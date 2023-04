Mercedes-Benz GLS aangepast voor 2023

De vernieuwde Mercedes-Benz GLS is te herkennen aan de markantere grille. De vier lamellen zijn gegalvaniseerd in Silver Shadow. Ook de bumper is optisch prominenter. Geïntegreerd zijn zijdelingse luchtinlaatroosters, gecombineerd met een omlijsting in hoogglanzend zwart. De grote optische bodembeschermingsplaat (standaard) is eveneens nieuw vormgegeven. De blikvanger aan de achterzijde is het binnenwerk van de achterlichten met drie horizontale blokken. Het velgaanbod is uitgebreid met een nieuwe 20" multispaaks lichtmetalen velg, himalayagrijs en glansgedraaid.

De Mercedes-Benz GLS is, net als voorheen, standaard uitgevoerd als zevenzitter. Er zijn twee nieuwe lederkleuren leverbaar: catalanabeige en bahiabruin. Ook het aanbod sierdelen is herzien. Lindehout glanzend bruin is nu standaard. Het sierdeel MANUFAKTUR pianolak flowing lines glanzend zwart, voorheen voorbehouden aan de Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC, is nu ook leverbaar voor de Mercedes-Benz GLS-familie. De lamellen van de middelste en zijdelingse luchtuitstroomopeningen zijn uitgevoerd in gegalvaniseerd Silver Shadow; een ander detail dat is overgenomen van de Mercedes-Maybach GLS.

De meeste bestuurders van een GLS rijden alleen op verharde wegen of in licht tot middelzwaar terrein. Mercedes-Benz heeft daarom de inhoud van het offroad-techniekpakket een nieuwe samenstelling gegeven. Het pakket bestaat onder meer uit een bodembeschermingsplaat en 30 mm meer bodemvrijheid.

De displays van de nieuwste generatie infotainmentsysteem MBUX hebben een nieuw design. Ze kunnen worden geïndividualiseerd in drie verschillende weergavestijlen ('Klassiek', 'Sportief', 'Subtiel') en drie modi ('Navigatie', 'Assistentie', 'Service'). Met 'Klassiek' kiest de bestuurder voor het beproefde design met twee grote instrumenten en weergave van alle vertrouwde content tussen de twee ronde klokken. 'Sportief' wordt gedomineerd door de kleur rood, met een dynamisch design voor de centrale toerenteller. In 'Subtiel' is de scherminhoud teruggebracht tot het essentiële. Beide displays kunnen bovendien in combinatie met de sfeerverlichting in zeven kleurenwerelden worden getoond. Het resultaat is een indrukwekkende kleurbeleving in het interieur. Het centrale display biedt dezelfde inhoud als voorheen en kan handig als touchscreen worden bediend.

Dankzij het standaard parkeerpakket met 360°-camera biedt het de functie 'transparante motorkap'. Wanneer het rjiprogramma 'Offroad' is ingeschakeld, toont het centrale display een virtueel zicht onder de voorkant van het voertuig. De weergave is samengesteld uit beelden van de 360°-camera. Met de 'transparante motorkap' kunnen obstakels zoals grote stenen of diepe kuilen die zich voor het voertuig bevinden beter worden herkend.

Fabriek in Tuscaloosa

De in 1995 in Tuscaloosa opgerichte fabriek van Mercedesâ€'Benz was destijds de eerste van het merk buiten Duitsland. Ongeveer twee derde van de jaarlijkse productie wordt geëxporteerd, waardoor Mercedes-Benz U.S. International (MBUSI) een van de grootste auto-exporteurs in de VS is. Sinds 1997 zijn in de fabriek in Tuscaloosa ongeveer 4 miljoen auto's van de band gerold. Alleen al in 2021 werden er zo'n 260.000 SUV's geproduceerd.

De fabriek in Tuscaloosa maakt gebruik van efficiënte en flexibele productiemethoden. De locatie volgt daarmee de blauwdruk van 'Factory 56' in Sindelfingen, die de toekomst van de autoproductie bij Mercedes-Benz vertegenwoordigt. Mercedesâ€'Benz heeft al in een vroeg stadium geïnvesteerd in een flexibele productie met behulp van het geavanceerde digitale productie-ecosysteem MO360. Hierdoor kan Mercedesâ€'Benz in Tuscaloosa modellen met verbrandingsmotoren, plug-in hybrids en volledig elektrische modellen in grote aantallen parallel produceren.