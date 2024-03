Mercedes-AMG introduceert GT 43 Coupe

De turbo wordt aangestuurd via het 48V-boordnet, dat ook de riemaangedreven startdynamo (RSG) voedt. Dit levert kortstondig een extra boost van 10 kW (14 pk). De tweede generatie RSG functioneert in het 48V-boordnet ook als mild-hybrid, die naast de tijdelijke prestatieboost ook functies als uitrollen en recuperatie mogelijk maakt voor enige efficiëntie. De 48V-technologie verhoogt ook het comfort, omdat de overgangen tussen de start/stop- en de uitrolfunctie bijna onmerkbaar zouden verlopen.

Elektrische uitlaatgasturbo

De 2,0 liter viercilinder AMG-turbomotor in de AMG GT 43 levert zijn maximumvermogen van 310 kW (422 pk) bij 6.750 t/min. Het maximumkoppel van 500 Nm is beschikbaar tussen 3.250 en 5.000 t/min. Afhankelijk van de situatie garandeert het systeem ook een kortstondige extra boost van 10 kW (14 pk) via de riemaangedreven startdynamo (RSG).

Het werkingsprincipe van de elektrische uitlaatgasturbo is gebaseerd op dezelfde technologie die ook wordt gebruikt door het Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Een ongeveer 4 cm smalle elektromotor is direct op de as van de turbo geïntegreerd, tussen het turbinewiel aan de uitlaatzijde en het compressorwiel aan de zijde waar frisse lucht wordt toegevoerd. Dit proces wordt elektronisch aangestuurd en zorgt voor de directe aandrijving van de as van de turbocompressor aan en versnelt zo het compressorwiel voordat de uitlaatgasstroom de conventionele aandrijving overneemt.

Dit verbetert het reactiegedrag aanzienlijk vanaf stationair toerental en over het gehele toerenbereik. Daarnaast zorgt de elektrificatie van de turbo voor een hoger koppel bij lage toerentallen. Dit verbetert ook de souplesse en optimaliseert het acceleratievermogen vanuit stilstand. Zelfs wanneer de bestuurder van het gas gaat of remt, handhaaft de technologie van de e-turbo te allen tijde de laaddruk.

AMG SPEEDSHIFT MCT 9G-transmissie

In de AMG SPEEDSHIFT MCT 9G-transmissie (MCT = Multi-Clutch Transmission) vervangt een natte startkoppeling de koppelomvormer. Deze koppeling vermindert het gewicht en optimaliseert dankzij de lagere massatraagheid de respons op gaspedaalcommando's, vooral tijdens het accelereren en bij lastwisselingen. De software zorgt voor korte schakeltijden en snel meervoudig terugschakelen. Ook is er de RACE START-functie, die een optimale acceleratie vanuit stilstand garandeert.

Actieve aerodynamica

De horizontale lamellen achter de bovenste luchtinlaat kunnen elektronisch worden geopend en gesloten. Dit betekent dat de luchtstroom naar behoefte wordt geleid en zo de aerodynamische prestaties verbetert.

Normaal gesproken zijn de lamellen gesloten, zelfs op topsnelheid. Deze stand vermindert de luchtweerstand. Alleen wanneer bepaalde temperaturen op vooraf gedefinieerde onderdelen worden bereikt en de behoefte aan koellucht heel hoog is, gaan de lamellen open en stroomt een maximale hoeveelheid koellucht naar de warmtewisselaars.

Hetzelfde geldt voor een ander actief onderdeel van de aerodynamica: de uitschuifbare achterspoiler, die in het silhouet van het voertuig is geïntegreerd. Deze spoiler verandert afhankelijk van de rijomstandigheden van positie. De besturingssoftware houdt rekening met diverse parameters: het neemt de rijsnelheid, de dwars- en langsacceleratie en de stuursnelheid mee in de berekening. Bij snelheden boven de 80 km/h neemt de spoiler vijf verschillende hoekposities in om de rijstabiliteit te optimaliseren of de luchtweerstand te verminderen.

Onderstel

Standaard is de AMG GT 43 uitgerust met een staalgeveerd AMG-onderstel met high-performance aluminium schokdempers en lichtgewicht schroefveren. Een bijzonder kenmerk is de multilink vooras met vijf draagarmen die volledig in de velg zijn geplaatst. Dit verbetert de kinematica aanzienlijk. Een constructie met vijf draagarmen geleidt ook de wielen op de achteras.

Om het onafgeveerde gewicht te verminderen, zijn alle ophangingsarmen, fusees en wieldragers op de voor- en achteras van de nieuwe GT gemaakt van gesmeed aluminium. Dit besturingsconcept stuurt elk wiel met minimale elastische bewegingen aan.

De lichtgewicht schroefveren verminderen het gewicht van het onderstel zonder afbreuk te doen aan de prestaties. Tijdens het fabricageproces wordt het veerkussen aan de veer gelijmd. Deze vaste verbinding voorkomt slijtage door vuil zoals zand tijdens de levensduur van het voertuig. De veer corrodeert niet gedurende zijn levenscyclus en de maximale componentbelasting kan bij een lager gewicht worden verhoogd. Dit bespaart circa 0,2 kg per veer.

Een andere lichtgewicht constructiemaatregel betreft de torsiestangstabilisatoren op de voor- en achteras van de AMG GT 43. Dankzij de variabele wanddikte hebben ze een lager gewicht. De maximale wanddikte wordt alleen toegepast op plekken waar dat nodig is vanwege een maximale belasting, in dit geval ter hoogte van de rubberlagers.

AMG-composietremsysteem

Het AMG-composietremsysteem claimt uitstekende vertragingswaarden en nauwkeurige doseerbaarheid. Op de vooras zijn inwendig geventileerde en geperforeerde remschijven in de maat 390 x 36 mm met vaste remklauwen met zes zuigers gemonteerd, de achteras is voorzien van remschijven in de maat 360 x 26 mm met zwevende remklauwen met één zuiger. Tot de comfortfuncties behoren de wegrijhulp voor op hellingen, voorvullen en droogremmen op nat wegdek. Wanneer het contact wordt uitgeschakeld en het voertuig stilstaat, wordt ook de parkeerstand P geactiveerd. Bij het wegrijden wordt de elektrische parkeerrem automatisch gelost.

De composietremschijven zijn licht: de rijdynamiek en het stuurgedrag profiteren van het lagere onafgeveerde gewicht. De remschijf (van gietijzer) en de rempot (van aluminium) zijn verbonden met speciale pennen. Dit ontwerp bespaart ruimte en ondersteunt de koeling van de remmen. De gerichte perforatie biedt nog meer voordelen: het verlaagt het gewicht en verbetert de warmteafvoer. Bovendien kenmerkt deze oplossing zich door een snellere respons op nat wegdek en een betere reiniging van de remblokken na het remmen.

Optionele achterasbesturing

Optioneel kan de AMG GT 43 worden uitgerust met actieve achterasbesturing. Afhankelijk van de snelheid sturen de achterwielen in tegengestelde richting (tot 100 km/h) of in dezelfde richting (boven 100 km/h) als de voorwielen. Het systeem maakt dus zowel een wendbaar als een stabiel rijgedrag mogelijk. Stuurcommando's worden sneller overgebracht op de vooras, waardoor het voertuig gemakkelijker op de limiet kan worden bestuurd met minder stuurinspanning.

Interieur

Het interieur van de Mercedes-AMG GT 43 biedt een combinatie van analoge geometrie en digitale wereld. De designers noemen dit 'hyperanaloog'. Dit wordt geïllustreerd door het volledig digitale combi-instrument, dat is geïntegreerd in een driedimensionaal vizier. Het uiterlijk kan worden gepersonaliseerd met individueel selecteerbare hoofdaanzichten. Ondanks de symmetrie kenmerkt het cockpitdesign zich door een duidelijke focus op de bestuurder.

De middenconsole loopt over in de onderkant van het dashboard. Het functionele en visuele middelpunt wordt gevormd door het 11,9 inch multimediatouchscreen. Het MBUX (Mercedes-Benz User Experience) infotainmentsysteem is eenvoudig te bedienen en in staat om te leren. Het biedt AMG-specifieke functies in vijf weergavestijlen.

De AMG GT 43 biedt keuze uit verschillende elektrisch en handmatig verstelbare AMG-sportstoelen in nappaleder. Hetzelfde geldt voor de optionele AMG Performance-stoelen met hun sculpturale design, geïntegreerde hoofdsteunen en verbeterde zijdelingse ondersteuning. De optioneel leverbare bekleding uit het MANUFAKTUR individualiseringsprogramma zorgt voor een bijzonder exclusieve touch. Er is keuze uit drie kleuren. Het MANUFAKTUR interieurpakket is leverbaar in zeven kleurencombinaties.

Naast de standaard sierdelen in hoogglanzend zwart zijn ze ook leverbaar in aluminium of carbon en in MANUFAKTUR zwartchroom. Daarnaast zijn de beide sierdelen openporig berkenhout grijs en openporig essenhout in yachtlook bruin met aluminium strips leverbaar. Het AMG Performance-stuurwiel met optionele stuurwielverwarming is leverbaar in nappaleder, nappaleder/microvezel MICROCUT en carbondesign/microvezel MICROCUT.