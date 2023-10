Mercedes-AMG vernieuwt GLA

Van opzij gezien benadrukken de wielkastverbredingen het krachtige karakter van de SUV. Ze zijn nu carrosseriekleurig (bij het vorige model waren ze zwart). 20 inch velgen en rode remklauwen zijn standaard. Aan de achterzijde bewijzen de dubbele, ronde uitlaatsierstukken en de spoilerrand op het dak dat dit de krachtigste versie van de GLA-familie is.

Het interieur is standaard voorzien van de nieuwste generatie AMG Performance-stuurwiel. Met de AMG-stuurwieltoetsen kan de bestuurder belangrijke rijfuncties en alle rijprogramma's bedienen. Met zijn nieuwe AMG-specifieke screendesign en uitgebreide functionaliteit is het infotainmentsysteem MBUX krachtiger dan voorheen. Met Apple CarPlay en Android Auto kunnen smartphones draadloos worden verbonden met het voertuig. Het hogere USB-oplaadvermogen en een extra USB-C-aansluiting verbeteren de connectiviteit.

Nieuwe opties voor exterieur en interieur

Voor de GLA 45 S 4MATIC+ zijn drie nieuwe lichtmetalen velgen leverbaar: in de velgmaat 19 inch een tienspaaks AMG-velg in bicolor matzwart en glansgedraaid. Ook leverbaar zijn twee nieuwe 20 inch vijf-dubbelspaaks AMG-velgen, waarbij kan worden gekozen uit bicolor matzwart en glansgedraaid of bicolor matzwart en glansgedraaide velgrand. Het velgaanbod omvat ook de al eerder leverbare 21 inch multispaaks- of kruisspaaks AMG-velgen.

De nieuwe bekledingen voor de standaard sportstoelen of de optionele AMG Performance-stoelen geven het interieur een moderne uitstraling. Voor het eerst is de combinatie van lederlook ARTICO en microvezel MICROCUT ook in bahiabruin te bestellen. Lederlook ARTICO is nu ook in de nieuwe kleur saliegrijs/zwart te bestellen en de lederen bekleding is nu ook leverbaar in de combinatie red pepper/zwart. Het aanbod van de sierdelen is uitgebreid met openporig lindehout bruin.

2,0 liter AMG-turbomotor

De motor van de GLA 45 S 4MATIC+ heeft een vermogen van 310 kW (421 pk). De compacte SUV sprint in 4,3 seconden van 0 naar 100 km/h. De topsnelheid is begrensd tot 270 km/h. Het vermogen wordt overgebracht via de AMG SPEEDSHIFT DCT achttraps transmissie met dubbele koppeling.

Het standaard rijprogramma RACE en de volledig variabele vierwielaandrijving AMG Performance 4MATIC+ met AMG TORQUE CONTROL dragen bij aan de dynamiek. De transmissie op de achteras is voorzien van twee elektronisch geregelde lamellenkoppelingen, die elk zijn verbonden met een aandrijfas op de achteras. Door dit ontwerp wordt het motorvermogen niet alleen variabel verdeeld over de voor- en achteras, maar ook selectief tussen de linker- en rechterachterwielen.