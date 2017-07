Daimler

Daimler blijft trouw aan dieselmotor

19 juli 2017 | De raad van bestuur van Daimler heeft een omvangrijk toekomstplan voor dieselaandrijving goedgekeurd. "Het publieke debat rondom de dieselmotor zorgt voor onzekerheid, met name bij klanten. Daarom hebben we besloten tot het nemen van verdere maatregelen om dieselrijders weer zekerheid te geven en het vertrouwen in deze aandrijvingstechniek te versterken", zei Dr. Dieter Zetsche, voorzitter van de raad van bestuur van Daimler AG en hoofd Mercedes-Benz Cars. "Wij zijn ervan overtuigd, dat de dieselmotor niet in de laatste plaats vanwege zijn geringe CO2-uitstoot ook in de toekomst een vast onderdeel van de aandrijvingsmix zal zijn."