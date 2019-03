Daimler en BMW werken samen aan zelfrijdende auto

1 maart 2019 | Daimler AG en BMW Group willen hun krachten gaan bundelen bij de ontwikkeling van geautomatiseerd rijden. In een eerste stap moet de ontwikkeling van rijassistentiesystemen en geautomatiseerd rijden op snelwegen (in beide gevallen tot en met SAE Level 4) naar de volgende technologiegeneratie worden gebracht. Beide concerns hebben een overeenkomst getekend (MoU - Memorandum of Unterstanding) om deze belangrijke technologie voor de mobiliteit van de toekomst gezamenlijk verder te ontwikkelen. Daimler AG en BMW Group beogen naar een langdurige en strategische samenwerking en streven ernaar de volgende technologiestap reeds voor het midden van het volgende decennium beschikbaar te maken.

Ola Källenius, lid van de raad van bestuur van Daimler AG en verantwoordelijk voor concernonderzoek en Mercedes-Benz Cars ontwikkeling: "Autonoom rijden is voor ons een van de meest revolutionaire trends waaraan we in het gehele Daimler-concern intensief werken. Daarbij staat voor ons, zoals altijd bij Daimler, de veiligheid op de eerste plaats. In plaats van individuele eilandoplossingen streven we naar een betrouwbaar totaalsysteem, dat grote voordelen met zich meebrengt voor onze klanten. Samen met de juiste partners willen we het potentieel van deze technologie naar een hoger plan tillen en geschikt maken voor veilige toepassing op de openbare weg."

Klaus Fröhlich, lid van de raad van bestuur van BMW AG en verantwoordelijk voor ontwikkeling: "We zetten onze strategie consequent voort en bundelen daartoe de expertise van twee technologieleiders. BMW Group zet in op langdurige samenwerkingsverbanden, om de industrialisering van het autonoom rijden te realiseren met behulp van een flexibel, modulair en niet-exclusief platform. Door bundeling van de knowhow van beide concerns versterken we de innovatiekracht en versnellen we de invoering van deze technologie."

Voor Daimler AG en BMW Group zijn de voordelen van de beoogde samenwerking duidelijk: met de expertise en ervaring van de afzonderlijke partners en de modulaire architectuur wordt de ontwikkeling van toekomstige technologiegeneraties versneld en efficiënter. Naast deze synergiën is een ander voordeel dat klanten sneller profiteren van de nieuwe technologie, die in kortere innovatiecycli wordt geactualiseerd. De veiligheid van de inzittenden en alle overige verkeersdeelnemers is daarbij voor beide concerns van het grootste belang. Zodoende is de betrouwbaarheid van de systemen van doorslaggevend belang bij de samenwerking. Beide concerns streven er daarbij als vanouds naar om de toon te zetten bij de ontwikkeling.

De gezamenlijke ontwikkeling moet door middel van een modulaire architectuur meerdere automatiseringsstappen tot Level 4 gaan omvatten, waarbij de technologie van Level 3 en 4 zowel in Europa als in de VS en China geautomatiseerd rijden op snelwegen mogelijk gaat maken. Tegelijkertijd zijn de partners ook in gesprek met elkaar over een toekomstige uitbreiding van de samenwerkingsomvang voor de ontwikkeling van volgende automatiseringsstappen, zowel voor het rijden op snelwegen als in stedelijk gebied. Dat benadrukt het langdurige en intensieve karakter van de samenwerking met als doel een modulair platform voor geautomatiseerd rijden. Dit heeft echter geen invloed op de ontwikkeling van de huidige generaties en de samenwerking tussen beide concerns, die wordt onveranderd voortgezet. Beide concerns onderzoeken verdere samenwerkingsverbanden met technologiebedrijven en autofabrikanten, die aan het succes van het platform kunnen bijdragen.

Daimler AG werkt al lange tijd intensief aan zowel ontwikkelingsprojecten op serieproductieniveau als Level 3- en Level 4/5-voertuigen. Daarbij maakt Daimler gebruik van een voortrekkersrol op het gebied van actieve veiligheidssystemen, waarvan de werking van meet af aan in eigen huis wordt geprogrammeerd. In San José in Silicon Valley wordt in 2019 de eerste pilot voor tests van Daimler en Bosch met zelfrijdende auto's (Level 4/5) in een stedelijke omgeving gestart. Daarmee wordt opnieuw een mijlpaal gezet in de bestaande samenwerking tussen beide partners en zal de samenwerking als gepland worden voortgezet. Aan het begin van het volgende decennium zal Daimler zowel verregaand geautomatiseerde (Level 3) als volledig geautomatiseerde (Level 4/5) voertuigen op de markt brengen. Als enige OEM wereldwijd beschikt Daimler vanwege het omvangrijke productportfolio - van personenauto's en bestelwagens tot bussen en trucks - over een uitstekende uitgangsbasis voor alle toepassingen van autonoom rijden en focust bij het geautomatiseerd rijden dan ook op modulaire oplossingen.

BMW Group werkt sinds 2006 aan verregaand geautomatiseerd rijden en heeft voor de ontwikkeling richting de serieproductie een niet-exclusief platform opgezet met technologie-, leveranciers- en OEM-partners. Sinds 2017 is de ontwikkeling op de Autonomous Driving Campus in het Duitse Unterschleißheim met succes geïntegreerd en zijn er samen met partners grote stappen gezet richting de industrialisatie en modulariteit van de technologie. De flexibele softwareontwikkeling die hierbij voor het eerst werd ingezet, versnelt daarbij de ontwikkeling van het platform en creëert maatstaven in de auto-industrie. Wereldwijd wordt deze nieuwe technologie op de openbare weg getest, met op dit moment meer dan zeventig testauto's. De auto's verzamelen data om de technologie door machinaal leren met kunstmatige intelligentie in de virtuele simulatie verder te ontwikkelen. Daarbij worden nieuwe functies van Level 2 tot Level 5 op de openbare weg getest. De technologiegeneratie die op dit moment wordt getest, gaat in 2021 voor het eerst in productie in de BMW iNEXT met Level 3 en zal geschikt zijn voor pilotprojecten met Level 4.