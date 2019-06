Mercedes-Benz GLS nu te bestellen

13 juni 2019 | De nieuwe Mercedes-Benz GLS 400 d 4MATIC (brandstofverbruik gecombineerd: 7,9-7,6 l/100 km; CO2-emissie gecombineerd: 208-201 g/km) is nu te bestellen. De consumentenadviesprijs inclusief BTW, BPM en afleverkosten begint bij 127.373 euro. De zescilinder diesellijnmotor heeft een vermogen van 243 kW (330 pk). De motor voldoet al aan de Euro 6d-norm (RDE/Real Driving Emissions Step 2), ook onder uitdagende rijomstandigheden. Dit wordt onder meer gerealiseerd met een SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction) met ASC-katalysator (Ammonia Slip Catalyst) in het uitlaatkanaal van de GLS. De nieuwe GLS zal eind van het jaar in de dealershowrooms staan.

De zelfverzekerde uitstraling van zijn exterieur vloeit voort uit de indrukwekkende afmetingen, die rianter zijn dan bij zijn voorganger (lengte +77 mm, breedte +22 mm). Een van de voordelen van de 60 mm langere wielbasis is de interieurruimte, met name op de tweede zitrij. De in totaal drie zitrijen beloven alle passagiers een genereuze hoeveelheid ruimte en zitcomfort. De stoelen op de derde zitrij kunnen in de bodem worden verzonken om de bagageruimte te vergroten (maximaal 2.400 liter), terwijl de stoelen op de tweede zitrij volledig kunnen worden neergeklapt. Daarnaast is er voor het eerst een zespersoons variant met twee luxe, afzonderlijke stoelen op de tweede zitrij verkrijgbaar

De sportieve uitrusting van de AMG Line omvat de AMG-styling (bestaande uit een AMG-voorskirt, spatschermverbreders voor en achter en een AMG-achterskirt), 53,3 cm (21-inch) vijf-dubbelspaaks lichtmetalen AMG-velgen, tantalgrijs en glansgedraaid, en een sportremsysteem met geperforeerde remschijven voor en remklauwen met opschrift 'Mercedes-Benz'. Tot de interieurkenmerken behoren een multifunctioneel sportstuur met afgevlakte onderzijde, AMG sportpedalen van geborsteld rvs met zwarte rubbernoppen en zwarte AMG-veloursmatten met opschrift 'AMG'.

Bij het EXCLUSIVE interieur zijn de onderkant van het dashboard en de bovenkant van de portieren uitgevoerd in lederlook ARTICO. De sierdelen, waaronder het deksel van de bekerhouders, zijn van hout. Tot het pakket behoren ook een airbagafdekking in nappaleder, luidsprekerroosters van rvs en veloursmatten.

In Europa wordt de GLS standaard geleverd als zevenzitter met een zitbank op de tweede zitrij en twee individuele stoelen op de derde zitrij voor mensen met een lengte tot 1,94 meter. Als optie kunnen voor de middelste zitrij ook twee individuele comfortstoelen met verstelbare armsteunen worden besteld. Deze volwaardige individuele stoelen bieden meer ruimte en comfort en een eenvoudige toegang tot de derde zitrij, bijvoorbeeld voor het geval er kinderzitjes zijn geplaatst op de tweede zitrij.

De luxe wordt in de nieuwe GLS verdeeld over alle passagiers. Dat is helemaal het geval indien wordt gekozen voor het comfortpakket achter plus. Dit omvat een verlengde middenconsole met bekerhouders, comforthoofdsteunen met verstelbare zijwangen en een comfortmiddenarmsteun voor de tweede zitrij. Daarin bevindt zich de MBUX-tablet achter - een 7-inch Android-tablet. Deze uitneembare tablet is geïntegreerd in de middenarmsteun en maakt het mogelijk om tal van comfort- en entertainmentfuncties van MBUX vanaf de achterste zitrijen te bedienen.

De automatische airconditioning THERMOTRONIC met vijf klimaatzones maakt een individuele klimaatregeling ook voor passagiers op de derde zitrij mogelijk. Deze uitrusting omvat een eigen airconditioning, twee verwarmingselementen voor de beenruimtes op de derde zitrij en extra luchtuitstroomopeningen op de twee achterste zitrijen.

Andere opties voor het achtercompartiment zijn multicontourstoelen met massagefunctie en stoelventilatie/-verwarming op de tweede zitrij, stoelverwarming op de tweede zitrij met drietraps stoelventilatie/verwarming voor elke stoel en bekerhouders gekoeld/verwarmd.

De GLS is voorzien van de nieuwste generatie van het infotainmentsysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Twee grote 12,3 inch/31,2 cm displays en MBUX uitgebreide functies behoren tot de standaarduitrusting. Tot de uitgebreide functies behoren personalisering (profielen), voorspellende functies, LINGUATRONIC-spraakbediening met natuurlijke spraakherkenning (activering met "Hey Mercedes"), wifi-hotspot en internetradio.

Het MBUX-innovatiepakket met MBUX-interieurassistent, head-up display en MBUX augmented reality voor navigatie vergroot de bedieningsmogelijkheden. De MBUX-interieurassistent registreert bewegingen van de handen en armen van de bestuurder en voorpassagier. Als een hand het touchscreen of het touchpad op de middenconsole nadert, verandert de weergave in het mediadisplay en worden bepaalde elementen prominenter weergegeven. Met MBUX augmented reality voor navigatie wordt een videobeeld dat is gemaakt door de frontcamera aangevuld met handige navigatie-informatie, waarbij bijvoorbeeld pijlen of huisnummers direct op het touchscreen van het mediadisplay worden weergegeven.

Het MBUX-entertainment achter omvat twee 11,6 inch touchscreens waarmee passagiers op de tweede zitrij toegang krijgen tot films en muziek, gebruik kunnen maken van de geïntegreerde internetbrowser of ritinformatie kunnen opvragen en invoeren. Elk scherm geeft de inhoud weer die door de betreffende gebruiker is geselecteerd. Naast de features die worden geboden door het infotainmentsysteem MBUX, kunnen gebruikers ook hun eigen mediabestanden afspelen vanaf een mobiele telefoon, tablet of laptop. Als de GLS is voorzien van de optionele MBUX-tablet achter, kan deze ook worden gebruikt voor de bediening van het MBUX-entertainment achter.

De GLS kan worden voorzien van het ENERGIZING-pakket dat tal van comfortsystemen bundelt. Het ENERGIZING-comfortprogramma maakt gericht gebruik van functies van de airconditioning en de stoelen (verwarming, ventilatie, massagefunctie) alsmede de verlichting en muziek. Het maakt een specifieke wellness set-up mogelijk die is afgestemd op de stemming en de behoeften van de bestuurder.

Met het ENERGIZING-pakket plus worden in de GLS speciale wellness-functies toegevoegd aan het ontspanningsprogramma. Dit pakket omvat extra ENERGIZING-programma's en multicontourstoelen voor de bestuurder en voorpassagier met massagefunctie, stoelventilatie/-verwarming voor de bestuurder en voorpassagier, AIR BALANCE-pakket voor parfumering, ionisatie en reiniging van de lucht alsmede sfeerverlichting en programmaspecifieke lichtstemmingen. Dit pakket omvat ook de ENERGIZING COACH, die persoonlijke aanbevelingen geeft. Met behulp van een geschikte Garmin wearable, bijvoorbeeld de Mercedes-Benz vivoactive 3 smartwatch, worden aan de hand van persoonlijke data, zoals het stressniveau en de slaapkwaliteit, nog nauwkeuriger aanbevelingen gedaan.

De GLS zet opnieuw een stap richting autonoom rijden met het rijassistentiepakket. Dit ondersteunt bij snelheidsaanpassing, sturen, wisselen van rijbaan en zelfs bij botsingsgevaar. Bestanddelen zijn de actieve afstandsassistent DISTRONIC, actieve snelheidslimietassistent, uitgebreid automatisch optrekken op snelwegen, routegebaseerde snelheidsaanpassing met filefunctie, actieve stuurassistent, actieve rijbaanwisselassistent, actieve noodstopassistent met SOS-functie, noodrijbaanfunctie, actieve remassistent, afslag- en kruisingsfunctie, file-noodstopfunctie, uitwijk-stuurassistent, actieve spoorassistent, actieve dodehoekassistent, uitstapwaarschuwingsfunctie; PRE-SAFE PLUS en verkeersbordenassistent.

Het rijassistentiepakket plus biedt extra comfort en veiligheid. Het omvat aanvullend de actieve file-assistent die ondersteuning biedt in fileverkeer. Bij aanrijdingen van opzij kan PRE-SAFE Impulse Side extra bescherming bieden.

De GLS beschikt standaard over het doorontwikkelde luchtveringssysteem AIRMATIC met adaptief verstelbare demping plus. Hiertoe behoort een nieuwe carwashfunctie, die ervoor zorgt dat de auto gereed is voor een bezoek aan de wasstraat met slechts één druk op de knop.

E-ACTIVE BODY CONTROL biedt een synthese van comfort, precisie en dynamiek, gecombineerd met unieke terreineigenschappen. Daartoe behoren een volledig actief, elektro-hydraulisch onderstel op 48V-basis; vier DYNAMIC SELECT-rijprogramma's inclusief 'vrij rijden'-modus, en al naargelang de overige uitrusting ROAD SURFACE SCAN en drietraps curve tilting function CURVE. In het techniekpakket wordt E-ACTIVE BODY CONTROL gecombineerd met een high-performance remsysteem voor met opschrift 'Mercedes-Benz'.

In het offroad-techniekpakket wordt een volledig variabele vierwielaandrijving gekoppeld aan een transmissie met lage gearing. Op het mediadisplay kan een animatie van de rijsituatie worden opgeroepen. De realistische weergave van hellingshoek, in- en uitloophoek en technische instellingen ondersteunt de bestuurder bij offroad-manoeuvres. Het pakket omvat tevens een bodembeschermingsplaat voor de hele voertuigbodem.

De trekhaak is volledig elektrisch in- en uitklapbaar. En de aanhangwagenassistent biedt ondersteuning bij het achteruit manoeuvreren.

Het adaptief ruitenwissersysteem MAGIC VISION CONTROL zorgt ervoor dat de bestuurder tijdens het reinigen van de voorruit optimaal zicht behoudt. Er wordt gebruikgemaakt van verwarmde kanalen die zijn geïntegreerd in de ruitenwissers. De ruitensproeiervloeistof wordt direct voor de wisserbladen over de voorruit verdeeld en weggewist.

Het akoestiekcomfortpakket zorgt voor rust in het interieur. Het omvat veiligheidsglas met infraroodreflecterende folie voor de voorruit, veiligheidsglas met infraroodabsorberende laag voor de zijruiten almede extra geluidsisolerende maatregelen.