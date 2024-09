Mercedes-AMG introduceert GT Motorsport Collectors Edition

De matzwarte 21 inch kruisspaaks gesmede AMG-velgen worden geaccentueerd door PETRONAS-kleurige velgranden. De remklauwen van het standaard keramisch AMG-composietremsysteem met vaste remklauwen met zes zuigers voor en zwevende remklauwen met één zuiger achter hebben dezelfde kleur. De vooras is voorzien van 420 mm remschijven. De 'Motorsport Collectors Edition' staat standaard op Michelin Pilot Sport Cup 2R Cup-banden in de maten 295/30 ZR 21 voor en 305/30 ZR 21 achter.

Het standaard AMG-carbonpakket exterieur, met zijn frontsplitter, sierlijsten in de dorpelverbreders, diffusor en achterspoiler in hoogwaardig carbon, benadrukt de nauwe band met de autosport. De rijke standaarduitrusting omvat onder meer ook het glazen panoramadak en het AMG-aerodynamicapakket met vaste achterspoiler op de achterklep. Het AMG-nightpakket II versterkt de individuele uitstraling van de 'Motorsport Collectors Edition'. Dit pakket omvat elementen in zwartchroom, inclusief accenten in de grille, typeaanduiding en Mercedes-ster aan de achterzijde. De AMG-tankdop in zilverchroom met opschrift 'AMG' benadrukt eveneens de speciale status van de edition.

PETRONAS-kleurige interieurdetails

Ook het interieur is voorzien van talrijke PETRONAS-kleurige details. De standaard AMG Performance-stoelen zijn bekleed met zwart nappaleder/microvezel MICROCUT met PETRONAS-kleurige siernaden en AMG-logo's in de hoofdsteunen. De sierdelen in AMG-carbon harmoniëren met het verwarmde AMG Performance-stuurwiel in leder/microvezel MICROCUT met PETRONAS-kleurige siernaden. Deze siernaden zijn ook terug te vinden op de portierpanelen, het combi-instrument en de middenconsole. De AMG-instaplijsten zijn zwart met PETRONAS-kleurige verlichting.

Het Burmester High End 3D-surround sound system met vijftien luidsprekers en 1.170 watt systeemvermogen, de 360o-camera, de MBUX interieurassistent, het bestuurdersassistentiepakket en het head-up display behoren ook tot de standaarduitrusting. AMG TRACK PACE ondersteunt met een schat aan gegevens bij het rijden op het circuit. En er is een systeem waarmee de voorkant van de sportwagen kan worden verhoogd om makkelijker over drempels of stoepranden te rijden. De sfeerverlichting en het ENERGIZING-pakket dragen bij aan een behaaglijk gevoel op lange ritten. De '1 out of 200' edition-badge in de middenconsole geeft de gelimiteerde oplage van het speciale model aan.

Om deze edition te beschermen tegen diefstal of vandalisme, is hij uitgerust met GUARD 360 voertuigbescherming. Elke klant ontvangt daarnaast een op maat gemaakte, edition-specifieke AMG-indoor car cover. Met zijn ademende buitenkant van scheurvast synthetisch vezelweefsel en een antistatische binnenkant van flanel beschermt hij de sportwagen tegen stof en krassen in de garage.

De 450 kW (612 pk) sterke 4,0 liter AMG-V8-biturbomotor draagt samen met de aerodynamische finetuning met verminderde lift en krachtigere koeling bij aan een verder verbeterde rijdynamiek.