun geautomatiseerde parkeersysteem in de parkeergarage van het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. De geautomatiseerde valet parking is toegankelijk via een smartphone-app en vergt geen veiligheidsbestuurder. Daarmee is het 's werelds eerste volledig geautomatiseerde en bestuurderloze parkeerfunctie op SAE Level 4 die officieel is goedgekeurd voor dagelijks gebruik.

"Dit besluit door de autoriteiten onderstreept dat innovaties als geautomatiseerde valet parking als eerste in Duitsland toegepast kunnen worden", aldus Dr. Markus Heyn, lid van de raad van bestuur van Robert Bosch GmbH. "Bestuurderloos rijden en parkeren zijn belangrijke bouwstenen voor toekomstige mobiliteit. Het geautomatiseerde parkeersysteem laat zien hoe ver we nu al zijn met de ontwikkelingen op dit gebied."

"De goedkeuring door de instanties in Baden-Württemberg schept een precedent voor het verkrijgen van toekomstige goedkeuring voor deze parkeerservice in parkeergarages over de hele wereld", aldus Dr. Michael Hafner, Hoofd aandrijflijntechnologieën en geautomatiseerd rijden bij Daimler AG. "Als pionier op het gebied van geautomatiseerd rijden maakt dit project de weg vrij voor de toekomstige massaproductie van geautomatiseerde valet parking."

Veiligheid was vanaf het begin zowel voor Bosch als Daimler prioriteit nummer één voor de bestuurderloze parkeerservice. Omdat er tot dusver nog geen officieel goedkeuringsproces bestaat voor geautomatiseerde rijfuncties zonder bestuurder, hebben de lokale instanties (de regionale administratieve autoriteit in Stuttgart en het ministerie van Transport van de staat Baden-Württemberg) het project samen met specialisten van de Duitse certificeringsinstantie TÜV Rheinland tot in detail geanalyseerd. Hun doel was het beoordelen van het veiligheidsniveau van zowel de technologie van de voertuigen als die van de parkeergarage zelf.

Het resultaat is een omvangrijk veiligheidsconcept met de noodzakelijke test- en goedkeuringscriteria, die ook na dit pilotproject toepasbaar zijn. In het concept hebben de ontwikkelaars vastgelegd hoe de bestuurderloze auto's voetgangers en andere voertuigen in hun baan opmerken en hoe ze op betrouwbare wijze stoppen wanneer ze een obstakel tegenkomen. Bovendien is een veilige communicatie van alle systeemcomponenten met elkaar en een betrouwbare activering van het parkeerproces geïmplementeerd.

De parkeergarage inrijden, uitstappen en de auto laten parkeren door op het scherm van de smartphone te tikken; voor valet parking is niet langer een bestuurder nodig. Terwijl deze de parkeergarage al heeft verlaten en zich aan andere zaken kan wijden, rijdt de auto zelfstandig naar een toegewezen plek en parkeert zichzelf. Later wordt de auto op dezelfde wijze weer voorgereden. De intelligente parkeergarage-infrastructuur van Bosch wordt hier gecombineerd met de voertuigtechnologie van Mercedes-Benz. Bosch-sensoren in de parkeergarage monitoren de rij-ingang en de omgeving, en verschaffen de informatie die nodig is om de auto te geleiden. De voertuigtechnologie zet de commando's van de infrastructuur om in rijmanoeuvres. Op deze manier kunnen auto's zichzelf in een parkeergarage zelfs naar een hoger- of lagergelegen verdieping sturen. Wanneer de sensoren een obstakel bespeuren, stopt de auto direct.

Bosch en Daimler zijn in 2015 begonnen met de ontwikkeling van volledig geautomatiseerd en bestuurderloos parkeren. In de zomer van 2017 bereikte hun pilotoplossing in de parkeergarage van het Mercedes-Benz Museum in Stuttgart een belangrijke mijlpaal: geautomatiseerde valet parking in de praktijk werd voor het eerst publiekelijk gepresenteerd. Deze primeur werd gevolgd door een intensieve test- en opstartfase. In 2018 konden museumbezoekers de parkeerservice live gebruiken, in het bijzijn van getraind veiligheidspersoneel, en hun ervaringen delen. Eén onderdeel van het pilotproject betrof het testen van lichtconcepten op de auto's. Turquoise lichtsignalen geven aan dat een auto in de geautomatiseerde rijmodus staat en informeert passanten en andere verkeersdeelnemers dat de auto zichzelf bestuurt. De uitkomsten van deze tests staan verwoord in de recent gepubliceerde SAE standaard 3134. Het verkrijgen van definitieve goedkeuring van de autoriteiten is opnieuw een belangrijke mijlpaal voor Bosch en Daimler. Binnenkort kunnen geïnteresseerden de innovatieve valet parking service dagelijks in actie zien in de parkeergarage van het Mercedes-Benz Museum zonder de extra supervisie van een veiligheidsbestuurder.