500.000 Mercedes-Me adapters geactiveerd

21 augustus 2020 | Sinds 2016 biedt Mercedes-Benz klanten de mogelijkheid om modellen vanaf 2002 die nog niet over connectiviteit beschikken, uit te rusten met de Mercedes me Adapter. Na koppeling van de adapter met een smartphone zijn de connectiviteitsservices niet langer alleen voorbehouden aan klanten die een nieuwe auto kopen. Meer dan een half miljoen auto's wereldwijd zijn tot nu toe uitgerust met de adapter. De 500.000ste adapter werd in Maleisiƫ gemonteerd. Modellen die achteraf zijn uitgerust met de adapter rijden nu rond in 33 landen in Europa en de Aziƫ/Pacific-regio. Met Estland, Litouwen en Cyprus zullen dit jaar nog drie landen worden toegevoegd. Sinds augustus van dit jaar hebben klanten de mogelijkheid om de adapter zelf te installeren in hun Mercedes-Benz en hoeven ze daarvoor niet meer naar een Mercedes-Benz dealer. Een selfservice installatieproces in de app leidt hen door alle stappen. Dit maakt activering binnen enkele minuten mogelijk.

De activering vereist de installatie van de Mercedes me Adapter, een Mercedes me-account en een verbinding met de Mercedes me Adapter-app. De informatie wordt uit de auto uitgelezen en via Bluetooth in de app geüpload. De app biedt eigenaren van een Mercedes-Benz verschillende functies in vier categorieën: voertuig, mobiliteit, statistieken en service. De geïntegreerde zoekfunctie voor tankstations en parkeerplaatsen behoort met gemiddeld 150.000 zoekopdrachten per week tot de meest gebruikte functies. Deze functie toont de tankstations in de omgeving met de bijbehorende brandstofprijzen en openingstijden en geeft beschikbare parkeerplaatsen aan op nabijgelegen parkeerterreinen, inclusief parkeerkosten. Een andere populaire functie is de telediagnose, waarbij de app een waarschuwing geeft bij een eventuele storing aan de auto. Op hun smartphone kunnen klanten alles in de gaten houden, van het oliepeil tot de accu, en bandenspanning. De app informeert de dealer automatisch wanneer er een servicebeurt nodig is. Klanten kunnen online een afspraak maken via de app en per telefoon of mail contact opnemen met zowel hun dealer als een 24-uurs hotline.

Naast functies als parkeren, tanken en navigatie toont de Mercedes me Adapter-app ook informatie over het voertuig en beschikbare services. Gegevens zoals het brandstofniveau, de motorolie- en koelvloeistoftemperatuur, de mate van motorbelasting en de inlaattemperatuur worden in de cockpit weergegeven. De individuele rijstijl wordt geanalyseerd via de Driver Score-functie. Deze legt het acceleratie- en remgedrag van de bestuurder vast om zuinig te kunnen rijden. Eerdere ritten en tankstops kunnen worden bekeken in het gedeelte Statistieken; de lijst kan worden geëxporteerd om als basis voor een rittenboek te dienen. De app herinnert de gebruiker er automatisch aan wanneer de bandenspanning of het oliepeil moeten worden gecontroleerd of wanneer de volgende onderhoudsbeurt moet worden uitgevoerd, met vermelding van de resterende tijd en kilometers.

De Mercedes me Adapter is een belangrijk onderdeel van de verkoopstrategie 'Best Customer Experience 4.0' van de divisie Mercedes-Benz Cars. Met 'Best Customer Experience 4.0' focust het merk op de veranderende klantwensen in het digitale tijdperk. Het doel is om klanten een naadloze en gemakkelijke ervaring te bieden wanneer ze in contact willen komen met Mercedes-Benz, ongeacht de tijd en plaats of het kanaal dat ze gebruiken. Daarom combineert Mercedes-Benz de fysieke dealervestiging naadloos met de digitale kanalen en herontwerpt deze met innovatieve Store- en dealerconcepten. Tegelijkertijd verwacht het merk samen met zijn verkooporganisatie tegen 2025 een kwart van de wereldwijde personenwagenverkopen via online kanalen te genereren.

De digitalisering van de verkoop omvat ook de werkplaats- en aftersalesactiviteiten: Mercedes-Benz verwacht dat 80 procent van alle serviceafspraken in 2025 online wordt geboekt. Klanten ontvangen individuele offertes en datumvoorstellen die ze met één muisklik kunnen accepteren. De basis voor de doorontwikkeling van de verkoop volgens de huidige klantwensen werd in 2013 gelegd met 'Best Customer Experience', om het voor nieuwe en bestaande klanten makkelijker te maken om toegang te krijgen tot producten en services van Mercedes-Benz.

