25 februari 2019 | BMW Group en Daimler AG bundelen hun mobiliteitsservices om een wereldwijde speler te creƫren die duurzame stedelijke mobiliteit verschaft aan klanten. De twee concerns investeren samen meer dan 1 miljard euro om hun bestaande aanbod van carsharing, chauffeursservices (ride-hailing), parkeren, opladen en multimodaliteit uit te bouwen en nauw met elkaar te verbinden. Het samenwerkingsverband omvat vijf joint ventures: REACH NOW voor multimodaliteit, CHARGE NOW voor opladen, FREE NOW voor ride-hailing, PARK NOW voor parkeren en SHARE NOW voor carsharing.

"Onze mobiliteitsservices hebben samen een sterk klantenbestand opgebouwd en we zetten nu de volgende strategische stap. We bundelen de kracht en knowhow van veertien succesvolle merken en investeren meer dan € 1 miljard in het oprichten van een nieuwe speler voor de snelgroeiende markt van stedelijke mobiliteit", aldus Dieter Zetsche, lid van de raad van bestuur van Daimler AG en Hoofd Mercedes-Benz Cars. "Door een intelligent netwerk van joint ventures op te zetten, kunnen we de huidige en toekomstige stedelijke mobiliteit vormgegeven en de kansen die digitalisering, shared services en de toenemende mobiliteitsbehoeften van onze klanten bieden, maximaal benutten. Daarbij denken we ook aan samenwerking met andere aanbieders, evenals overnames van start-ups of gevestigde bedrijven."

"We creëren een toonaangevende, wereldwijde gamechanger. De 60 miljoen klanten die we nu reeds hebben, kunnen gebruikmaken van een naadloos geïntegreerd, duurzaam ecosysteem voor carsharing, ride-hailing, parkeren, opladen en multimodaliteit. We hebben een duidelijke visie: deze vijf services zullen steeds nauwer met elkaar worden verbonden tot één gezamenlijk mobiliteitsaanbod met volledig elektrische, zelfrijdende auto's die autonoom kunnen opladen en parkeren, en aan andere vervoermiddelen gekoppeld kunnen worden", aldus Harald Krüger, voorzitter van de raad van bestuur van BMW AG. "Dit aanbod wordt een belangrijke pijler in onze strategie als mobiliteitsaanbieder. De samenwerking is voor ons de ideale manier om onze kansen te maximaliseren in een groeiende markt en tegelijkertijd de investeringen te delen."

Met hun jarenlange ervaring hebben de mobiliteitsservices van beide concerns een sterk klantenbestand opgebouwd, met samen in totaal meer dan 60 miljoen actieve gebruikers. Op basis van het aantrekkelijke productaanbod en het solide klantenbestand in de belangrijkste regio's van Europa en de VS, zullen de vijf ondernemingen hun wereldwijde aanwezigheid vergroten. Als onderdeel van de samenwerking worden de bestaande mobiliteitsservices van beide autofabrikanten opgenomen in vijf joint ventures:

REACH NOW biedt meer dan 6,7 miljoen gebruikers toegang tot uiteenlopende mobiliteitsoplossingen via een multimodaal mobiliteitsplatform. De REACH NOW-apps bieden verschillende opties om van A naar B te reizen. Kaartjes voor het openbaar vervoer kunnen direct worden geboekt en betaald, evenals mobiliteitsopties als carsharing, ride-hailing en huurfietsen. REACH NOW wordt geleid door CEO Daniela Gerd tom Markotten en CFO Johannes Prantl.

CHARGE NOW is een service van Digital Charging Solutions GmbH (DCS) en levert met zijn omvangrijke laadnetwerk een belangrijke bijdrage aan emissievrij rijden. CHARGE NOW zorgt ervoor dat openbare laadpunten snel en eenvoudig te vinden, te gebruiken en te betalen zijn, zowel thuis als onderweg. Digital Charging Solutions GmbH ontwikkelt oplossingen voor een eenvoudig, gestandaardiseerd gebruik van openbare laadpunten voor autofabrikanten en wagenparkbeheerders. Met meer dan 100.000 laadpunten in 25 landen helpen deze white-label oplossingen fabrikanten en wagenparkbeheerders bij het realiseren van hun strategieën op het gebied van elektromobiliteit. Klanten profiteren van een internationale toegang tot een van de grootste en snelst groeiende laadnetwerken ter wereld, met op dit moment meer dan 250 laadpuntexploitanten (Charge Point Operators, CPO's).

PARK NOW maakt parkeren in parkeergarages en langs de weg makkelijker. De innovatieve, digitale parkeerservice stelt klanten in staat om in één oogopslag de optimale parkeeroplossing te vinden, parkeerplaatsen te reserveren, de parkeerduur te regelen, parkeergarages zonder parkeerkaart in en uit te rijden en de parkeertarieven automatisch te betalen. Bovendien helpt PARK NOW steden en gemeenten om het zoeken naar een parkeerplek in de binnenstad te verminderen, wat ongeveer 30 procent van het verkeer vertegenwoordigt. Zo draagt PARK NOW bij aan schonere, gezondere en leefbare binnensteden. Meer dan 30 miljoen klanten in meer dan 1.100 steden in Europa en Noord-Amerika maken al gebruik van de service. PARK NOW en CHARGE NOW worden geleid door CEO Jörg Reimann en CFO Thomas Menzel.

FREE NOW biedt uiteenlopende mobiliteitsservices aan, waaronder taxi's, privéchauffeurs met een los te huren voertuig en de nieuwste E-scooters. Als een van de grootste ride-hailers in Europa en Latijns-Amerika bedient FREE NOW nu al meer dan 21 miljoen klanten en meer dan 250.000 chauffeurs, die samen een waardevolle bijdrage leveren aan vermindering van het verkeer in stadscentra. FREE NOW wordt geleid door CEO Marc Berg en CFO Sebastian Hofelich.

SHARE NOW is een free-floating carsharingservice waarmee klanten voertuigen kunnen huren en betalen via hun smartphone. Meer dan 4 miljoen klanten maken al gebruik van 20.000 voertuigen in 31 steden over de hele wereld. Het aanbod wordt uitgebreid om een nog sterkere marktpositie te krijgen. Carsharing verhoogt de bezettingsgraad van auto's en helpt het totale aantal auto's op de weg in stedelijke gebieden te verminderen. Olivier Reppert is benoemd tot CEO van SHARE NOW, met Stefan Glebke als CFO.

Met REACH NOW, CHARGE NOW, FREE NOW, PARK NOW en SHARE NOW bieden BMW Group en Daimler AG oplossingen voor steden en gemeenten die hun verkeer efficiënter en duurzamer willen maken. Met hun bestaande services beschikt de groep over de cruciale middelen om duurzame stedelijke mobiliteit te ondersteunen en verder te ontwikkelen. "We sturen heel duidelijk aan op groei, en samen zullen we consequent blijven investeren in onze gezamenlijke mobiliteitsservices. We willen nog meer vervoermiddelen met elkaar verbinden, nog meer mensen bereiken in andere steden en zo de levenskwaliteit in steden verbeteren", licht Krüger toe.

Het nieuwe mobiliteitsaanbod moet eenvoudig toegankelijk, intuïtief en op de behoeften van de gebruikers afgestemd zijn. Het naadloos geïntegreerde, duurzame ecosysteem maakt mobiliteit in steden gemakkelijker; daar waar de toekomst van mobiliteit in de komende jaren en decennia zal worden bepaald. Dit is te zien aan de keuze voor Berlijn als vestigingsplaats voor het hoofdkantoor. Een centrum van creativiteit en innovatie, een aantrekkelijke locatie voor werknemers en aanstormend talent. De komende jaren zullen wereldwijd 1.000 nieuwe banen worden gecreëerd, ook in Berlijn en Duitsland. Na een investerings- en groeifase moet aantrekkelijke winstgevendheid een onderdeel worden van het succes van de nieuwe onderneming.

"Als premiumfabrikant creëren we al lange tijd de norm in de auto-industrie en voor onze klanten. In het premium autosegment zullen we in het belang van onze klanten blijven concurreren. Maar ons nieuwe aanbod van on demand stedelijke mobiliteit vormt een logische uitbreiding van de waardeketen. Uiteindelijk willen we onze klanten zoveel mogelijk opties bieden om van A naar B te reizen. Kort gezegd: zelf rijden, meerijden of gereden worden", aldus Zetsche.

Met hun gezamenlijke mobiliteitsservices spelen BMW Group en Daimler AG in op de mobiliteitsbehoeften van nu en de toekomst, waarbij de focus ligt op steden. De digitalisering biedt veel mogelijkheden en creëert nieuwe mogelijkheden op het gebied van individuele mobiliteit. In de nabije toekomst kunnen klanten gebruikmaken van extra mobiliteitsopties op basis van een volledig elektrisch en zelfrijdend wagenpark, met auto's die on-demand beschikbaar zijn, automatisch worden opgeladen, automatisch worden geparkeerd en zelf verbinding maken met andere vervoermiddelen. In de strijd om de beste stedelijke mobiliteit vormt de belofte van veiligheid en comfort van de twee toonaangevende Duitse premiumfabrikanten een basis om dit mogelijk te maken.