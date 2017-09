Mercedes-Benz

Daimer geeft slooppremie op oude diesels

15 september 2017 | Mercedes-Benz en Smart zetten de inspanningen voor een schoner milieu kracht bij. Tijdelijk bieden ze een financieel voordeel bij de aankoop van een nieuwe personenauto die aan de EU6-emissienorm voldoet. Het financiële voordeel van 2.000 euro (Mercedes-Benz) of 1.000 euro (smart) exclusief BTW is geldig bij inruil van een personenauto (diesel of benzine) met EU1- tot EU4-motor ongeacht het merk (voor een nieuwe Mercedes-Benz personenauto inclusief V-Klasse en smart).